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Christian Pulisic et Rafael Leao se seraient réconciliés après leur altercation dans les vestiaires, selon l'entraîneur Max Allegri
À l'origine du conflit : la défaite de la Lazio attise les tensions
Les tensions au sein de l'AC Milan ont atteint leur paroxysme après la courte défaite 1-0 face à la Lazio lors de la 29e journée. Les tensions ont commencé sur le bord du terrain lorsque Leão a visiblement ignoré l'étreinte d'Allegri après avoir été remplacé. Cependant, la frustration de la star portugaise aurait en réalité été dirigée contre son coéquipier Pulisic, qui n'avait pas réussi à lui faire une passe décisive pour une occasion de but évidente quelques instants plus tôt. Ce désaccord sur le terrain a déclenché une confrontation verbale « plus intense que d'habitude » à huis clos. Selon certaines informations, les deux attaquants vedettes se seraient livrés à une vive dispute dans les vestiaires, exigeant des explications tactiques l'un de l'autre lors d'un échange qui s'est prolongé bien après le coup de sifflet final.
- AFP
Le calme est revenu après les tensions à l'Olimpico
Lors de sa conférence de presse d'avant-match, Allegri s'est empressé de minimiser l'incident, confirmant que les deux attaquants s'étaient réconciliés après leur vive altercation.
Le manager a expliqué : « Après une dispute, il y a toujours la paix. Ce genre de choses arrive dans le football... Qu'est-ce que j'ai dit à Rafa pour le calmer quand je l'ai remplacé à Rome ? « Il ne t'a pas vu, sinon il te l'aurait passée. » Au football, pour faire une passe, il faut voir le joueur démarqué, et Pulisic ne lui a pas fait la passe parce qu'il ne l'avait pas vu. Ça s'est déjà produit. La différence au football, c'est le choix de la dernière passe. »
Un signal d'alarme pour les attaquants
Abordant le sujet du manque de cohésion entre Leão et Pulisic, Allegri a attribué leurs difficultés à des blessures survenues au mauvais moment, mais a lancé un défi sans équivoque à l’ensemble de son secteur offensif. Bien qu’ils soient les meilleurs buteurs du Milan cette saison – Leão ayant inscrit neuf buts en Serie A et Pulisic huit en 22 apparitions –, ils n’ont marqué que deux buts à eux deux en 595 minutes passées à jouer côte à côte.
L'entraîneur a déclaré : « Ils ont été blessés. L'un d'eux avait bien préparé la saison, mais a ensuite rencontré un problème. L'autre s'est blessé avec l'équipe nationale. Mais maintenant, il reste deux mois décisifs et il est important qu'ils soient tous les deux performants, tout comme Fullkrug et Nkunku. Tous les attaquants doivent se réveiller. Ils doivent faire preuve de précision devant le but et d'attention dans la finition. »
- AFP
La polyvalence tactique de Leão au poste de numéro 9
Enfin, Allegri a évoqué l'évolution tactique de Leao, laissant entendre que la star portugaise avait les qualités requises pour évoluer davantage au centre s'il parvenait à maintenir le lien avec le reste de l'équipe tout au long des 90 minutes.
Allegri a conclu : « Rafa est capable de jouer aussi bien en tant que premier attaquant qu'en tant que deuxième attaquant. Il suffit de regarder les incursions en profondeur qu'il a effectuées dimanche et à Crémone pour comprendre qu'il peut être un numéro 9. Lorsqu'il s'écarte sur la gauche, il se sent à l'aise, mais si le ballon ne lui parvient pas, il est hors du coup. »
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