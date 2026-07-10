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USMNT WC 2030 XIGOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

Christian Pulisic sera bien de la partie, mais Noahkai Banks et Zavier Gozo pourront-ils l’accompagner ? Voici notre projection du onze de départ de l’équipe nationale américaine pour la Coupe du monde 2030

Analysis
États-Unis
Coupe du monde
FEATURES

En quatre ans, un effectif peut profondément se renouveler. GOAL passe en revue les stars confirmées, les jeunes talents en devenir et les outsiders capables de intégrer la prochaine sélection de l’équipe nationale masculine des États-Unis pour la Coupe du monde.

Après chaque Coupe du monde, les pronostics fusent. Quatre ans plus tard, à l’approche du tournoi suivant, la plupart d’entre eux paraissent risibles. Il n’est pas de jeu de devinettes plus incertain que de prédire ce qu’une équipe nationale deviendra après un cycle complet de croissance, de changements et de rebondissements imprévus. Les pronostics peuvent être étayés, mais l’histoire se plaît souvent à ridiculiser même les plus avisés.

Lorsque nous avons réalisé cet exercice après l’élimination de l’USMNT lors de la Coupe du monde 2022, Folarin Balogun n’avait pas encore choisi les États-Unis. Matt Freese était remplaçant en MLS. Alex Freeman était connu uniquement au sein du centre de formation d’Orlando City, et peu d’observateurs imaginaient que Yunus Musah céderait son statut de joueur clé. Qui, d’ailleurs, aurait parié sur la longévité de Tim Ream ?

Tout cela pour rappeler que l’exercice est ardu. Certains piliers de l’équipe américaine de 2030 ne sont peut-être pas encore sur les radars, tandis que d’autres profils connus verront leur trajectoire prendre des tournants inattendus. Les réseaux sociaux pressent déjà de confier l’équipe aux adolescents les plus en vue du vivier, mais de nombreux joueurs confirmés resteront dans la course à une place.

Prédire 2030 est peut-être impossible, mais l’exercice reste fascinant. C’est dans cet esprit que GOAL imagine à quoi pourrait ressembler le onze américain lorsque la prochaine Coupe du monde débutera dans quatre ans.

  • Diego Kochen Barcelona 2023-24Getty

    Gardien : Diego Kochen

    Tous postes confondus, c’est celui-ci qui se prête le moins aux pronostics. La raison est simple : le vivier de jeunes talents est vaste, et évaluer la progression d’un gardien de but sur quatre ans relève de l’exercice d’équilibriste.

    Le jeune Kochen, actuellement au FC Barcelone mais attendu en prêt cet été, pourrait-il émerger ? Tout à fait : son profil correspond. Même constat pour Andrew Rick et Julian Eyestone, présents cet été avec l’équipe nationale américaine en tant que gardiens d’entraînement. Impossible d’ignorer non plus Chris Brady, déjà sélectionné et âgé de seulement 22 ans, ou Gaga Slonina, pensionnaire de Chelsea.

    Sans oublier les exemples de Matt Freese et Matt Turner, capables de rester dans la course. Sortis de nulle part, ils avaient décroché une place de titulaire un ou deux ans avant la Coupe du monde. Un scénario qui pourrait se répéter, qu’il s’agisse d’un des noms cités ou d’un gardien que personne n’a encore sur le radar.

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  • Atlanta United FC v New England RevolutionGetty Images Sport

    LB : Peyton Miller

    Antonee Robinson occupe ce poste depuis très, très longtemps. La triste réalité, c’est qu’il est probablement déjà sur le déclin, son physique lui faisant défaut depuis environ un an et demi. Il reste excellent et tiendra sans doute encore un certain temps, mais il y a de fortes chances qu’il ne soit plus le même joueur d’ici 2030.

    Alors, qui prendra la relève ? Miller pourrait bien être l’homme de la situation, au vu de ses progrès au sein du New England Revolution. À seulement 18 ans, ce latéral en est déjà à sa troisième saison professionnelle, et son potentiel semble illimité.

