Christian Pulisic se voit conseiller de « se mettre en valeur » pour faciliter un éventuel transfert, alors que le feuilleton autour de son contrat avec l’AC Milan se poursuit. La star de l’équipe nationale américaine pourrait toutefois profiter d’un « facteur de soulagement » lors de la Coupe du monde 2026

Touché lors de la victoire 4-1 contre le Paraguay, il a néanmoins participé aux entraînements et son cas sera réévalué « au jour le jour », a précisé un porte-parole de la sélection.

Pulisic, dont l’importance pour l’équipe est capitale, devrait logiquement être préservé. Sa performance historique au SoFi Stadium, qui a déjà permis d’engranger trois points, pourrait inciter le staff à opérer quelques rotations avant le déplacement à Seattle pour défier l’Australie.

Mauricio Pochettino et un public enthousiaste espèrent le voir arborer le maillot des États-Unis au Lumen Field, et le joueur a tout à gagner à répondre présent. Habitué à assumer le poids des attentes sur la scène internationale, il pourrait aussi réfléchir à son avenir en club.

Sous contrat à Milan jusqu’en 2027, il n’a pas encore prolongé son bail, ce qui attise les spéculations. La Premier League est souvent citée comme destination possible pour l’ancien vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea.

Un nouvel été de changements se profile à Milan, où l’ex-mentor de Manchester United, Ruben Amorim, remplace Massimiliano Allegri sur le banc, sans que rien ne garantisse que Pulisic sera emporté par ces vents de changement.