Goal.com
En directBillets
Clara Serrajordi NXGN GFXGOAL
Ameé Ruszkai

Traduit par

Clara Serrajordi : la jeune pépite barcelonaise et espagnole qui éblouit Alexia Putellas et Patri Guijarro

WOMEN'S FOOTBALL
Barcelona
Spain
C. Serrajordi
Ligue des Champions
Barcelona vs OL Lyonnes
FEATURES

Sacré champion de la Liga F pour la septième saison consécutive en avril dernier, le FC Barcelone alignait la jeune Clara Serrajordi, 18 ans, qui a disputé l’intégralité des 90 minutes de la victoire décisive contre l’Espanyol. « Au début, nous ne remportions pas de titres de championnes, c’est pourquoi nous devons vraiment apprécier cela à sa juste valeur », a déclaré Patri Guijarro, qui a participé aux sept titres. « Je l’ai dit à Serrajordi et elle a été surprise. »

Il est facile de comprendre que cette adolescente ne mesure pas encore tout à fait la situation. Après tout, elle n’avait que 11 ans lors du dernier exercice où le Barça a échoué à remporter la Liga F, une saison au cours de laquelle le club s’est tout de même hissé en finale de la Ligue des champions. Cette jeune talentueuse a grandi en assistant aux matches de l’équipe féminine au Camp Nou, imprégnée par les succès qui ont ponctué son enfance.

Aujourd’hui, Serrajordi fait partie de l’aventure. Après avoir assisté aux matches de Guijarro, Alexia Putellas et Aitana Bonmati depuis les tribunes, rêvant de leur ressembler, elle évolue désormais à leurs côtés sans détonner.

En raison de contraintes financières, le club a seulement recruté une joueuse expérimentée l’été dernier, enregistrant parallèlement cinq départs. Malgré ce turn-over, la jeunesse a répondu présente : les jeunes talents ont permis au Barça de réaliser le triplé national et de se qualifier pour la finale de la Ligue des champions ce week-end. Parmi elles, Serrajordi se distingue particulièrement.

  • Clara Serrajord Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Là où tout a commencé

    Née à Llinars del Vallès, petite commune de la province de Barcelone, Serrajordi est issue du centre de formation du club, une origine qui se voit immédiatement dès qu’elle touche le ballon.

    C’est au sein des sélections jeunes que la milieu de terrain s’est révélée. Titulaire indiscutable, elle a contribué au sacre de l’Espagne à l’Euro U17 2024, puis à la finale de la Coupe du monde U17 la même année. Passée chez les U19, elle a été élue dans l’équipe type du tournoi lors du triomphe ibérique à l’Euro 2025.

    Parallèlement, les opportunités se multiplient au Barça : à 16 ans, elle goûte à quelques minutes lors de la préparation estivale avant la saison 2024-2025, intègre progressivement le banc et finalement fait ses débuts en équipe première lors de la victoire 6-0 contre l’Athletic Club en mai dernier.

    • Publicité
  • Esmee Brugts Laia Aleixandri Clara Serrajordi Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Le grand tournant

    Cette intégration a posé les bases d’une saison 2025-2026 exceptionnelle, au cours de laquelle Serrajordi s’est imposée comme un élément clé de l’équipe première du Barça. Depuis l’été, le club avait annoncé la promotion à temps plein de la jeune joueuse et de sa coéquipière issue du centre de formation, Aicha Camara, afin de pallier un effectif réduit par des contraintes budgétaires. Leur apport s’est révélé impressionnant.

    Serrajordi a déjà disputé 19 matchs en Liga F cette saison, le deuxième total le plus élevé du effectif blaugrana. Elle s’est aussi imposée en Ligue des champions, profitant des blessures de Guijarro, Laia Aleixandri et Aitana Bonmati au milieu de terrain. Ainsi, la jeune joueuse de 18 ans a été alignée d’entrée lors de trois des six dernières rencontres européennes du Barça, dont le match retour de demi-finale face au Bayern Munich.

    Au match aller, l’équilibre du milieu barcelonais était précaire : Alexia Putellas jouait trop bas et les triples championnes d’Europe n’ont pu faire mieux qu’un match nul 1-1 en Allemagne. Pour le retour à domicile, l’entraîneur Pere Romeu a donc modifié son onze de départ, alignant Serrajordi au milieu aux côtés de Putellas et Guijarro. Cette marque de confiance a payé : l’adolescente a apporté l’équilibre nécessaire au milieu de terrain, et Barcelone s’est imposé 4-2, validant son billet pour la finale de ce week-end.

  • Clara Serrajordi Spain Women 2025-26Getty Images

    Comment se porte l’équipe en ce moment ?

    Serrajordi s’est distinguée cette saison au Barça, mais pas uniquement. En octobre, la nouvelle sélectionneuse espagnole Sonia Bermúdez l’a convoquée pour la première fois en équipe nationale senior, alors qu’elle n’avait que 17 ans. Bermúdez, qui l’avait déjà suivie chez les jeunes avant de prendre ses fonctions cet été, n’a pas hésité à lui donner sa chance au vu de ses performances avec le club catalan.

    Elle n’était pas là pour faire nombre. Après la victoire 4-0 de l’Espagne sur la Suède lors du match aller de la demi-finale de la Ligue des nations féminine de l’UEFA, Serrajordi a fait ses débuts en entrant en jeu au retour. Elle a ensuite pris part à la finale remportée contre l’Allemagne et s’est imposée comme une joueuse clé, disputant trois autres rencontres en 2026, dont un match face à l’Angleterre au stade de Wembley en avril.

