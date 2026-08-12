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Cinq chevaux de légende qui ont façonné l’histoire des courses françaises
Le printemps suivant, elle fera courir sur la pelouse de Chantilly, devant le château. Et puis tout le reste suivra : le premier Prix du Jockey Club (1836), Longchamp (1857), le pari mutuel (1891).
Du Second Empire aux années 2010, cette filière produira de très bons chevaux par centaines. Parmi eux, une poignée de cracks aura une influence déterminante. Tant en matière d’élevage que de culture populaire sur et hors des champs de course.
1. Gladiateur (1862), le premier à battre les Britanniques sur leurs terres
Au milieu du XIXe siècle, l’élevage britannique dominait sans partage. Les propriétaires français traversaient la Manche en espérant, au mieux, sauver l’honneur. Puis vint Gladiateur, fils de Monarque, élevé par le comte Frédéric de Lagrange, confié à l’entraîneur Tom Jennings et monté par Harry Grimshaw.
En 1865, ce grand alezan remporte les 2000 Guinées, le Derby d’Epsom et le St Leger – la Triple Couronne anglaise. Jamais un cheval né hors des îles n’avait réussi cet exploit. Onze jours après Epsom, il gagna le Grand Prix de Paris devant une foule euphorique, estimée à plus de cent mille personnes. La chronique lui collera un surnom bien dans l’air de l’époque, le « Vengeur de Waterloo ».
Gladiateur courait avec des antérieurs fragiles, un casse-tête chronique pour son entourage. Sa carrière d’étalon fut décevante, ce qui n’entama heureusement pas sa cote de popularité. Sa statue veille toujours sur l’entrée de Longchamp et le Prix Gladiateur, l’épreuve de fond de la piste, porte son nom.
Ce qu’il a changé : avant lui, l’élevage français était un client de l’élevage anglais. La légitimité internationale de l’'élevage français commence là.
2. Sea-Bird (1962), une carrière aussi courte que fulgurante
Beaucoup de bons juges tiennent Sea-Bird (souvent écrit Sea-Bird II outre-Atlantique) pour le meilleur cheval de plat du XXe siècle, toutes nationalités confondues. Élevé par l’industriel du Nord Jean Ternynck et entraîné par Étienne Pollet, il n’a pourtant couru que… huit fois. Sept victoires, une deuxième place, avant que sa carrière ne soit écourtée à la surprise générale.
La seule défaite de sa « musique » fut d’ailleurs assez étrange. À deux ans, dans le Grand Critérium à Longchamp, son jockey attitré, l’Australien Pat Glennon, avait préféré monter Grey Dawn II, son compagnon d’écurie. Il remit les pendules à l’heure lors de la saison 1965. Vainqueur du Derby d’Epsom, il revint à Longchamp pour un Prix de l’Arc de Triomphe qu’on cite encore comme le plus relevé jamais couru.
La suite de sa carrière se joua au haras. L’Américain John Galbreath le loua cinq ans pour son Darby Dan Farm du Kentucky, contre environ 1 350 000 dollars. Une transaction record pour l’époque. Sea-Bird y donna Allez France avant de mourir en 1973, à onze ans.
Ce qu’il a changé : il a inversé le sens du commerce des yearlings. Jusqu’alors, on achetait anglais et américain, on vendait peu dans l’autre sens. C’est globalement à partir de là que beaucoup de propriétaires du Kentucky vinrent chercher des étalons en France, en y mettant le prix.
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3. Ourasi (1980), le « roi fainéant » de Vincennes et d’Enghien
Le « roi fainéant » aimait traîner en queue de peloton à chacune de ses sorties. L’air de s’ennuyer, il laissait les tribunes s’inquiéter. Puis ce redoutable finisseur se catapultait dans la ligne droite : il donnait chaque fois le même spectacle, et le public de Vincennes en redemandait. Caractériel, incompréhensible, « j’avais l’impression que c’était moi le cheval », racontait son driver et entraîneur Jean-René Goujeon.
Ce fils de Greyhound fut élevé au haras de Saint-Georges par Raoul Ostheimer et Rachel Tessier. Il remporta le Prix d’Amérique en 1986, 1987 et 1988. En 1989, tout le monde l’attendait pour un quatrième sacre. Il échoua cependant, battu par Queila Gédé. Il revint l’année suivante et gagna, drivé cette fois par Michel-Marcel, frère de Jean-René, en trottant sur le pied de 1’15’’2.
Quatre Prix d’Amérique, personne d’autre n’y est parvenu depuis. Au haras cependant, Ourasi fut moins prolifique. Fougueux et souffrant d’une vitalité séminale très basse, il n’a laissé qu’une petite quarantaine de produits et aucun champion. Il décéda en 2013 au haras de Gruchy, dans le Calvados, à trente-trois ans, après une retraite passée sous les caméras.
Ce qu’il a changé : il a donné au trot françaisune figure que le pays entier connaissait de nom. Y compris ceux qui ne jouaient jamais. Le Prix d’Amérique lui doit une bonne part de son statut d’événement populaire, très au-delà du cercle des turfistes.
4. Al Capone II (1988), la première star française des obstacles
Pas grand-chose ne destinait ce petit modèle (1,62 m) à la course. Il tirait énormément dans sa jeunesse et donnait du fil à retordre à tout le monde. Il naquit dans la Nièvre chez Jacques Cyprès, petit-fils du fondateur de la race AQPS. Les « Autre Que Pur-Sang » forment cette catégorie de sauteurs très présente sur les haies et les barrières françaises.
