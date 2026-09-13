Le retour décisif de Pulisic a apporté un soulagement bienvenu après qu'il a été laissé sur le banc lors des trois premières journées de championnat de Milan à la suite de microfractures au bas de la jambe subies lors de la Coupe du monde. Malgré le renversement de situation spectaculaire de son équipe dans la capitale, l'entraîneur portugais est resté critique envers leur prestation décousue en première période. S'exprimant auprès de DAZN, Amorim a déclaré : « En première période, nous n'étions pas là. L'énergie n'était pas là. Nous avons perdu trop de ballons sans aucune pression, sur des passes simples. C'était facile pour eux. »