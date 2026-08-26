« Ciao, maestro » : Frank Rijkaard envoie un message émouvant pour soutenir Xavi Hernández comme nouveau sélectionneur des Pays-Bas

Rijkaard a salué l’intelligence footballistique remarquable de l’Espagnol et son statut de joueur de classe mondiale pendant leur période commune, l’ayant dirigé au fil de 224 apparitions.

« Bonjour, Xavi. Une fantastique nouvelle et une merveilleuse surprise ! Tu es un grand joueur, l’un des meilleurs au monde, et j’ai toujours pensé que tu pouvais aussi devenir un grand entraîneur. Je ne doute pas de ton talent, et je te souhaite le meilleur du fond du cœur dans ce nouveau chapitre de ta carrière. Bonne chance. Ciao, maestro. »