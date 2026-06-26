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Christian Pulisic, la star de l’équipe nationale américaine, reçoit un avertissement « très inquiétant » de la part de Ruud Gullit, légende de l’AC Milan, alors que Ruben Amorim, ancien entraîneur de Manchester United, prend les rênes à San Siro
Bilan d'Amorim à Manchester United : nombre de matchs et pourcentage de victoires
Recruté par Manchester United après s’être forgé une solide réputation de jeune entraîneur prometteur grâce à ses titres remportés au Sporting, Amorim n’a pas répondu aux attentes au « Théâtre des Rêves ».
Les Red Devils lui ont laissé 61 matchs pour redresser la barre, mais il n’a obtenu que 24 victoires, soit un taux de réussite de 38,1 %. La chute de l’équipe dans la deuxième moitié du classement de la Premier League a fini par épuiser la patience des dirigeants mancuniens.
Après 14 mois au cours desquels il a refusé de modifier son schéma de prédilection, le 3-4-3, Amorim a été démis de ses fonctions sans ménagement. Le Milan AC, géant de la Serie A, a désormais décidé de miser sur ses services.
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La star de l’équipe nationale américaine, Pulisic, s’intégrera-t-elle dans le système d’Amorim à l’AC Milan ?
Le San Siro regorge de talents, notamment l'international américain Pulisic, mais Amorim va-t-il ajuster ses méthodes pour tirer le meilleur parti de son effectif, ou va-t-il contraindre ses joueurs à s'adapter à son schéma tactique ?
Interrogé sur le sujet, l’icône rossonera – en partenariat avec www.nysportsday.com – a confié à GOAL : « Pulisic a vraiment bien joué pour Milan. Il les a sortis d’affaire à de nombreuses reprises grâce à ses prouesses individuelles, c’est donc un joueur de qualité. J’espère qu’Amorim fera appel à lui.
Mais je reste prudent sur ce sujet. Il faut d’abord analyser les joueurs dont on dispose, puis construire la tactique autour d’eux. Si l’on impose un système que l’équipe n’a jamais pratiqué, on risque de saper leur confiance. C’est très dangereux. »
Amorim a passé 14 mois à Manchester : Milan fera-t-il preuve d'autant de patience ?
Massimiliano Allegri n'a eu droit qu'à une seule saison à son retour au Milan avant d'être écarté à l'issue de l'exercice 2025-2026, son incapacité à décrocher une qualification pour la Ligue des champions ayant joué en sa défaveur.
Amorim sera immédiatement soumis à une forte pression de la part des propriétaires et des supporters exigeants, et il est peu probable qu’il bénéficie de la même marge de manœuvre qu’en Angleterre.
Interrogé sur la nécessité d’avoir un impact immédiat, Gullit a ajouté : « Plus rien ne me surprend dans le football. J’ai vu de nombreux entraîneurs qui n’ont pas particulièrement brillé décrocher malgré tout des postes prestigieux.
Ce qui m’importe, c’est que Milan réussisse – nous sommes loin du niveau auquel nous devrions être. Il est extrêmement difficile de maintenir un niveau élevé de manière constante. Il faut de la patience, et ce que l’on constate également aujourd’hui, c’est que de nombreux propriétaires américains apportent une philosophie différente au jeu – et cela ne fonctionne pas toujours.
« C’est le club qui définit la philosophie, pas l’entraîneur. Ce dernier doit s’adapter aux attentes du club et au style de jeu qu’il souhaite mettre en place.
« Regardez ce qui s’est passé au Feyenoord. [Arne] Slot avait mis en place un système fantastique : ils remportaient des trophées et pratiquaient un football magnifique. Puis un nouvel entraîneur est arrivé, qui voulait jouer avec une défense à trois, et ça n’a pas marché. Après cinq ou six matchs et de nombreux points perdus, il a dû changer à nouveau de système. Il faut respecter l’identité du club. »
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Rumeurs de transfert : Pulisic se concentre sur la Coupe du monde, tandis que le feuilleton autour de son contrat avec Milan se prolonge
Reste à voir si Pulisic – auteur de 42 buts pour Milan en trois saisons – jouera un rôle dans l’ère Amorim. L’attaquant de 27 ans n’a pas encore prolongé son contrat.
Avec seulement douze mois au compteur plus une option d’extension d’une année, l’international américain, actuellement sous les projecteurs en vue de la Coupe du monde 2026, pourrait estimer qu’il est temps de changer d’air, tandis que les Rossoneri pourraient monétiser son départ en réclamant une indemnité substantielle.