    D’autres jeunes, tels Luca Bombino et Caleb Wiley, pourraient également émerger, tandis que le remplaçant de l’été, Max Arfsten, a les moyens de s’imposer comme ailier défensif dans les prochaines années.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Défenseur central : Chris Richards

    Si un poste de défenseur central est encore à pourvoir, nous y reviendrons tout à l’heure. Pour l’instant, il est attribué à Chris Richards.

    Si un joueur parvient à lui ravir cette place, ce sera amplement mérité ; et croyez-moi, l’équipe nationale américaine tiendrait alors un sacré défenseur. Car Richards est déjà ce genre de joueur : ces deux dernières années, avec Crystal Palace et les États-Unis, il a prouvé sa valeur. Il aura 30 ans lors de la prochaine Coupe du monde, soit l’âge d’or pour un défenseur.

    D’ici là, il devrait être l’un des piliers de l’équipe et pourrait même endosser le brassard de capitaine.

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  • Noahkai Banks, USMNTGetty

    CB : Noahkai Banks

    Le problème se pose ici. Nous le répétions déjà après la dernière Coupe du monde : l’équipe nationale américaine a réussi, d’une manière ou d’une autre, à tirer encore trois ans et demi de Tim Ream, mais il ne reste plus assez de temps pour 2030.

    Alors, qui pour prendre le relais ? Plusieurs joueurs du groupe estival sont en lice. On pense notamment à Banks, qui semblait destiné à être appelé avant de prendre du recul pour réfléchir à son avenir international. Son faible temps de jeu à Augsbourg en fin de saison réduit toutefois ses chances d’être sélectionné avec l’Allemagne, et si l’on ne doit pas surinterpréter les réseaux sociaux, Banks a tout de même commenté les publications des stars de l’USMNT durant la Coupe du monde.

    Si le joueur s’engage et progresse comme prévu, il pourrait bien combler cette place. Dans le cas contraire, le poste de défenseur central restera le principal point d’interrogation du cycle 2030.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB : Alex Freeman

    Depuis environ un an, chaque stage de préparation conclut de la même manière : l’étonnement général face au niveau réel d’Alex Freeman. La dernière Coupe du monde n’a fait que confirmer cette tendance, l’arrière latéral de Villarreal ayant élevé son niveau de jeu lors des rencontres les plus cruciales de sa carrière.

    Excellent balle au pied et de plus en plus serein sans le ballon, son évolution est l’un des principaux sujets d’actualité de l’équipe nationale américaine depuis ses débuts en Gold Cup. Il ne s’est pas contenté de paraître à l’aise lors de la Coupe du monde ; il a sans doute été l’un des meilleurs joueurs de l’équipe.

    C’est un joueur autour duquel on peut construire une équipe, d’autant plus que son jeu continue d’évoluer en Liga.

  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    CM : Tyler Adams

    Les joueurs comme Adams ne courent pas les rues, ce qui rend difficile l’idée de se passer de lui dans quatre ans. Âgé de 31 ans à l’époque, il pourrait même atteindre un nouveau palier en 2030, tant son poste exige une lecture du jeu aiguisée.

    Reste à surveiller son intégrité physique : des blessures récurrentes ont émaillé ses dernières saisons, et l’USMNT espère qu’il s’agissait simplement de malchance. Car l’équipe est nettement plus solide avec Adams sur le terrain et dans le vestiaire ; si il est toujours là en 2030, son leadership sera crucial pour les nouveaux visages de la sélection.

    Si son corps ne suit pas, plusieurs jeunes milieux de terrain talentueux se tiennent prêts à émerger. Adri Mehmeti, d’un profil différent, affiche déjà les qualités d’un futur grand numéro 6. Âgé de 21 ans en 2030, il pourrait arriver à maturité au moment idéal pour endosser un rôle clé.

  • Johnny Cardoso USMNT 2026Getty Images

    CM : Johnny Cardoso

    Blessé, il a manqué la Coupe du monde, mais le milieu de terrain de l’Atlético de Madrid affiche un potentiel immense.

