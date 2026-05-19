Selon Sky, Nagelsmann a désormais informé tous les joueurs du VfB Stuttgart concernés par ses plans d’effectif. Trois d’entre eux sont retenus : Deniz Undav, Jamie Leweling et Angelo Stiller.
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Cinq joueurs du VfB Stuttgart retenus en équipe d’Allemagne sont concernés. Prochaine annonce de Julian Nagelsmann : le groupe allemand pour la Coupe du monde se précise
Cette convocation surprend, car Stiller peinait récemment à s’imposer sous les ordres de Nagelsmann. Lors des qualifications pour la Coupe du monde, il n’a été aligné qu’une fois, lors du premier match, une défaite humiliante 0-2 en Slovaquie. Il n’avait même pas été sélectionné pour les deux derniers matchs de qualification.
Convoqué seulement en tant que remplaçant lors du dernier rassemblement, en raison des blessures de Felix Nmecha et Aleksandar Pavlovic, il n’a pas réussi à inverser la tendance. « C’est un footballeur exceptionnel, doté d’un énorme potentiel et d’un niveau de performance constant, mais il est en concurrence avec Pavlo, que je considère tout simplement comme légèrement meilleur », expliquait mi-mars le sélectionneur national pour justifier l’absence de Stiller. « Surtout sur certains aspects du jeu. Je ne vois pas Angelo dans le onze de départ et nous avons donc simplement décidé d’attribuer les places suivantes dans l’effectif à d’autres joueurs. »
Contre la Suisse et le Ghana, il a pourtant été aligné d’entrée à chaque fois et a reçu les félicitations explicites de Nagelsmann pour ses performances. Des prestations qui lui ouvrent aujourd’hui les portes du Mondial.
En revanche, deux joueurs présents à l’Euro 2022, Maximilian Mittelstädt et Chris Führich, ne feront pas le voyage en Amérique du Nord avec la délégation de la DFB.
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Nagelsmann fait désormais confiance à d’autres joueurs : lors de l’Euro à domicile, Führich et Mittelstädt faisaient encore partie du groupe.
Mittelstädt figurait encore dans le groupe élargi pendant et après l'Euro, mais il a depuis cédé sa place à David Raum, probable titulaire lors de la Coupe du monde. Nagelsmann va également redéfinir le rôle de suppléant. Si Mittelstädt est certes revenu dans le onze de départ du VfB, il n’a plus été convoqué par le sélectionneur pour les trois derniers rassemblements. À sa place, Nathaniel Brown, de l’Eintracht Francfort, devrait faire le déplacement en tant que premier challenger de Raum.
Führich, lui, s’était de nouveau mis en évidence grâce à des performances solides en fin de saison (4 buts, 4 passes décisives en Bundesliga depuis février) et avait été, tout comme Stiller, convoqué comme renfort pour les stages de mars. Contre le Ghana, il a disputé son premier match international depuis le match nul 1-1 contre la Hongrie le 19 novembre 2024 en Ligue des Nations.
« Il est en pleine forme. Il doit aller à la Coupe du monde », avait plaidé l’expert télévisé Dietmar Hamann début mai sur Sky. Mais Nagelsmann a visiblement fait un autre choix.
Outre Mittelstädt et Führich, un autre cadre du VfB pourrait être menacé. Selon l’Abendzeitung, le retour imminent de Manuel Neuer remet en question la sélection d’Alexander Nübel, les deux gardiens entretenant des relations tendues en raison de leur passé commun au Bayern.