Interrogé sur ce que l’ailier du Real Madrid Vini Jr, déjà en lice par le passé pour le Ballon d’Or, doit faire pour justifier un tel statut, Anderson, qui s’exprimait en association avec talkSPORT Bet Online Slots, a déclaré à GOAL : « Le football a changé maintenant.

« L’autre jour, je regardais des choses sur Instagram et j’ai dit à mon ami : “Tu penses que ces joueurs maintenant sont des joueurs incroyables ?” Regardez mon époque, j’ai joué contre [Claude] Makelele, j’ai joué contre [Frank] Lampard. J’ai joué contre [Steven] Gerrard, j’ai joué contre [Cesc] Fabregas, j’ai joué contre [Andres] Iniesta, Xavi, Xabi Alonso.

« Regardez ces joueurs maintenant, le football a changé. Ce n’est plus pareil maintenant. C’est un changement complet. N’importe quel joueur qui enchaîne trois, quatre, cinq bons matches est considéré comme bon. Vous achetez un joueur pour 100 millions. Vous achetez un joueur pour 200 millions. C’est fou, le football maintenant est fou. Et vous pensez que si le joueur marque un, deux, trois, huit buts, vous vous dites : “Oh, ce joueur est de très haut niveau, vous allez l’acheter pour 150 millions”.

« Mais quand les joueurs baissent de niveau, regardez Manchester maintenant. Certains joueurs, Manchester paie des millions et des millions, ils ne sont pas le visage du club. Ce n’est pas pour ce club. Peut-être pour un autre club, oui, mais pas pour ce club. Parce que certains joueurs jouent bien dans un club, et dans un autre ils jouent mal.

« C’est difficile d’atteindre ce niveau maintenant parce que n’importe quel joueur qui marque 15, 20 buts dans une année est un top joueur. S’il marque 10 buts maintenant, c’est un top joueur. Si vous commencez à jouer un, deux matches de façon incroyable, vous êtes un top joueur. Voilà la différence.

« Prenez Yamal de Barcelone. Il a bien joué en équipe nationale, il a bien joué en Espagne, il fait des choses incroyables, il a gagné des titres. Mais le niveau, c’est Cristiano Ronaldo, Messi, à 45 ans. Ces gars jouent, ils marquent tellement de buts. C’est ça, le niveau.

« Si vous prenez Cristiano Ronaldo et Messi, tous les deux ont marqué 20, 25 buts dans une année. L’année dernière, 30 buts dans une année. Championnat différent, oui, mais cela n’a pas d’importance. C’est 10 contre 10, cela n’a pas d’importance. Voilà la différence. »