Cinq chevaux de légende qui ont façonné l’histoire des courses françaises

Au milieu du XIXe siècle, l’élevage britannique dominait sans partage. Les propriétaires français traversaient la Manche en espérant, au mieux, sauver l’honneur. Puis vint Gladiateur, fils de Monarque, élevé par le comte Frédéric de Lagrange, confié à l’entraîneur Tom Jennings et monté par Harry Grimshaw.

En 1865, ce grand alezan remporte les 2000 Guinées, le Derby d’Epsom et le St Leger – la Triple Couronne anglaise. Jamais un cheval né hors des îles n’avait réussi cet exploit. Onze jours après Epsom, il gagna le Grand Prix de Paris devant une foule euphorique, estimée à plus de cent mille personnes. La chronique lui collera un surnom bien dans l’air de l’époque, le « Vengeur de Waterloo ».





Gladiateur courait avec des antérieurs fragiles, un casse-tête chronique pour son entourage. Sa carrière d’étalon fut décevante, ce qui n’entama heureusement pas sa cote de popularité. Sa statue veille toujours sur l’entrée de Longchamp et le Prix Gladiateur, l’épreuve de fond de la piste, porte son nom.

Ce qu’il a changé : avant lui, l’élevage français était un client de l’élevage anglais. La légitimité internationale de l’'élevage français commence là.



