Après avoir fait débuter 13 joueurs lors du dernier rassemblement, Pochettino a retenu dans ce groupe seulement deux joueurs sans sélection : Reed Baker-Whiting et Santiago Castaneda. Brian Reynolds y figure également, lui qui n’avait encore jamais participé à un rassemblement sous les ordres du sélectionneur des États-Unis.

Le groupe est donc largement familier. Dix-neuf joueurs étaient présents dans le précédent, qui a remporté ses matches contre le Pérou, le Chili, le Mexique et le Canada lors de la première trêve internationale après la Coupe du monde. On y retrouve également 13 des 26 joueurs qui ont participé au parcours en Coupe du monde l’été dernier.

Le groupe compte par ailleurs une solide expérience en Ligue des nations, avec 10 joueurs qui ont remporté le trophée au moins une fois.