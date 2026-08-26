AFP
Traduit par
« Ciao, maestro » : Frank Rijkaard envoie un message émouvant pour soutenir Xavi Hernández comme nouveau sélectionneur des Pays-Bas
Un message surprise de Rijkaard
Xavi Hernandez a reçu une nouvelle surprise pleine d’émotion lors de sa présentation comme sélectionneur des Pays-Bas, lorsque l’ancien entraîneur du FC Barcelone Frank Rijkaard est apparu dans un message vidéo spécial. Rijkaard, qui a connu un immense succès aux côtés du milieu de terrain au Camp Nou, n’a pas tardé à exprimer son soutien total à la nomination de son ancien joueur. L’icône néerlandaise a souligné qu’il n’avait jamais douté du potentiel de Xavi à réussir sa transition vers le très haut niveau sur un banc.
- Cordon Press/Diario AS
Les éloges du maître néerlandais
Rijkaard a salué l’intelligence footballistique remarquable de l’Espagnol et son statut de joueur de classe mondiale pendant leur période commune, l’ayant dirigé au fil de 224 apparitions.
« Bonjour, Xavi. Une fantastique nouvelle et une merveilleuse surprise ! Tu es un grand joueur, l’un des meilleurs au monde, et j’ai toujours pensé que tu pouvais aussi devenir un grand entraîneur. Je ne doute pas de ton talent, et je te souhaite le meilleur du fond du cœur dans ce nouveau chapitre de ta carrière. Bonne chance. Ciao, maestro. »
Retrouver la philosophie du Barça
Visiblement ému par cet hommage, Xavi est revenu sur leur âge d’or commun, soulignant comment Rijkaard avait réussi à raviver l’identité traditionnelle du club et à remporter la Ligue des champions de l’UEFA 2006 ainsi que deux titres de champion d’Espagne.
« Merci beaucoup. Frank Rijkaard est une personne incroyable en tant qu’entraîneur. Il m’a aussi donné beaucoup de confiance. Vous savez, j’ai eu une blessure pendant l’une de ses périodes à Barcelone, mais je garde un très bon souvenir de Frank Rijkaard. Nous avons remporté de nombreux titres avec lui dans l’équipe. Je pense qu’il a ramené notre philosophie à Barcelone. Dans les années avant son arrivée, nous avions un peu perdu cette philosophie, et il a redonné cette confiance à l’équipe. Donc, je garde un très grand souvenir de Frank, surtout en tant que personne. En tant que personne, il a un grand cœur. Merci beaucoup. »
- AFP
En regardant vers l’ère des Pays-Bas
Au-delà de son sens tactique, Xavi a réservé des éloges particuliers aux qualités humaines exceptionnelles de Rijkaard et à sa chaleur en coulisses. Fort de ces leçons durables en gestion humaine et en leadership apprises auprès de mentors comme Rijkaard, Xavi se prépare désormais à transposer cette recette gagnante sur la scène internationale avec les Pays-Bas.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles