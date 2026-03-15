Ciccio Graziani à propos de Leao après Lazio-Milan : « Il joue comme bon lui semble, il se moque de nos stratégies »

En analysant le match dans les studios de la Rai pour l'émission « La Domenica Sportiva », Ciccio Graziani a commenté ainsi le comportement de Leao : « C'est toujours la même rengaine… Il se moque de nos espoirs : nous continuons à penser qu'il a le potentiel d'un très grand joueur, mais il doit être plus régulier dans ses bonnes performances, aider ses coéquipiers et les solliciter pour recevoir le ballon. Il m’arrivait parfois de m’en prendre à un coéquipier qui ne me passait pas le ballon parce que j’étais marqué, mais lui, quand on ne lui passe pas le ballon, il donne l’impression de ne pas le demander ; il joue quand il veut, il s’enflamme quand il veut. Parfois, on se demande s’il est sur le terrain ou non, certains disent en plaisantant qu’il sort prendre un café ».