Christian Pulisic, star de l’équipe nationale américaine de football, sort du silence au sujet de sa rupture avec sa petite amie, la golfeuse professionnelle Alexa Melton

Pulisic a rompu le silence au sujet de la fin de sa relation avec la golfeuse professionnelle Melton. Le couple, dont la relation était au cœur d’une série documentaire diffuséesur Paramount+ en 2024, se serait séparé plus tôt cette année. Malgré cette rupture, l’attaquant de l’équipe nationale américaine a parlé de son ex-compagne avec beaucoup de chaleur, reconnaissant l’influence positive qu’elle a eue sur sa vie pendant leur relation.

« Je ne vois d’elle que le meilleur », a-t-il confié au Time. « Elle était très drôle et m’a soutenu de toutes les manières possibles. Elle voulait m’encourager à profiter un peu plus de la vie, à faire des choses avec elle et à vivre pleinement en général. Et j’en étais reconnaissant. »