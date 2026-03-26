Christopher Nkunku sur le marché des transferts : combien le Milan pourrait-il en tirer, qui s'intéresse à lui ?

Christopher Nkunku quitte le Milan, cette fois-ci c'est possible. Le nom de l'attaquant français, qui avait fait l'objet de nombreuses rumeurs de transfert en janvier, va à nouveau faire la une des sites web et des journaux en juin. Le club a en effet décidé d'écouter les offres pour son transfert, dans le but de tirer profit de son départ. Massimiliano Allegri s'est montré assez clair ces dernières semaines : l'ancien joueur du Paris Saint-Germain n'est pas un choix de premier plan, il se place derrière Rafa Leao et Christian Pulisic dans la hiérarchie et, maintenant que Santiago Gimenez est de retour, son temps de jeu risque de diminuer encore davantage. D'ici la fin mai, il risque de jouer au compte-gouttes ; ce n'est pas un hasard si Didier Deschamps a choisi de ne pas le retenir pour les rendez-vous de la France ces jours-ci, les matchs amicaux contre le Brésil et la Colombie.



