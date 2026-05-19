Cette convocation surprend, car Stiller peinait récemment à s’imposer sous les ordres de Nagelsmann. Lors des qualifications pour la Coupe du monde, il n’a été aligné qu’une fois, lors du premier match, une défaite humiliante 0-2 en Slovaquie. Il n’avait même pas été sélectionné pour les deux derniers matchs de qualification.

Convoqué seulement en tant que remplaçant lors du dernier rassemblement, en raison des blessures de Felix Nmecha et Aleksandar Pavlovic, il n’a pas réussi à inverser la tendance. « C’est un footballeur exceptionnel, doté d’un énorme potentiel et d’un niveau de performance constant, mais il est en concurrence avec Pavlo, que je considère tout simplement comme légèrement meilleur », expliquait mi-mars le sélectionneur national pour justifier l’absence de Stiller. « Surtout sur certains aspects du jeu. Je ne vois pas Angelo dans le onze de départ et nous avons donc simplement décidé d’attribuer les places suivantes dans l’effectif à d’autres joueurs. »

Contre la Suisse et le Ghana, il a pourtant été aligné d’entrée à chaque fois et a reçu les félicitations explicites de Nagelsmann pour ses performances. Des prestations qui lui ouvrent aujourd’hui les portes du Mondial.

En revanche, deux joueurs présents à l’Euro 2022, Maximilian Mittelstädt et Chris Führich, ne feront pas le voyage en Amérique du Nord avec la délégation de la DFB.