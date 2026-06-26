Christian Pulisic, la star de l’équipe nationale américaine, reçoit un avertissement « très inquiétant » de la part de Ruud Gullit, légende de l’AC Milan, alors que Ruben Amorim, ancien entraîneur de Manchester United, prend les rênes à San Siro

Massimiliano Allegri n'a eu droit qu'à une seule saison à son retour au Milan avant d'être écarté à l'issue de l'exercice 2025-2026, son incapacité à décrocher une qualification pour la Ligue des champions ayant joué en sa défaveur.

Amorim sera immédiatement soumis à une forte pression de la part des propriétaires et des supporters exigeants, et il est peu probable qu’il bénéficie de la même marge de manœuvre qu’en Angleterre.

Interrogé sur la nécessité d’avoir un impact immédiat, Gullit a ajouté : « Plus rien ne me surprend dans le football. J’ai vu de nombreux entraîneurs qui n’ont pas particulièrement brillé décrocher malgré tout des postes prestigieux.

Ce qui m’importe, c’est que Milan réussisse – nous sommes loin du niveau auquel nous devrions être. Il est extrêmement difficile de maintenir un niveau élevé de manière constante. Il faut de la patience, et ce que l’on constate également aujourd’hui, c’est que de nombreux propriétaires américains apportent une philosophie différente au jeu – et cela ne fonctionne pas toujours.

« C’est le club qui définit la philosophie, pas l’entraîneur. Ce dernier doit s’adapter aux attentes du club et au style de jeu qu’il souhaite mettre en place.

« Regardez ce qui s’est passé au Feyenoord. [Arne] Slot avait mis en place un système fantastique : ils remportaient des trophées et pratiquaient un football magnifique. Puis un nouvel entraîneur est arrivé, qui voulait jouer avec une défense à trois, et ça n’a pas marché. Après cinq ou six matchs et de nombreux points perdus, il a dû changer à nouveau de système. Il faut respecter l’identité du club. »