CHICAGO – Les phases de préparation et les ajustements sont désormais achevés : la prochaine sortie de l’équipe nationale masculine des États-Unis se fera directement en Coupe du monde. « Enfin », diront certains.

Après des années de préparation, les expérimentations et les ajustements sont désormais terminés : le onze de départ aligné pour l’ouverture de la Coupe du monde est déjà dans la tête du sélectionneur.

En réalité, Mauricio Pochettino a déjà son onze type en tête depuis des mois. Dès le début du stage, il a confié aux journalistes avoir globalement calé son équipe idéale avant même le rassemblement de mars. Des blessures ou un manque de forme pourraient encore bouleverser ses plans, mais, dans l’ensemble, le technicien argentin semble satisfait de son groupe.

Ces deux matchs face au Sénégal et à l’Allemagne n’en demeurent pas moins utiles : ils ont confirmé certains choix, en particulier concernant les jeunes, et offert des pistes de réflexion alors que les États-Unis se préparent à aborder les épreuves les plus ardues.

Dans ce contexte, GOAL passe en revue les joueurs dont la cote a grimpé durant ces derniers matchs de préparation et ceux qui ont vu leur valeur baisser juste avant le tournoi.