    Cardoso n’a pas encore tout à fait trouvé ses marques en sélection américaine, mais cela ne saurait tarder au vu de ses excellentes performances en Liga. On espère qu’il pourra continuer sur sa lancée sous la houlette de Diego Simeone. Si tel est le cas, la sélection américaine disposera d’un autre milieu de terrain d’exception.

    Qu’en est-il alors de Weston McKennie ? Difficile d’imaginer un onze sans lui, tant il a brillé lors de cette Coupe du monde ; encore plus ardu de prédire son niveau dans quatre ans. Cardoso semble pourtant se fondre plus naturellement aux côtés d’Adams si le schéma actuel se confirme. McKennie, lui, se nourrit de doute : ne soyez donc pas surpris de le voir retrouver ce poste lors du prochain tournoi.

    Gardez aussi un œil sur Tanner Tessmann et Yunus Musah, même s’ils ont manqué le rendez-vous estival.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM : Malik Tillman

    Révélation de cette Coupe du monde, Tillman a brillé tout l’été, offrant au public une pleine démonstration de son talent.

    Auparavant cantonné au poste de numéro 10, il a brillé comme numéro 8, pressant haut et fluidifiant le jeu offensif des États-Unis. Ses coups francs, désormais une arme redoutable, ont surpris plus d’un observateur.

    À seulement 24 ans, Tillman devrait atteindre son apogée lors du prochain cycle et s’imposer comme l’un des visages de l’équipe, notamment aux yeux des supporters occasionnels qu’il a éblouis cet été par ses coups de pied arrêtés.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ailier gauche : Christian Pulisic

    Les critiques sont devenues excessives. Pulisic a déçu cet été, mais il reste difficile d’imaginer qu’un des meilleurs footballeurs américains de tous les temps, s’il est en bonne santé, ne fasse pas partie de l’équipe de 2030. Ses performances méritent d’être analysées ; en revanche, l’idée selon laquelle sa carrière internationale serait bel et bien terminée ne mérite pas d’être prise au sérieux.

    Même si un joueur comme Mathis Albert pourrait émerger pour lui disputer sa place, Pulisic reste, au minimum, un joueur à battre. À l’image de Richards, si quelqu’un parvient à lui ravir ce poste, ce sera bénéfique pour lui comme pour l’équipe nationale américaine, car, soyons honnêtes, Pulisic fixe un standard très élevé pour un ailier au sein de ce groupe. Quiconque le surpasserait s’imposerait comme un joueur de classe mondiale.

  • balogun(C)Getty Images

    ST : Folarin Balogun

    Les attaquants sont souvent imprévisibles. Cette fois, la règle ne s’applique pas : Balogun est tout simplement excellent.

    Reste à confirmer sa forme et sa progression, tant en club qu’en sélection, après cette Coupe du monde. Mais l’été a démontré que, Belgique mise à part, Balogun est le genre de joueur capable de faire basculer une rencontre sur la scène internationale.

    D’autres éléments du groupe pourraient bien sûr émerger, mais, pour l’instant, c’est une excellente nouvelle pour les États-Unis d’avoir un atout aussi fiable pour les années à venir.

  • Zavier Gozo, RSLGetty

    RW : Zavier Gozo

    La pépite du Real Salt Lake était déjà proche de l'atteindre en 2026 ; ne soyez donc pas surpris si cela se concrétise en 2030.

    À ce poste d’ailier droit, Gozo apporte une vitesse et une verticalité incroyables. Il s’est également beaucoup amélioré dans le dernier tiers du terrain. Si ces progrès se poursuivent – même s’ils ne seront pas toujours linéaires –, il deviendra un très, très bon joueur. Reste à voir comment il gérera son inévitable départ de la MLS, mais cette étape approche à grands pas pour cet ailier de 19 ans.

    Le fait que l’autre poste d’ailier reste à pourvoir joue également en sa faveur. Gozo fait partie des nombreux joueurs en lice pour occuper ce poste, mais il semble déjà presque prêt, ce qui lui offre une belle marge de manœuvre d’ici 2030.