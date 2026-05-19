Selon Sky, Nagelsmann a désormais informé tous les joueurs du VfB Stuttgart concernés par ses plans de effectif. Trois d’entre eux sont retenus : Deniz Undav, Jamie Leweling et Angelo Stiller.
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Cinq joueurs du VfB Stuttgart figurent parmi les sélectionnés de la DFB ! Une nouvelle surprise dans la liste de Julian Nagelsmann pour la Coupe du monde
Cette convocation surprend, car Stiller peinait récemment à s’imposer sous les ordres de Nagelsmann. Lors des qualifications pour la Coupe du monde, il n’a été aligné qu’une fois, lors du premier match, une défaite humiliante 0-2 en Slovaquie. Il n’avait même pas été sélectionné pour les deux derniers matchs de qualification.
Convoqué seulement comme remplaçant lors du dernier rassemblement, en raison des blessures de Felix Nmecha et Aleksandar Pavlovic, il n’a pas réussi à inverser la tendance. « C’est un footballeur exceptionnel, doté d’un énorme potentiel et d’un niveau de performance constant, mais il est en concurrence avec Pavlo, que je considère tout simplement comme légèrement supérieur », expliquait le sélectionneur national mi-mars, avant d’ajouter : « Surtout sur certains aspects techniques. Je ne vois pas Angelo dans le onze de départ et nous avons donc simplement décidé d’attribuer les places suivantes dans l’effectif à d’autres joueurs. »
Contre la Suisse et le Ghana, il a pourtant été aligné d’entrée de jeu à chaque fois, récoltant même les félicitations explicites de Nagelsmann. Des performances qui lui ouvrent aujourd’hui les portes du Mondial.
En revanche, deux joueurs présents à l’Euro il y a deux ans restent à quai : Maximilian Mittelstädt et Chris Führich ne prendront pas l’avion pour le Canada avec la délégation de la DFB.
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Nagelsmann fait désormais confiance à d’autres joueurs : lors de l’Euro à domicile, Führich et Mittelstädt faisaient encore partie du groupe.
Mittelstädt figurait encore dans le groupe élargi pendant et après l'Euro, mais il a depuis perdu ce statut au profit de David Raum, probable titulaire à la Coupe du monde. Nagelsmann va également redéfinir le rôle de remplaçant. Si Mittelstädt est certes revenu dans le onze de départ du VfB, il n’a pas été convoqué pour les trois derniers stages par le sélectionneur. À sa place, Nathaniel Brown (Eintracht Francfort) devrait faire le déplacement en tant que premier challenger de Raum.
Führich, de son côté, s’était de nouveau mis en évidence grâce à des performances solides en fin de saison (4 buts, 4 passes décisives en Bundesliga depuis février) et avait été convoqué, tout comme Stiller, comme remplaçant pour les stages de mars. Contre le Ghana, il a disputé son premier match international depuis le match nul 1-1 contre la Hongrie le 19 novembre 2024 en Ligue des Nations.
« Il est en pleine forme. Il doit aller à la Coupe du monde », avait plaidé l’expert télévisé Dietmar Hamann début mai sur Sky. Mais Nagelsmann a visiblement fait un autre choix.