Après chaque Coupe du monde, les pronostics fusent. Quatre ans plus tard, à l’approche du tournoi suivant, la plupart d’entre eux paraissent risibles. Il n’est pas de jeu de devinettes plus incertain que de prédire ce qu’une équipe nationale deviendra après un cycle complet de croissance, de changements et de rebondissements imprévus. Les pronostics peuvent être étayés, mais l’histoire se plaît souvent à ridiculiser même les plus avisés.

Lorsque nous avons réalisé cet exercice après l’élimination de l’USMNT lors de la Coupe du monde 2022, Folarin Balogun n’avait pas encore choisi les États-Unis. Matt Freese était remplaçant en MLS. Alex Freeman était connu uniquement au sein du centre de formation d’Orlando City, et peu d’observateurs imaginaient que Yunus Musah céderait son statut de joueur clé. Qui, d’ailleurs, aurait parié sur la longévité de Tim Ream ?

Tout cela pour rappeler que l’exercice est ardu. Certains piliers de l’équipe américaine de 2030 ne sont peut-être pas encore sur les radars, tandis que d’autres profils connus verront leur trajectoire prendre des tournants inattendus. Les réseaux sociaux pressent déjà de confier l’équipe aux adolescents les plus en vue du vivier, mais de nombreux joueurs confirmés resteront dans la course à une place.

Prédire 2030 est peut-être impossible, mais l’exercice reste fascinant. C’est dans cet esprit que GOAL imagine à quoi pourrait ressembler le onze américain lorsque la prochaine Coupe du monde débutera dans quatre ans.