Il s’agit de Karim Adeyemi, pour qui le terme « arme » revêt, comme on le sait, une connotation particulière depuis quelque temps. En écartant le joueur de 24 ans, le sélectionneur abandonne toutefois sa vitesse, cette « qualité exceptionnelle toujours précieuse dans un tournoi », comme le soulignait Ricken. Maximilian Beier et Jamie Leweling, préférés par Nagelsmann, possèdent eux aussi cette capacité à accélérer les transitions.

Cette non-sélection n’a surpris personne. Même son entraîneur au BVB, Niko Kovac, faisait de moins en moins appel à lui, et ce, indépendamment de sa déchirure musculaire d’avril.

Cette chute est d’autant plus spectaculaire que, fort de ses onze sélections, le joueur a connu son déclin en 2026, au moment le plus crucial pour une place au Mondial. Beaucoup oublient même qu’Adeyemi avait brillé en première partie de saison, inscrivant six buts et délivrant trois passes décisives, ce qui en faisait l’attaquant le plus régulier du Borussia Dortmund.