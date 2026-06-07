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Ryan Tolmich

Traduit par

Christian Pulisic, Alex Freeman et Malik Tillman montent en puissance, mais les interrogations sur les défenseurs centraux subsistent. Le point sur l’équipe nationale américaine après les matchs amicaux de préparation à la Coupe du monde

Analysis
Etats-Unis
FEATURES
Etats-Unis vs Paraguay
Paraguay
Coupe du monde
C. Pulisic
M. Pochettino
A. Freeman
M. Tillman

GOAL passe en revue les joueurs qui se sont mis en valeur, ceux qui doivent encore faire leurs preuves et les enseignements que Mauricio Pochettino a pu tirer des derniers matchs amicaux de l’équipe nationale américaine avant la Coupe du monde.

CHICAGO – Les phases de préparation et les ajustements sont désormais achevés : la prochaine sortie de l’équipe nationale masculine des États-Unis se fera directement en Coupe du monde. « Enfin », diront certains.

Après des années de préparation, les expérimentations et les ajustements sont désormais terminés : le onze de départ aligné pour l’ouverture de la Coupe du monde est déjà dans la tête du sélectionneur.

En réalité, Mauricio Pochettino a déjà son onze type en tête depuis des mois. Dès le début du stage, il a confié aux journalistes avoir globalement calé son équipe idéale avant même le rassemblement de mars. Des blessures ou un manque de forme pourraient encore bouleverser ses plans, mais, dans l’ensemble, le technicien argentin semble satisfait de son groupe.

Ces deux matchs face au Sénégal et à l’Allemagne n’en demeurent pas moins utiles : ils ont confirmé certains choix, en particulier concernant les jeunes, et offert des pistes de réflexion alors que les États-Unis se préparent à aborder les épreuves les plus ardues.

Dans ce contexte, GOAL passe en revue les joueurs dont la cote a grimpé durant ces derniers matchs de préparation et ceux qui ont vu leur valeur baisser juste avant le tournoi.

  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    À suivre de près : Christian Pulisic.

    Un joueur emblématique peut-il vraiment se relancer ? La réponse est oui.

    Pulisic abordait pourtant cette période de préparation dans une mauvaise passe très médiatisée : il n’avait pas marqué depuis des mois et restait muet avec l’équipe nationale depuis 2024. Mais cette crise est désormais oubliée ; le joueur est de retour et semble prêt à assumer son rôle.

    Contre le Sénégal, il a marqué et délivré une passe décisive ; face à l’Allemagne, s’il n’a pas trouvé le chemin des filets, il a néanmoins affiché une nouvelle assurance et une capacité à dribbler qui font de lui un véritable poison pour les défenses de premier plan.

    Au vu de ses deux dernières sorties, le joueur semble prêt pour le Mondial, et avec lui, l’ensemble de la sélection américaine aussi.

    • Publicité
  • Miles RobinsonGetty

    En baisse : Miles Robinson

    Robinson a connu une semaine délicate. Son erreur contre le Sénégal était flagrante, et si celle face à l’Allemagne a davantage tenu du travail collectif, il s’est à nouveau retrouvé au cœur de l’action. En Coupe du monde, les erreurs se paient cash, et le défenseur n’en a pas donné l’assurance sur ces deux rencontres.

    Au final, ces erreurs pourraient rester anecdotique : si Chris Richards est opérationnel, il devrait récupérer sa place de titulaire en charnière centrale et repousser Robinson sur le banc. Mais la présence de Richards pour le match d’ouverture n’est pas encore assurée, et dans un tournoi, chaque joueur peut se voir appelé à tout moment. Il est donc crucial que tout le monde reste prêt et confiant, car la compétition réserve souvent des imprévus.

    L’équipe nationale américaine aura-t-elle besoin de lui ? Rien n’est moins sûr, mais ces deux sorties n’ont guère aidé le défenseur à consolider sa crédibilité à un poste où son apport pourrait soudainement devenir essentiel.

  • Alex Freeman, USMNTGetty

    À ne pas manquer : Alex Freeman

    Il était arrivé à la Gold Cup estivale avec le statut d’une arme offensive encore verte mais déjà tonique, alignée au poste d’arrière droit. Il s’impose désormais comme un pilier défensif, capable d’évoluer comme arrière latéral ou troisième défenseur central, et devrait logiquement être titulaire lors de la Coupe du monde.

    Qui l’eût cru ?

    Freeman n’est pas encore un joueur abouti, et les deux matchs amicaux l’ont démontré. Il lui arrive encore de se montrer trop laxiste sur le ballon et son instinct défensif se perfectionne encore. Néanmoins, ses qualités techniques lui permettent de compenser ces lacunes, tandis que son athlétisme hors norme lui offre une marge de progression visible à chaque sortie, au point qu’il n’a jamais semblé dépassé face à deux formations de haut niveau.

    Arrivé comme une simple option, il ressort de ces deux amicaux avec un statut de titulaire quasi acquis. Un bond en avant visible pour un joueur dont le potentiel, immense, pourrait éclore dès cette Coupe du monde et bien au-delà.

  • United States v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    En baisse : Auston Trusty et Mark McKenzie

    Leur absence n’est pas due à une quelconque erreur : sur l’ensemble des deux matchs amicaux, les deux joueurs ont affiché un niveau solide. Aucun n’a commis de bourde et, à plusieurs reprises, ils ont même sauvé l’équipe nationale américaine.

    Pour l’instant, aucun des deux ne semble en mesure de débuter dans une équipe américaine au complet, contrairement à ce que laissait penser la situation il y a encore une semaine et demie.

    Cette situation n’est pas liée à leur niveau de jeu ; elle reflète simplement la hiérarchie actuelle de la défense. Richards reste une valeur sûre et Freeman semble avoir consolidé sa place. Tim Ream, lui, a brillé contre l’Allemagne en jouant les soupapes anti-pressing. Les États-Unis l’ont constamment exposé au danger avec le ballon, et il s’en est sorti à chaque fois.

    Pour Trusty et McKenzie, la question est surtout une affaire d’opportunité. Robinson a eu sa chance samedi, tandis que les anciens joueurs du Philadelphia Union se sont contentés de brefs passages en seconde période. Aucun des deux n’a commis de erreur majeure, mais leur statut de titulaires semble aujourd’hui un peu moins probable au vu de leur temps de jeu limité lors du dernier match.

  • Malik Tillman, USMNTGetty

    À ne pas manquer : Malik Tillman

    L’idée de voir Tillman occuper le poste de sentinelle a d’abord suscité quelques interrogations dans le public. Pourtant, si le milieu de terrain reproduit la performance qu’il a livrée face à l’Allemagne, l’expérience pourrait s’avérer concluante.

    Samedi, il n’était pas encore un véritable sentinelle, mais il a occupé une position plus reculée, exigeant de lui un travail défensif plus important que d’ordinaire. Il s’est attelé à cette tâche avec un enthousiasme communicatif, pressant sans relâche pour mettre l’Allemagne en difficulté et créer des opportunités pour les États-Unis. Face à une équipe d’élite, l’expérience a donc réussi. Suffisant pour qu’elle fonctionne aussi contre d’autres adversaires ?

    Impatient d’adopter ce nouveau rôle, qui l’éloigne un peu plus du but mais lui offre davantage de liberté pour peser sur le jeu sans ballon, Tillman semble en concurrence avec Sebastian Berhalter pour une place de titulaire. Reste à savoir si cette performance contre l’Allemagne aura suffi à lui assurer une place de choix au sein du onze américain.

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