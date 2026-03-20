Christian Pulisic et Rafael Leao se seraient réconciliés après leur altercation dans les vestiaires, selon l'entraîneur Max Allegri

Lors de sa conférence de presse d'avant-match, Allegri s'est empressé de minimiser l'incident, confirmant que les deux attaquants s'étaient réconciliés après leur vive altercation.

Le manager a expliqué : « Après une dispute, il y a toujours la paix. Ce genre de choses arrive dans le football... Qu'est-ce que j'ai dit à Rafa pour le calmer quand je l'ai remplacé à Rome ? « Il ne t'a pas vu, sinon il te l'aurait passée. » Au football, pour faire une passe, il faut voir le joueur démarqué, et Pulisic ne lui a pas fait la passe parce qu'il ne l'avait pas vu. Ça s'est déjà produit. La différence au football, c'est le choix de la dernière passe. »