Pulisic a connu un passage à vide après un début de saison éclatant en Italie, ce qui interroge sur sa capacité à mener l’équipe nationale. Twellman admet qu’il y a lieu de s’inquiéter, sans pour autant céder à la panique. Dans une interview accordée au Men’s Journal, Twellman a déclaré : « Oui, je m’inquiéterais. Il était en tête du classement des buteurs et des passeurs de l’AC Milan avant la trêve hivernale, donc oui, il y a de quoi s’inquiéter. »

« Le signal d’alarme est-il vraiment déclenché ? Je ne suis pas sûr. Je pense qu’il lui suffit de se remettre mentalement dans le droit chemin, de marquer un but ici ou là, pour que tout bascule instantanément. Mais je m’inquiète davantage pour son niveau en sélection. Il n’a pas confirmé depuis la Gold Cup et il avait même décliné la sélection l’été dernier. Son manque de rythme avec les États-Unis est plus préoccupant que ses performances à l’AC Milan. »