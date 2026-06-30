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USMNT Starting XI GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

Christian Pulisic est une valeur sûre, mais qui l'accompagnera ? Sélection du onze de départ de l'équipe nationale américaine pour le match des 16^(es) de finale de la Coupe du monde contre la Bosnie-Herzégovine

Analysis
États-Unis
Coupe du monde
FEATURES
États-Unis vs Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine

Après avoir bouleversé la donne pour clôturer la phase de poules de ce tournoi, la marge d'erreur est désormais nulle. Voici le onze de départ que GOAL juge le plus pertinent.

Le dernier match de l’équipe nationale masculine des États-Unis était avant tout une question de rotation et de gestion des forces. Celui-ci ? C’est du sérieux. Les phases à élimination directe de la Coupe du monde : c’est vers cela que tout a été préparé. C’est là que tout devient réel.

Le 16^e de finale les oppose à la Bosnie-Herzégovine, troisième de son groupe, tandis que les Américains, premiers, ont pu se reposer et faire tourner leur effectif lors de la dernière journée contre la Turquie. Quelques incertitudes subsistent toutefois : Auston Trusty, Cristian Roldán et Mark McKenzie sont touchés par de légères blessures, même si aucun joueur n’est suspendu et que l’infirmerie reste sous contrôle. L’équipe est donc globalement prête à relever son défi le plus important à ce jour.

Dans ce contexte, comment l’équipe nationale américaine va-t-elle s’organiser pour les seizièmes de finale ? Quels joueurs pourraient faire la différence ? GOAL fait le point…

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien : Matt Freese

    Titularisé contre la Turquie, Matt Turner a réalisé une prestation plus convaincante que ne le laissent entendre les observateurs. Cela n’a toutefois pas suffi pour détrôner Freese, toujours numéro un. 

    Jusqu’ici, Freese n’a pas vraiment été mis à l’épreuve. La donne pourrait-elle changer lors de cette rencontre ?

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  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LB : Antonee Robinson

    De tous les postes du XI, celui-ci est sans doute le plus évident.

    Robinson occupe ce poste de titulaire depuis des années, et au vu de ses performances estivales, aucune rotation n’est envisagée. Tant qu’il est en forme, il est intouchable : c’est lui qui débute, point final. 

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Défenseur central : Tim Ream

    Qu’on évoque son âge ou son manque de rythme, une chose est sûre : ce vétéran de 38 ans apporte un calme précieux. Face à la Turquie, son absence s’est cruellement fait sentir. Si Ream avait été sur la pelouse, les États-Unis auraient-ils encaissé l’un de ces trois buts ?

    Certains contres adverses pourront toujours créer des situations dangereuses, mais la lecture du jeu et la qualité de relance de Ream constituent un compromis pertinent. 

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Défenseur central : Chris Richards

    Si vous optez pour le changement évoqué plus haut, c’est en partie parce que vous comptez sur Richards pour assurer la couverture défensive. Jusqu’ici, il a parfaitement rempli son rôle. 

    Il s’est également révélé excellent avec le ballon, apportant une nouvelle dimension à la construction du jeu de l’équipe nationale américaine. Un atout qui pourrait de nouveau faire la différence face à une équipe bosnienne moins susceptible de récupérer le cuir. 

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB : Alex Freeman

    Le plus jeune joueur de l’équipe nationale américaine a fait preuve d’une maturité remarquable dans ce tournoi. S’il n’est pas à l’abri d’erreurs et a même contribué au but décisif de la Turquie, il s’est globalement illustré par ses qualités physiques et un sens du jeu en plein essor. 

    Il occupe par ailleurs un rôle unique, taillé à sa mesure au vu des rencontres disputées cet été. Les États-Unis espèrent que cette dynamique perdurera et qu’il continuera à s’épanouir comme défenseur de haut niveau.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM : Tyler Adams

    Aucun joueur dans l’effectif, ni même sur la pelouse, ne ressemble à Adams. Son absence s’est cruellement fait sentir face à la Turquie, où l’USMNT a manqué d’un véritable récupérateur au milieu de terrain. Sebastian Berhalter a brillé en phase offensive, mais a peiné défensivement, car il n’est pas, par nature, un numéro 6.

    C’est le rôle d’Adams, et il l’a parfaitement assumé cet été, permettant à ses coéquipiers de s’épanouir. 

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM : Weston McKennie

    Le seul joueur conservé dans le onze depuis le match précédent. Sa présence sur la pelouse s’explique avant tout par la pénurie de milieux de terrain à la disposition de l’équipe nationale américaine, et il a probablement joué plus longtemps que le staff ne l’aurait souhaité.

    À l’instar de ses coéquipiers du milieu, McKennie a toutefois brillé tout au long de la compétition, et sa complémentarité avec Sergino Dest sur le flanc droit pourrait s’avérer décisive. L’Américain a élevé son niveau de jeu cet été, entraînant par là même l’USMNT vers de nouveaux sommets grâce à son impact aussi bien offensif que défensif.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM : Malik Tillman

    Les chiffres parlent d’eux-mêmes : Tillman a été exceptionnel. 

    Évoluant davantage au poste de numéro 8, Tillman s’est montré exceptionnel, notamment dans les petits détails. Ce match devrait être l’occasion pour lui de faire la différence sur ces détails. Face à une équipe bosnienne qui devrait probablement se replier, sa créativité sera cruciale. Son pressing le sera tout autant, alors que les États-Unis tenteront de récupérer rapidement le ballon.

  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    Ailier gauche : Christian Pulisic

    Il est de retour !

    L'ailier a livré une belle performance contre la Turquie, dissipant ainsi bon nombre des inquiétudes concernant sa condition physique. Il a créé plusieurs occasions lors de ce match et, s'il avait été en pleine forme, il aurait probablement marqué un but. 

    Quelques jours de récupération supplémentaires devraient lui permettre d’atteindre 100 % de ses moyens, un atout considérable pour l’équipe. 

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ailier droit : Sergino Dest

    Véritable tourbillon de dribbles, le joueur de l’équipe nationale américaine met les défenses sous pression. Il l’a déjà démontré lors de ses deux titularisations, et les États-Unis comptent sur lui pour récidiver. 

    De plus, il fournit un précieux soutien défensif depuis son poste d’arrière latéral, atout non négligeable lorsque les adversaires lancent leurs offensives, surtout face à la vitesse de l’équipe bosnienne.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    Attaquant : Folarin Balogun

    Il a été le facteur X de l’été et garde donc sa place au détriment de Ricardo Pepi. 

    Le bref rêve du Soulier d'or s'est envolé depuis longtemps en raison de la domination persistante de Lionel Messi, mais les buts de Balogun sont essentiels pour un autre objectif : se qualifier pour les huitièmes de finale. 

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