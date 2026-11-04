Christian Pulisic, Folarin Balogun et Weston McKennie font leur retour, tandis que Cavan Sullivan et Mathis Albert conservent leur place en sélection américaine pour le match de Ligue des nations face à Haïti
- ZUMA Press Wire
Une place en demi-finales en jeu
Les États-Unis s’apprêtent à affronter Haïti lors d’une double confrontation qui déterminera une place en demi-finales de la Ligue des nations de la CONCACAF au printemps. Ces rencontres seront les premiers matches officiels du cycle 2030, alors que les États-Unis tenteront de remporter la Ligue des nations de la CONCACAF pour la quatrième fois en cinq éditions.
Le premier match contre Haïti aura lieu le 14 novembre au Nu Stadium de Miami. Il s’agira du match à domicile d’Haïti, en raison de l’impossibilité de disputer des rencontres dans le pays. Les États-Unis recevront ensuite à Cincinnati trois jours plus tard.
- Sports Press Photo
L’effectif au complet
GARDIENS DE BUT : Matt Freese (New York City FC), Diego Kochen (Lyngby Boldklub), Brian Schwake (Nashville
SC)
DÉFENSEURS : Reed Baker-Whiting (Nashville SC), George Campbell (West Bromwich Albion FC), Sergiño Dest (PSV
Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Neil Pierre (Philadelphia Union), Bryan Reynolds (Stade Rennais), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Auston Trusty (Celtic)
MILIEUX DE TERRAIN : Tyler Adams (AFC Bournemouth), Mathis Albert (Borussia Dortmund), Sebastian Berhalter
(Middlesbrough), Santiago Castañeda (SC Paderborn), Weston McKennie (Juventus), Adri Mehmeti (Red Bull New York), Gio Reyna (RC Strasbourg Alsace), Malik Tillman (Bayer Leverkusen)
ATTAQUANTS : Folarin Balogun (Monaco), Justin Ellis (Orlando City SC), Julian Hall (Red Bull New York),
Christian Pulisic (AC Milan), Cavan Sullivan (Philadelphia Union)
- Icon Sportswire
Analyse de l’équipe
Après avoir fait débuter 13 joueurs lors du dernier rassemblement, Pochettino a retenu dans ce groupe seulement deux joueurs sans sélection : Reed Baker-Whiting et Santiago Castaneda. Brian Reynolds y figure également, lui qui n’avait encore jamais participé à un rassemblement sous les ordres du sélectionneur des États-Unis.
Le groupe est donc largement familier. Dix-neuf joueurs étaient présents dans le précédent, qui a remporté ses matches contre le Pérou, le Chili, le Mexique et le Canada lors de la première trêve internationale après la Coupe du monde. On y retrouve également 13 des 26 joueurs qui ont participé au parcours en Coupe du monde l’été dernier.
Le groupe compte par ailleurs une solide expérience en Ligue des nations, avec 10 joueurs qui ont remporté le trophée au moins une fois.
- Icon Sportswire
Quelle est la suite ?
Les joueurs de la sélection masculine des États-Unis commenceront à rejoindre le rassemblement à Atlanta après les matches de ce week-end avec leurs clubs, avant d’affronter Haïti pour leur premier match, le 14 novembre.
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