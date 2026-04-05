Si certains pourraient invoquer la rotation de l'effectif ou les blessures pour expliquer cette baisse de forme, Norgaard s'est empressé de balayer ces explications. Il a insisté sur le fait que les joueurs sélectionnés pour ce match étaient tout à fait capables d'obtenir le résultat escompté et que la responsabilité incombait uniquement à ceux qui étaient sur le terrain à St Mary's.

« Il y a eu des moments où nous avions le contrôle, mais d’autres où ils nous ont vraiment dominés. Dans l’ensemble, ce n’était pas suffisant. Mais il y a eu des moments où nous aurions pu profiter un peu plus de la dynamique. C’est là que nous aurions dû être plus incisifs. Non, il n’y a aucune excuse pour ce soir. Cela n’a rien à voir avec les blessures ou la disponibilité des joueurs. Nous avions une très bonne équipe sur le terrain qui aurait dû rivaliser à un haut niveau », a ajouté Norgaard.