Buzzi
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Christian Pulisic vise une prolongation de contrat à l’AC Milan alors que l’ère Ruben Amorim relance la carrière de la star de l’USMNT
La star de l’AC Milan vise un séjour plus long
Le joueur de 28 ans a évoqué sa situation actuelle lors d’une apparition commerciale dans le mégastore du stade du club. Il a récemment retrouvé le chemin des filets contre Lecce, marquant pour la première fois en championnat depuis décembre dernier. Alors que son contrat actuel expire l’été prochain, le propriétaire du club, Gerry Cardinale, préparerait une offre de contrat de longue durée courant jusqu’en 2031 pour conserver l’ailier.
- Getty Images Sport
L’attaquant adhère à des exigences tactiques structurées
S’exprimant auprès de Sky Sport Italia et d’autres journalistes lors d’un événement au San Siro Milan Store, le numéro 11 des Rossoneri est revenu sur sa récupération et la transition vers une nouvelle approche managériale : « Cela a été un début de saison étrange. Je revenais d’une blessure et je voulais vraiment jouer, mais cela a pris du temps.
« J’ai travaillé avec l’équipe et l’entraîneur pour revenir sur le terrain. Nous apprenons son système, la manière dont il veut jouer. Je suis très positif à son sujet. Notre match le plus récent a été l’un des meilleurs, donc nous voulons nous appuyer là-dessus. »
Soulignant les consignes de placement mises en place sur le terrain, il a noté : « Il veut que nous trouvions certaines positions, surtout lorsque nous avons le ballon, et que nous effectuions des mouvements spécifiques. Évidemment, on nous laisse aussi une certaine liberté en attaque, mais il y a des principes et des positions à respecter. »
« Je suis très heureux à Milan »
L’Américain a fait l’impasse sur le rassemblement de la sélection nationale lors de cette trêve, choisissant de rester à Milanello pour retrouver du rythme après une blessure contractée pendant la Coupe du monde.
Interrogé directement sur une prolongation de son engagement, il a confirmé sa volonté de parvenir à un accord : « Je suis très heureux à Milan. Le club me donne tout, il m’aide énormément. Je me concentre sur le jeu, mais nous en parlerons, je l’espère bientôt. »
Soulignant son bien-être en Italie, il a ajouté : « Je me sens vraiment heureux à Milan et je veux continuer ici. »
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Des prétendants revenus au premier plan visent le sommet
L’équipe d’Amorim occupe la cinquième place de Serie A, à seulement deux points du leader, la Roma, tout en restant invaincue sur la scène nationale. L’entraîneur doit désormais trouver des solutions en Ligue Europa après qu’une défaite inaugurale contre Benfica a menacé leur dynamique. Retrouver leur principal créateur à pleine capacité sera vital alors que les matches nationaux et continentaux s’accumulent au cours de l’automne.
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