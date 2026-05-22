Il est facile de comprendre que cette adolescente ne mesure pas encore tout à fait la situation. Après tout, elle n’avait que 11 ans lors du dernier exercice où le Barça a échoué à remporter la Liga F, une saison au cours de laquelle le club s’est tout de même hissé en finale de la Ligue des champions. Cette jeune talentueuse a grandi en assistant aux matches de l’équipe féminine au Camp Nou, imprégnée par les succès qui ont ponctué son enfance.

Aujourd’hui, Serrajordi fait partie de l’aventure. Après avoir assisté aux matches de Guijarro, Alexia Putellas et Aitana Bonmati depuis les tribunes, rêvant de leur ressembler, elle évolue désormais à leurs côtés sans détonner.

En raison de contraintes financières, le club a seulement recruté une joueuse expérimentée l’été dernier, enregistrant parallèlement cinq départs. Malgré ce turn-over, la jeunesse a répondu présente : les jeunes talents ont permis au Barça de réaliser le triplé national et de se qualifier pour la finale de la Ligue des champions ce week-end. Parmi elles, Serrajordi se distingue particulièrement.