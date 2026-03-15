Un but de Gustav Isaksen freine la course du Milan vers la première place. Les Rossoneri s'inclinent 0-1 à l'Olimpico face à la Lazio. Le but décisif du Danois, inscrit à la 26e minute de la première mi-temps, éloigne l'équipe d'Allegri de l'Inter : hier, les Nerazzurri avaient fait match nul 1-1 contre l'Atalanta, mais la défaite du Milan leur permet tout de même de prendre un point d'avance, l'équipe de Chivu comptant désormais 8 points d'avance sur les Rossoneri. Le Milan s'incline après deux victoires consécutives contre la Cremonese et lors du derby contre l'Inter. Le prochain match se déroulera à San Siro contre Turin, tandis que l'Inter se rendra à Florence pour affronter l'équipe de Vanoli. Après le match, c'est l'attitude de Leao au moment de son remplacement à la 67e minute qui a fait parler : Allegri l'a rappelé sur le banc pour faire entrer Fullkrug, et le Portugais a eu quelques mots à dire à l'entraîneur.
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Ciccio Graziani à propos de Leao après Lazio-Milan : « Il joue comme bon lui semble, il se moque de nos stratégies »
« C'EST TOUJOURS LA MÊME CHANSON »
En analysant le match dans les studios de la Rai pour l'émission « La Domenica Sportiva », Ciccio Graziani a commenté ainsi le comportement de Leao : « C'est toujours la même rengaine… Il se moque de nos espoirs : nous continuons à penser qu'il a le potentiel d'un très grand joueur, mais il doit être plus régulier dans ses bonnes performances, aider ses coéquipiers et les solliciter pour recevoir le ballon. Il m’arrivait parfois de m’en prendre à un coéquipier qui ne me passait pas le ballon parce que j’étais marqué, mais lui, quand on ne lui passe pas le ballon, il donne l’impression de ne pas le demander ; il joue quand il veut, il s’enflamme quand il veut. Parfois, on se demande s’il est sur le terrain ou non, certains disent en plaisantant qu’il sort prendre un café ».