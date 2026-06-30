Le dernier match de l’équipe nationale masculine des États-Unis était avant tout une question de rotation et de gestion des forces. Celui-ci ? C’est du sérieux. Les phases à élimination directe de la Coupe du monde : c’est vers cela que tout a été préparé. C’est là que tout devient réel.

Le 16^e de finale les oppose à la Bosnie-Herzégovine, troisième de son groupe, tandis que les Américains, premiers, ont pu se reposer et faire tourner leur effectif lors de la dernière journée contre la Turquie. Quelques incertitudes subsistent toutefois : Auston Trusty, Cristian Roldán et Mark McKenzie sont touchés par de légères blessures, même si aucun joueur n’est suspendu et que l’infirmerie reste sous contrôle. L’équipe est donc globalement prête à relever son défi le plus important à ce jour.

Dans ce contexte, comment l’équipe nationale américaine va-t-elle s’organiser pour les seizièmes de finale ? Quels joueurs pourraient faire la différence ? GOAL fait le point…