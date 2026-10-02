S’exprimant auprès de Sky Sport Italia et d’autres journalistes lors d’un événement au San Siro Milan Store, le numéro 11 des Rossoneri est revenu sur sa récupération et la transition vers une nouvelle approche managériale : « Cela a été un début de saison étrange. Je revenais d’une blessure et je voulais vraiment jouer, mais cela a pris du temps.

« J’ai travaillé avec l’équipe et l’entraîneur pour revenir sur le terrain. Nous apprenons son système, la manière dont il veut jouer. Je suis très positif à son sujet. Notre match le plus récent a été l’un des meilleurs, donc nous voulons nous appuyer là-dessus. »

Soulignant les consignes de placement mises en place sur le terrain, il a noté : « Il veut que nous trouvions certaines positions, surtout lorsque nous avons le ballon, et que nous effectuions des mouvements spécifiques. Évidemment, on nous laisse aussi une certaine liberté en attaque, mais il y a des principes et des positions à respecter. »