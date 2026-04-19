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Christian Pulisic : « doit-on s’alarmer ? » Taylor Twellman répond à une question cruciale concernant l’équipe nationale américaine, alors que la Coupe du monde approche et que l’attaquant de l’AC Milan traverse une période difficile
Inquiétudes sur la forme de Pulisic à l’aube de 2026
Pulisic a connu un passage à vide après un début de saison éclatant en Italie, ce qui interroge sur sa capacité à mener l’équipe nationale. Twellman admet qu’il y a lieu de s’inquiéter, sans pour autant céder à la panique. Dans une interview accordée au Men’s Journal, Twellman a déclaré : « Oui, je m’inquiéterais. Il était en tête du classement des buteurs et des passeurs de l’AC Milan avant la trêve hivernale, donc oui, il y a de quoi s’inquiéter. »
« Le signal d’alarme est-il vraiment déclenché ? Je ne suis pas sûr. Je pense qu’il lui suffit de se remettre mentalement dans le droit chemin, de marquer un but ici ou là, pour que tout bascule instantanément. Mais je m’inquiète davantage pour son niveau en sélection. Il n’a pas confirmé depuis la Gold Cup et il avait même décliné la sélection l’été dernier. Son manque de rythme avec les États-Unis est plus préoccupant que ses performances à l’AC Milan. »
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Le trio clé du succès de l'équipe nationale masculine américaine
Selon Twellman, le succès de l’équipe nationale américaine repose sur trois piliers spécifiques. Bien que l’effectif soit plus profond que celui des générations précédentes, le leadership de ce noyau dur reste essentiel si les Stars and Stripes veulent aller loin dans la compétition. Il a désigné Pulisic, Weston McKennie et Tyler Adams comme les joueurs qui doivent livrer des performances de classe mondiale. Twellman a expliqué : « Les trois joueurs qui doivent réaliser leur meilleure Coupe du monde sont Christian Pulisic, Weston McKennie et Tyler Adams. Et quand on parle de cette génération de joueurs, ce sont les trois figures de proue. »
« Ce sont ces trois joueurs qui dictent le tempo de l’équipe ; ils en sont les figures de proue. Quand on les observe, on saisit toute la portée de cette génération. Il est vrai qu’il existe beaucoup d’incertitudes, mais si ce trio ne joue pas à son meilleur niveau, il sera difficile pour les États-Unis de briller. Ces trois joueurs ont conscience de l’enjeu ; ils comprennent leur rôle individuel au sein du collectif. Je pense simplement que Pulisic, McKennie et Adams doivent être au sommet de leur art pour que les États-Unis puissent réaliser quelque chose d’exceptionnel. »
Conserver sa confiance en Captain America
Malgré les « signaux d’alarme » concernant son manque de buts en club et en sélection, l’impression générale est que le talent de Pulisic finira par s’imposer. L’histoire de l’équipe nationale américaine regorge de moments où sa star a su se montrer décisive dans les grands rendez-vous, et le staff technique aura à cœur de le voir retrouver son rythme avant le 12 juin.
« Je n’ai jamais douté de l’engagement de Christian Pulisic. Cela ne m’a jamais traversé l’esprit. C’est simplement une question de forme. Il y a des hauts et des bas, des fluctuations, et je pense simplement qu’il n’était pas au meilleur de sa forme, mais je m’attends pleinement à ce qu’il soit au sommet de son art cet été », a déclaré Twellman.
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À la poursuite des géants européens que sont l'Espagne et la France
Au regard du niveau mondial, Twellman estime que l’équipe nationale américaine doit encore franchir un cap pour rivaliser avec l’élite. Bien que le classement d’ESPN place l’Espagne et la France en tête, l’analyste partage cet avis plutôt que celui qui favorise les grandes puissances sud-américaines. Il considère que les États-Unis doivent remporter leur groupe pour espérer réaliser un parcours « exceptionnel ».
Concernant les favoris, il a déclaré : « Je ne suis pas d'accord avec le Brésil… En termes de profondeur d'effectif, l'Espagne et la France surpassent toutes les autres nations. Je pencherais pour l'Espagne… Mais je pense que l'équipe de France est tout simplement la plus talentueuse au monde, et je la vois atteindre sa troisième finale de Coupe du monde consécutive. »