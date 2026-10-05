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« Cinq bons matches et ils valent 200 M€ ! » - Vinicius Junior et Cie sont-ils vraiment des superstars alors que l’ancien milieu de Manchester United et du Brésil inclut Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans un débat sur le football moderne
Ronaldo et Messi ont fixé la norme des superstars
Atteindre les sommets touchés par deux des plus grands joueurs de tous les temps est inimaginable pour beaucoup, tant les livres des records ont été réécrits par deux GOAT qui cumulent 13 Ballons d’Or à eux deux. Ils sont toutefois les figures de proue de la régularité et de la longévité.
Les icônes portugaise et argentine évoluent depuis plus de 20 ans au plus haut niveau de leurs capacités, toutes deux étant en passe d’atteindre les 1 000 buts en compétition officielle, un cap qui viendrait parfaitement s’ajouter à leur palmarès national et international.
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Les indemnités de transfert s’envolent à mesure que la cote des joueurs grimpe
Ils ne seront peut-être pas des prétendants au Ballon d'Or en 2026, avec des joueurs comme Harry Kane et Lamine Yamal qui y dominent la scène, mais ils sont considérés comme la référence en matière de statut de superstar.
Ce mot, tout comme celui de légende, est bien trop galvaudé au XXIe siècle. Quiconque montre un minimum de talent est soudain considéré comme un potentiel phénomène mondial, tandis que sa valeur marchande s'envole et que les rumeurs de transfert s'intensifient.
Ancien Golden Boy et vainqueur de la Premier League, Anderson fait partie de ceux qui observent cela de loin. Il estime que trop de joueurs, de nos jours, bénéficient d'un statut sportif supérieur à leur véritable niveau.
Les éloges sont-ils distribués trop vite ?
Interrogé sur ce que l’ailier du Real Madrid Vini Jr, déjà en lice par le passé pour le Ballon d’Or, doit faire pour justifier un tel statut, Anderson, qui s’exprimait en association avec talkSPORT Bet Online Slots, a déclaré à GOAL : « Le football a changé maintenant.
« L’autre jour, je regardais des choses sur Instagram et j’ai dit à mon ami : “Tu penses que ces joueurs maintenant sont des joueurs incroyables ?” Regardez mon époque, j’ai joué contre [Claude] Makelele, j’ai joué contre [Frank] Lampard. J’ai joué contre [Steven] Gerrard, j’ai joué contre [Cesc] Fabregas, j’ai joué contre [Andres] Iniesta, Xavi, Xabi Alonso.
« Regardez ces joueurs maintenant, le football a changé. Ce n’est plus pareil maintenant. C’est un changement complet. N’importe quel joueur qui enchaîne trois, quatre, cinq bons matches est considéré comme bon. Vous achetez un joueur pour 100 millions. Vous achetez un joueur pour 200 millions. C’est fou, le football maintenant est fou. Et vous pensez que si le joueur marque un, deux, trois, huit buts, vous vous dites : “Oh, ce joueur est de très haut niveau, vous allez l’acheter pour 150 millions”.
« Mais quand les joueurs baissent de niveau, regardez Manchester maintenant. Certains joueurs, Manchester paie des millions et des millions, ils ne sont pas le visage du club. Ce n’est pas pour ce club. Peut-être pour un autre club, oui, mais pas pour ce club. Parce que certains joueurs jouent bien dans un club, et dans un autre ils jouent mal.
« C’est difficile d’atteindre ce niveau maintenant parce que n’importe quel joueur qui marque 15, 20 buts dans une année est un top joueur. S’il marque 10 buts maintenant, c’est un top joueur. Si vous commencez à jouer un, deux matches de façon incroyable, vous êtes un top joueur. Voilà la différence.
« Prenez Yamal de Barcelone. Il a bien joué en équipe nationale, il a bien joué en Espagne, il fait des choses incroyables, il a gagné des titres. Mais le niveau, c’est Cristiano Ronaldo, Messi, à 45 ans. Ces gars jouent, ils marquent tellement de buts. C’est ça, le niveau.
« Si vous prenez Cristiano Ronaldo et Messi, tous les deux ont marqué 20, 25 buts dans une année. L’année dernière, 30 buts dans une année. Championnat différent, oui, mais cela n’a pas d’importance. C’est 10 contre 10, cela n’a pas d’importance. Voilà la différence. »
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Qui mérite le statut de superstar en 2026 ?
Ronaldo, qui fait les gros titres avec le Portugal en sélection, est devenu champion de Saudi Pro League avec Al-Nassr et fêtera ses 42 ans en février. Messi, à l’âge de 39 ans, est un vainqueur de la MLS Cup avec deux trophées de MVP à son palmarès aux États-Unis. Il a également disputé la finale de la Coupe du monde en 2026.
Yamal est considéré comme le prochain phénomène, tandis que des joueurs comme Kane et Kylian Mbappe maintiennent des standards individuels remarquables, à charge désormais pour Vini et consorts de produire le niveau de performance qui leur vaudra un jour une place dans le folklore du football mondial.
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