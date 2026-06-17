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Christian Pulisic se voit conseiller de « se mettre en valeur » pour faciliter un éventuel transfert, alors que le feuilleton autour de son contrat avec l’AC Milan se poursuit. La star de l’équipe nationale américaine pourrait toutefois profiter d’un « facteur de soulagement » lors de la Coupe du monde 2026
Pulisic se remet d'une blessure, et son avenir à l'AC Milan fait déjà l'objet de spéculations.
Touché lors de la victoire 4-1 contre le Paraguay, il a néanmoins participé aux entraînements et son cas sera réévalué « au jour le jour », a précisé un porte-parole de la sélection.
Pulisic, dont l’importance pour l’équipe est capitale, devrait logiquement être préservé. Sa performance historique au SoFi Stadium, qui a déjà permis d’engranger trois points, pourrait inciter le staff à opérer quelques rotations avant le déplacement à Seattle pour défier l’Australie.
Mauricio Pochettino et un public enthousiaste espèrent le voir arborer le maillot des États-Unis au Lumen Field, et le joueur a tout à gagner à répondre présent. Habitué à assumer le poids des attentes sur la scène internationale, il pourrait aussi réfléchir à son avenir en club.
Sous contrat à Milan jusqu’en 2027, il n’a pas encore prolongé son bail, ce qui attise les spéculations. La Premier League est souvent citée comme destination possible pour l’ancien vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea.
Un nouvel été de changements se profile à Milan, où l’ex-mentor de Manchester United, Ruben Amorim, remplace Massimiliano Allegri sur le banc, sans que rien ne garantisse que Pulisic sera emporté par ces vents de changement.
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Pulisic est sur le marché, mais a-t-il besoin d'un nouveau transfert ?
Interrogé sur les chances de Pulisic d’attirer l’attention des recruteurs alors qu’il brille avec sa sélection, l’ancien gardien de l’équipe nationale américaine, Keller – s’exprimant en exclusivité pour GOAL alors que les pronostics pour la finale de la Coupe du monde 2026 se dessinent – a déclaré : « Oui, mais après les difficultés rencontrées à Chelsea, il y a quelque chose de particulier à se sentir à l’aise, à réussir et à être bien établi, et c’est précisément le cas à l’AC Milan.
Nous savons tous que ce n’est plus l’AC Milan des années 90, mais c’est toujours l’un des plus grands clubs du monde. Alors, se dire : “Oui, je suis sous les feux de la rampe, maintenant je vais partir là-bas et devoir pratiquement repartir de zéro”…
J’ai adoré ce genre de défi. J’adorais rejoindre un autre club, un autre championnat, pour faire mes preuves, vivre des expériences différentes. Au final, le plus important, c’est ce qui est bon pour le joueur. Si Christian se dit : “Hé, je veux retenter ma chance en Angleterre ou peut-être en Espagne”, très bien ; mais en même temps, il est déjà dans un grand club, alors s’il y est à l’aise, autant y rester. »
Pulisic a un point à prouver après une année 2026 frustrante en Italie.
Pulisic a brillé face au Paraguay : ses percées fulgurantes sur l’aile gauche ont déstabilisé la défense adverse et lui ont permis de servir Folarin Balogun sur un plateau pour une passe décisive parfaitement dosée.
Malgré un début de saison 2026 sans but sous les couleurs de Milan, l’international américain a retrouvé des couleurs en inscrivant un but lors d’un match amical face au Sénégal, puis il a semblé revigoré avant de céder sa place à la mi-temps.
Interrogé pour savoir s’il avait joué avec un sentiment à prouver, Keller a acquiescé : « Sans aucun doute. Il avait bien entamé la saison, connu un passage à vide en seconde partie, puis retrouvé un bon niveau en fin de parcours. Son but et sa passe décisive lors d’un match amical nous avaient déjà convaincus qu’il était soulagé. C’était clairement le cas : sa première mi-temps de très haut niveau a pratiquement scellé l’issue de la rencontre.
« Nous avions dit avant le tournoi que les stars devaient se montrer à la hauteur, que les joueurs devaient remplir leur rôle, et que si l’on pouvait créer la surprise ici et là, ce serait un bonus. C’est à peu près ce qui s’est passé lors du premier match. »
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Prochain match de l'équipe nationale masculine des États-Unis : l'Australie se profile sur la route des 32es de finale de la Coupe du monde.
L'équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT) retrouvera la compétition vendredi face à l'Australie. Une victoire lui assurerait la qualification pour les 32es de finale, avant un dernier match contre la Turquie, et lui offrirait l'occasion de réaliser quelques essais.
Pulisic, déjà annoncé comme l’un des hommes clés de la sélection, pourrait profiter de cette rencontre pour se mettre en évidence et attirer l’œil des clubs en quête d’un renfort offensif lors du mercato estival de 2026.