Christopher Nkunku quitte le Milan, cette fois-ci c'est possible. Le nom de l'attaquant français, qui avait fait l'objet de nombreuses rumeurs de transfert en janvier, va à nouveau faire la une des sites web et des journaux en juin. Le club a en effet décidé d'écouter les offres pour son transfert, dans le but de tirer profit de son départ. Massimiliano Allegri s'est montré assez clair ces dernières semaines : l'ancien joueur du Paris Saint-Germain n'est pas un choix de premier plan, il se place derrière Rafa Leao et Christian Pulisic dans la hiérarchie et, maintenant que Santiago Gimenez est de retour, son temps de jeu risque de diminuer encore davantage. D'ici la fin mai, il risque de jouer au compte-gouttes ; ce n'est pas un hasard si Didier Deschamps a choisi de ne pas le retenir pour les rendez-vous de la France ces jours-ci, les matchs amicaux contre le Brésil et la Colombie.
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Christopher Nkunku sur le marché des transferts : combien le Milan pourrait-il en tirer, qui s'intéresse à lui ?
BILAN DÉCEVANT
Le parcours de Nkunku est celui d'un joueur incontournable : avec Leipzig, il a totalisé 172 apparitions et 70 buts, remportant deux Coupes d'Allemagne et le titre de meilleur buteur de la Bundesliga 2022/23 ; avec Chelsea, il a disputé 62 matches et inscrit 18 buts, remportant la Ligue Europa Conférence et la Coupe du monde des clubs 2025. Au Milan, la musique ressemble à une mélodie fausse : 6 buts et 3 passes décisives en 27 matches, entre le championnat, la Supercoupe d'Italie et la Coupe d'Italie, dont seulement 13 en tant que titulaire. En Serie A, il n'a plus été titulaire depuis le 18 février, lors du match nul 1-1 à domicile contre Côme ; depuis, il a joué 5 minutes contre Parme, 12 contre la Cremonese, 6 contre l'Inter, 23 contre la Lazio et 20 contre Turin.
COMBIEN ÇA A COÛTÉ : RISQUE DE PERTE
Nkunku a rejoint le Milan en août 2025, le club ayant déboursé 37 millions d'euros plus 5 millions de bonus pour le débaucher de Chelsea. Issu du centre de formation du Paris Saint-Germain, il touche un salaire annuel brut de 9,25 millions d'euros ; son coût total pour le club, entre le montant annuel de son transfert (7,4 millions) et son salaire, s'élève à 16,65 millions. Pour éviter une moins-value, Nkunku doit être cédé pour environ 30 millions d'euros.
OÙ POURRAIT ATTERRIR NKUNKU ?
En janvier, Nkunku était dans le viseur du Fenerbahçe de Tedesco, qui l'avait déjà eu à Leipzig, mais les deux clubs ne sont pas parvenus à un accord. Cet été, le club jaune et bleu d'Istanbul pourrait bien revenir à la charge ; il est certain que ceux qui souhaitent le recruter devront prévoir un investissement de 35 millions d'euros. À l'heure actuelle, la piste de la Saudi Pro League n'est pas à exclure, tandis qu'aucune confirmation n'est parvenue concernant l'AS Rome.