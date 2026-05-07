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Christian Pulisic, star de l’équipe nationale américaine de football, sort du silence au sujet de sa rupture avec sa petite amie, la golfeuse professionnelle Alexa Melton
« Je ne la vois que sous son meilleur jour » Dans le jargon du football, cette expression signifie que l’entraîneur perçoit toujours sa joueuse avec optimisme, mettant en avant ses points forts et négligeant volontairement ses points faibles.
Pulisic a rompu le silence au sujet de la fin de sa relation avec la golfeuse professionnelle Melton. Le couple, dont la relation était au cœur d’une série documentaire diffuséesur Paramount+ en 2024, se serait séparé plus tôt cette année. Malgré cette rupture, l’attaquant de l’équipe nationale américaine a parlé de son ex-compagne avec beaucoup de chaleur, reconnaissant l’influence positive qu’elle a eue sur sa vie pendant leur relation.
« Je ne vois d’elle que le meilleur », a-t-il confié au Time. « Elle était très drôle et m’a soutenu de toutes les manières possibles. Elle voulait m’encourager à profiter un peu plus de la vie, à faire des choses avec elle et à vivre pleinement en général. Et j’en étais reconnaissant. »
Équilibre entre vie professionnelle et vie privée
Pulisic mène une vie remarquablement tranquille en Italie. Installé à proximité du centre d’entraînement de l’AC Milan afin de limiter ses déplacements, le joueur de 27 ans admet que son dévouement total au football a souvent un prix sur le plan personnel. Son engagement envers le jeu est si intense qu’il est connu pour « faire la fête comme un moine », un choix de vie destiné à préserver son niveau de performance d’élite en Serie A.
L’ancienne star de Chelsea reconnaît cet équilibre précaire entre sa carrière et sa vie personnelle. « J’ai une approche très particulière de la performance », explique Pulisic. « J’ai toujours voulu être au plus près du centre d’entraînement, car c’est mon travail, et c’est ce que je fais chaque jour. Cela m’a beaucoup aidé. Mais cela m’a aussi rendu malheureux parfois. »
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L'aide de son père
Le père de Pulisic, Mark, a joué un rôle déterminant en aidant son fils à gérer l’isolement qui accompagne souvent la vie d’un athlète professionnel. Sur l’insistance de Mark, Pulisic a choisi une résidence près d’un terrain de golf à Milan afin de s’assurer d’avoir un exutoire récréatif. Mark est parfaitement conscient du poids psychologique que ce sport fait peser en coulisses.
« Les gens pensent que c’est facile d’être un athlète professionnel et que c’est une vie formidable », a ajouté Mark au magazine Time. « Croyez-moi, il y a d’énormes avantages financiers et le fait d’être sous les feux de la rampe. Mais quand vous fermez cette porte le soir et que vous êtes seul, certaines choses vous manquent, votre famille vous manque. On peut vraiment se retrouver dans un état terrible. Nous devions simplement nous assurer de l’aider à gérer cela. »
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Et maintenant ?
Pulisic doit encore disputer trois matchs avec le Milan AC cette saison, contre l'Atalanta, Gênes et Cagliari, alors que son équipe vise la deuxième place en Serie A. Il se consacrera ensuite à la préparation de la Coupe du monde 2026, la sélection américaine devant affronter le Paraguay, l'Australie et la Turquie lors de la phase de groupes.