  • Principaux atouts

    Pour saisir ce qui fait la force de Serrajordi, rien ne vaut le témoignage des joueuses de renom qui l’entourent. « On dirait qu’elle a toujours évolué au plus haut niveau, tant elle maîtrise le timing, l’espace et le jeu », déclarait Putellas, double lauréate du Ballon d’Or, dans une interview accordée à Sport plus tôt cette année.

    Guijarro s’est elle aussi dite impressionnée par la manière dont la jeune joueuse l’a « surprise » lors de son intégration dans le groupe professionnel au cours de la saison 2024-2025. « Elle est très complète, capable d’évoluer à n’importe quel poste au milieu de terrain et fait preuve d’une excellente compréhension du jeu », a déclaré Guijarro à Catalunya Radio. « J’apprécie vraiment de la voir jouer. »

    Esmee Brugts, arrivée elle aussi en provenance du PSV Eindhoven à 20 ans, souligne surtout le sang-froid de la jeune milieu de terrain. Consciente des exigences du club catalan pour une si jeune joueuse, elle a confié en début de saison : « Ce qui m’impressionne le plus, c’est de la voir si jeune et jouer comme si elle était là depuis des années. Elle dégage une grande sérénité. »

  • Clara Serrajordi Spain Women 2025-26Getty Images

    Il reste une marge de progression.

    À seulement 18 ans, Serrajordi affiche déjà un jeu quasi sans faille. Formée au Barça, elle connaît parfaitement les exigences de chaque position et, grâce à sa technique et à son sang-froid, s’est rapidement intégrée.

    Son échantillon de matches reste toutefois limité. Si elle dispute la finale de la Ligue des champions samedi contre Lyon – elle a de bonnes chances d’être titulaire, Bonmati continuant à retrouver sa forme physique et Aleixandri restant sur la touche –, ce sera un test intéressant pour la jeune joueuse, car le Barça n’aura pas la possession à sa guise et ne pourra pas imposer son style de jeu, contrairement à ce qui s’est souvent produit depuis l’arrivée de Serrajordi dans l’équipe. Rien n’indique que son travail sans ballon soit déficient, mais ce type de rencontre l’obligera à davantage de rigueur dans ce domaine et accélérera sa progression.

    Sinon, tout est question d’expérience pour la jeune joueuse. Plus elle enchaînera les matchs et les minutes, plus sa progression s’en trouvera accélérée, suivant la trajectoire prometteuse qu’elle a déjà tracée. Capable de marquer et de faire marquer, comme elle l’a montré chez les jeunes du Barça et de la sélection espagnole, elle pourra toutefois exprimer tout son potentiel offensif si, et seulement si, le coach lui confie les clés du milieu de terrain.

  • Patri Guijarro Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Le prochain sur la liste… Patri Guijarro ?

    L’attention portée au rôle de Serrajordi s’avère particulièrement intéressante. Comme le souligne Guijarro, la jeune joueuse de 18 ans peut évoluer à n’importe quel poste au milieu de terrain : milieu défensive, milieu box-to-box ou numéro 10. Pour l’instant, on ignore encore si elle s’imposera à un poste précis ou si elle sera utilisée à plusieurs postes tout au long de sa carrière ; cette incertitude rend délicate toute comparaison avec une joueuse confirmée, car plusieurs pistes se dessinent pour elle.

    Lors de sa première convocation en équipe nationale espagnole, Bermudez l’a d’ailleurs alignée dans un rôle plus reculé, estimant qu’elle était « le profil le plus proche de Patri ».

    Guijarro n’hésite pas à se projeter vers l’avant : elle a inscrit 12 buts et délivré 16 passes décisives la saison dernière, des statistiques qui attestent de son impact dans le dernier tiers et que Serrajordi est également capable d’atteindre. Pour l’instant, elle semble se situer entre Guijarro, milieu défensive, et Bonmati, milieu box-to-box. À suivre, donc, pour voir comment son profil évoluera au fil de sa carrière.

  • Clara Serrajordi Salma Paralluelo Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Et maintenant ?

    Il est impressionnant de réaliser que c’est la première année de Serrajordi à ce niveau, tant elle a su répondre présente. Elle illustre une nouvelle fois la qualité du centre de formation qui alimente cette équipe de Barcelone invincible et témoigne de la manière dont le club forme et fait confiance à ses jeunes talents. Sans l’apport de Serrajordi, de Camara et des autres jeunes, le Barça, malgré ses contraintes financières, n’aurait pas connu une saison aussi réussie. Si la jeune joueuse de 18 ans est alignée d’entrée samedi en finale de la Ligue des champions, elle l’aura amplement mérité.

    Classée quatrième au classement GOAL 2026 NXGN et fraîchement prolongée jusqu’en 2028, elle aborde l’exercice à venir avec encore plus d’expérience. Les blessures l’ont propulsée sur le devant de la scène cette saison ; sa capacité d’adaptation et son niveau de jeu lui promettent un temps de jeu conséquent, même si le milieu de terrain blaugrana retrouve une infirmerie moins pleine.

    Avec la blessure d’Aleixandri, victime d’une rupture des ligaments croisés en février, et l’incertitude concernant l’avenir de Putellas, dont le départ vers les London City Lionesses est évoqué alors que son contrat se termine, la profondeur du milieu de terrain s’annonce à nouveau cruciale pour le Barça. Avec Serrajordi, le club dispose donc d’un talent exceptionnel, capable d’apporter dès maintenant tout en promettant un avenir radieux.

Ligue des Champions
Barcelona crest
Barcelona
BAR
OL Lyonnes crest
OL Lyonnes
OLL