Sous la casaque de Robert Fougedoire, entraîné par Bernard Sécly, celui qu’on surnommait « Pompon » trouva son homme en la personne de Jean-Yves Beaurain. Le jockey fut de la partie sur les sept Prix La Haye Jousselin, de 1993 à 1999, la plus dure des épreuves de barrières d’Auteuil. S’y ajouta le Grand Steeple-Chase de Paris 1997. En tout, 26 victoires en 65 sorties. Il commença à quatre ans et courut jusqu’à douze, une longévité que l’obstacle, discipline qui use les organismes, ne connut à peu près plus jamais.
Ses adieux eurent lieu le 5 novembre 2000. À douze ans, il tentait une huitième Haye Jousselin et échoua de peu face à First Gold, de cinq ans son cadet. Auteuil l’ovationna toute la ligne droite. Sa statue, grandeur nature, veille sur l’hippodrome depuis cette année-là. Une course porte son nom à Cagnes-sur-Mer.
Ce qu’il a changé : il a sorti une discipline entière de la filière française de sa confidentialité. L’obstacle est en effet la discipline oubliée du grand public, alors qu’Auteuil existe depuis 1873 et que le Grand Steeple-Chase de Paris se court depuis 1874.
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5. Ready Cash (2005), étalon le plus influent du trot français
Au début des années 2010, la cendrée de Vincennes fut le théâtre de quelques duels mémorables entre Ready Cash et le champion suédois Maharajah. Ce bai foncé, dépourvu de balzanes, crinière de geai, n’était pas très grand (1,65 m au garrot). Mais lorsque Franck Nivard – « Francky la main froide » – le lançait à deux cent mètres du poteau, il était imbattable.
À cinq ans, ce fils d’Indy de Vive connut pourtant une série de contre-performances. Philippe Allaire, son propriétaire-entraîneur, l’envoya alors rejoindre les boxes de Thierry Duvaldestin dans l’Orne. C’est avec le jeune entraîneur normand qu’il remporta le Prix d’Amérique en 2011 puis en 2012. Au total, il empocha quelque 4,2 millions d’euros de gains. À sa retraite, c’était le trotteur français le plus riche de l’histoire.
Mais ce n’est pas seulement pour cela qu’il figure ici. Ready Cash est le reproducteur le plus influent que le trot français ait connu. Ses fils ont gagné cinq Prix d’Amérique : Bold Eagle en 2016 et 2017, le Suédois Readly Express en 2018, Face Time Bourbon en 2020 et 2021. En 2016 par exemple, le prix de ses saillies ne fut pas rendu public, une première pour un trotteur français. Les estimations tournaient autour de 50 000 euros !
Ce qu’il a changé : il a fait du trotteur français un produit d’élevage de dimension internationale. Le modèle fut exporté et copié, et il déplaça un temps le centre de gravité de la discipline de l’hippodrome vers le haras.
Ceux qui étaient sur la liste
Cinq places, c’est peu. Quelques autres auraient pu y figurer, seulement écartés sur l’un ou l’autre de nos critères (influence concrète sur la filière d’élevage, rayonnement, valeur sportive):
Goldikova (2005). Triple lauréate du Breeders’ Cup Mile aux États-Unis, sans doute la meilleure ambassadrice du miling français.
Allez France (1970). Fille de Sea-Bird, propriété de Daniel Wildenstein, lauréate de l’Arc 1974 d’une courte tête, elle fut la première vedette populaire du plat français.
Trêve (2010). Deux Prix de l’Arc de Triomphe consécutifs (2013 et 2014), elle fut entraînée par Criquette Head-Maarek, la seule femme à avoir entraîné un vainqueur de l’Arc.
Roquépine (1962). Trois Prix d’Amérique de 1966 à 1968, deux Elitloppet, puis poulinière fondatrice après un voyage aux États-Unis d’où sortira Florestan.
Cocktail Jet (1990). Il accrocha en 1996 la Triple Couronne du trot (Prix d’Amérique, Prix de France et Elitloppet la même année), et fut un reproducteur assez exceptionnel.
Une généalogie de la fierté française
La fierté française pour sa filière hippique franchit un cap autour des années 1950-1970. Au sortir de la guerre, Marcel Boussac envoya ses chevaux à l’assaut des hippodromes britanniques, avec plusieurs propriétaires français dans son sillage. Le Derby d’Epsom tomba trois fois en quatre ans, avec Pearl Diver (1947), My Love (1948) et Galcador (1950).
Cette année-là, Boussac rafla même trois des cinq classiques anglais. À un journaliste venu le féliciter pour Epsom, il lâcha « il y en a six meilleures à la maison ». Plus tard, Boussac endetté dut céder ses effectifs. Les Wildenstein et l’Aga Khan prirent la suite, puis Godolphin, Coolmore et les casaques du Golfe.
Au milieu des grosses écuries, la filière laisse parfois de la place à quelques belles histoires rurales. On se souviendra de Général du Pommeau, vainqueur flamboyant du Prix d’Amérique 2000. Issu d’un modeste élevage de la Manche, ce petit trotteur (1,58 m) au jeu de jambes extraordinaire fut un cheval de cœur pour les Français, avant un certain Timoko.
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