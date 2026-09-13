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Christian Pulisic délivre une passe décisive cruciale pour son retour avec l’AC Milan, tandis que l’équipe de Ruben Amorim revient au score pour arracher le nul face à la Lazio
Les changements à la mi-temps lancent la remontée
Mené de deux buts à la pause, Amorim a fait entrer Pulisic aux côtés de Yunus Musah et Diego Moreira pour la seconde période. Ce triple changement a porté ses fruits dès la 65e minute, lorsque le centre millimétré de Pulisic a été repris par une volée basse et puissante de Moreira. Moins de deux minutes plus tard, Moreira a encore frappé sur une passe décisive d'Adrien Rabiot pour égaliser et devenir le plus jeune joueur de Milan à inscrire un doublé en Serie A en sortie de banc.
- Emmefoto
Amorim déplore un début poussif
Le retour décisif de Pulisic a apporté un soulagement bienvenu après qu'il a été laissé sur le banc lors des trois premières journées de championnat de Milan à la suite de microfractures au bas de la jambe subies lors de la Coupe du monde. Malgré le renversement de situation spectaculaire de son équipe dans la capitale, l'entraîneur portugais est resté critique envers leur prestation décousue en première période. S'exprimant auprès de DAZN, Amorim a déclaré : « En première période, nous n'étions pas là. L'énergie n'était pas là. Nous avons perdu trop de ballons sans aucune pression, sur des passes simples. C'était facile pour eux. »
L’entraîneur exige une régularité totale
Si Amorim a salué le courage de ses joueurs en seconde période, il a insisté sur la nécessité de livrer une performance complète sur 90 minutes à l’avenir. Poursuivant son analyse d’après-match, l’entraîneur a ajouté : « Mais ensuite, en seconde période, c’était l’inverse. C’était une équipe complètement différente, un match complètement différent. Nous avons réussi à prendre un point, mais si vous regardez le match, nous devons faire mieux, car on ne peut pas jouer sur une seule mi-temps. »
- IPA Sport
Les premiers tests européens sont concluants
Ce point arraché de haute lutte à Rome permet à l'AC Milan de préserver son début de saison sans défaite en Serie A, le maintenant à la cinquième place du classement avec huit points en quatre matches. Les Rossoneri tournent désormais leur attention vers la scène continentale puisqu'ils reçoivent le club portugais de Benfica à San Siro mercredi, pour leur entrée en lice en Ligue Europa. Amorim voudra que son équipe reproduise dès le coup d'envoi l'intensité affichée en seconde période afin de lancer sa campagne européenne du bon pied.
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