Cinq joueurs du VfB Stuttgart figurent parmi les sélectionnés de la DFB ! Une nouvelle surprise dans la liste de Julian Nagelsmann pour la Coupe du monde

Cette convocation surprend, car Stiller peinait récemment à s’imposer sous les ordres de Nagelsmann. Lors des qualifications pour la Coupe du monde, il n’a été aligné qu’une fois, lors du premier match, une défaite humiliante 0-2 en Slovaquie. Il n’avait même pas été sélectionné pour les deux derniers matchs de qualification.

Convoqué seulement comme remplaçant lors du dernier rassemblement, en raison des blessures de Felix Nmecha et Aleksandar Pavlovic, il n’a pas réussi à inverser la tendance. « C’est un footballeur exceptionnel, doté d’un énorme potentiel et d’un niveau de performance constant, mais il est en concurrence avec Pavlo, que je considère tout simplement comme légèrement supérieur », expliquait le sélectionneur national mi-mars, avant d’ajouter : « Surtout sur certains aspects techniques. Je ne vois pas Angelo dans le onze de départ et nous avons donc simplement décidé d’attribuer les places suivantes dans l’effectif à d’autres joueurs. »

Contre la Suisse et le Ghana, il a pourtant été aligné d’entrée de jeu à chaque fois, récoltant même les félicitations explicites de Nagelsmann. Des performances qui lui ouvrent aujourd’hui les portes du Mondial.

En revanche, deux joueurs présents à l’Euro il y a deux ans restent à quai : Maximilian Mittelstädt et Chris Führich ne prendront pas l’avion pour le Canada avec la délégation de la DFB.