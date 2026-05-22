Les arguments étaient évidents, pourtant Lars Ricken a tenu à faire une dernière campagne de promotion. « Julian Nagelsmann connaît bien sûr sa rapidité. Et je pense que si l'on peut emmener 26 joueurs à la Coupe du monde, on peut aussi emmener des spécialistes. Des joueurs qui possèdent un atout tout à fait particulier », a récemment déclaré le directeur sportif du Borussia Dortmund au journal Bild.
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Chute spectaculaire : une star du BVB manque la Coupe du monde, et c’est tout à fait justifié
Il s’agit de Karim Adeyemi, pour qui le terme « arme » revêt, comme on le sait, une connotation particulière depuis quelque temps. En écartant le joueur de 24 ans, le sélectionneur abandonne toutefois sa vitesse, cette « qualité exceptionnelle toujours précieuse dans un tournoi », comme le soulignait Ricken. Maximilian Beier et Jamie Leweling, préférés par Nagelsmann, possèdent eux aussi cette capacité à accélérer les transitions.
Cette non-sélection n’a surpris personne. Même son entraîneur au BVB, Niko Kovac, faisait de moins en moins appel à lui, et ce, indépendamment de sa déchirure musculaire d’avril.
Cette chute est d’autant plus spectaculaire que, fort de ses onze sélections, le joueur a connu son déclin en 2026, au moment le plus crucial pour une place au Mondial. Beaucoup oublient même qu’Adeyemi avait brillé en première partie de saison, inscrivant six buts et délivrant trois passes décisives, ce qui en faisait l’attaquant le plus régulier du Borussia Dortmund.
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Karim Adeyemi : moins de 600 minutes de jeu en 2026
Titularisé à 16 reprises lors de la phase aller, Karim Adeyemi n’a commencé que six matchs depuis le début de l’année. Il a certes participé à 17 rencontres officielles, mais il n’a joué que 582 minutes au total, soit un peu moins de 34 minutes par match en moyenne. Une statistique insuffisante pour postuler une place dans le groupe mondialiste.
Si son bilan est resté pratiquement constant par rapport au premier semestre (sept participations à des buts : quatre réalisations et trois passes décisives), il n’a guère marqué les esprits en tant que joker – précisément le rôle que Ricken lui destine pour la Coupe du monde. Pour Kovac, déjà peu enclin à changer de stratégie, aucune raison donc de modifier le statut d’Adeyemi sur le banc.
D’après l’entraîneur croate, aucun autre joueur du Borussia n’a autant échangé avec lui depuis son arrivée à Dortmund, comme il l’a révélé dans le podcast « Phrasenmäher » de Bild. L’entraîneur avoue être fan de l’homme Adeyemi, « parce que c’est un type vraiment unique ». Kovac ajoute : « C’est un garçon formidable, pas une mauvaise personne – au contraire : parfois, c’est même un trop bon garçon à mon avis. Il n’y a rien de mal en lui. »
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Kovac à propos d’Adeyemi : « Il doit croire davantage en lui »
Mais pour un bourreau de travail comme Kovac, l’aimabilité ne suffit pas sur le plan sportif. Tout au long de sa carrière, Adeyemi a manqué de mordant et, sans doute, de professionnalisme à 100 %, ce qui aurait permis à ce talent indéniable de devenir un footballeur senior capable d’atteindre constamment le plus haut niveau.
« Je suis intimement convaincu qu’il peut devenir un très grand footballeur s’il ajuste certaines choses. Mais pour cela, il doit un peu plus me faire confiance », explique Kovac avant d’énumérer les axes d’amélioration : « Il doit travailler sa précision, sa rigueur. Il a reçu un immense talent, il s’agit maintenant de peaufiner les détails et les nuances qui le feront progresser. Pour cela, il doit tirer parti de chaque minute d’entraînement. »
Des axes d’amélioration qui accompagnent le joueur depuis ses débuts. Il y a près de trois ans, l’entraîneur adjoint de l’époque, Armin Reutershahn, dressait déjà un constat similaire, mais plus tranché : « Karim possède toutes les qualités nécessaires pour devenir un joueur de haut niveau en Europe. Il ne l’est pas encore, mais il peut le devenir. Mais parfois, je trouve qu’il lui manque un peu de sérieux. Il est parfois trop décontracté à l’entraînement, et j’aimerais qu’il aborde les choses avec encore plus de sérieux. »
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Karim Adeyemi et ses nombreux écarts de conduite
L’ancien entraîneur principal Edin Terzic a immédiatement abondé dans le sens de Reutershahn. « Je soutiens pleinement Achim sur ce point », a-t-il déclaré. « Nous savons qu’il faut y ajouter une certaine constance et une certaine efficacité, et c’est ce à quoi nous nous sommes attelés – notamment avec Karim. » Pourtant, Adeyemi n’a pas encore franchi d’étapes décisives dans ce processus de développement.
Ses multiples écarts de conduite hors du terrain alimentent les sceptiques, qui doutent encore de sa capacité à percer au plus haut niveau international. Si son comportement a déjà connu plusieurs dérapages, ceux survenus lors de la phase aller ont sans doute pesé dans la balance, expliquant en partie pourquoi l’attaquant se trouve aujourd’hui dans une position délicate à Dortmund, et même au sein de la DFB.
Jet de bouteille vers le banc après un remplacement, départ précipité vers les vestiaires en plein match, altercation inutile qu’il a provoquée, sans oublier la sanction « Mystery Box » : ces écarts se sont concentrés en l’espace de quelques semaines. Comme si, marié à une rappeuse, il n’avait pas déjà été catalogué comme un joueur trop laxiste, à l’attitude discutable envers son métier et à la présence trop envahissante sur les réseaux sociaux.
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Adeyemi a-t-il un avenir au BVB ?
La question qui se pose désormais est de savoir comment les choses vont évoluer pour lui au BVB. Le battage médiatique de Rickens autour d'Adeyemi était sans doute aussi lié à l'espoir qu'une participation à la Coupe du monde fasse encore grimper sa valeur marchande. Adeyemi est très convoité, il a reçu des offres, y compris pour prolonger son contrat avec le Borussia.
Rien n’est encore acté, mais une décision est attendue prochainement. Un transfert, qui pourrait rapporter au moins 40 millions d’euros, offrirait à Dortmund une précieuse marge de manœuvre sur le marché des transferts. Pendant la trêve estivale, Ricken et son staff devront donc trouver les arguments pour définir l’avenir du joueur.
Les statistiques de Karim Adeyemi au BVB
Matchs officiels Buts Passes décisives Cartons jaunes Cartons jaunes-rouges Cartons rouges 146 36 25 27 1 1