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Christian Norgaard fustige ses coéquipiers d'Arsenal pour avoir encaissé un « but très stupide » lors de la défaite surprise en FA Cup contre Southampton
Des erreurs en défense chez Arsenal
Le tournant du match s'est produit alors qu'Arsenal semblait retrouver son élan. Viktor Gyokeres a égalisé à la 68e minute après le but de Ross Stewart en première mi-temps, mais une erreur de jugement a ensuite permis à l'équipe de Championship de reprendre l'avantage d'une manière que Norgaard a eu du mal à accepter. Le milieu de terrain a souligné des erreurs défensives spécifiques qui se sont avérées décisives dans la défaite de son équipe, permettant à Shea Charles d'assurer la qualification des Saints pour les demi-finales.
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Norgaard exprime sa frustration face à une prestation « chaotique »
En analysant les causes de cette défaite, Norgaard a déclaré : « Ça a parfois été un peu trop chaotique. Ils ont été très incisifs dans les transitions, que nous n’avons pas très bien gérées. Nous avions le vent en poupe en deuxième mi-temps, surtout après avoir égalisé, mais nous avons encaissé un but vraiment stupide sur un coup de pied de but, ce que nous ne pouvons ni nous permettre ni accepter. C’est très frustrant pour nous, mais nous avons déjà un match important mardi et il est temps pour nous de montrer de quoi nous sommes capables. »
Aucune excuse pour cette élimination surprise
Si certains pourraient invoquer la rotation de l'effectif ou les blessures pour expliquer cette baisse de forme, Norgaard s'est empressé de balayer ces explications. Il a insisté sur le fait que les joueurs sélectionnés pour ce match étaient tout à fait capables d'obtenir le résultat escompté et que la responsabilité incombait uniquement à ceux qui étaient sur le terrain à St Mary's.
« Il y a eu des moments où nous avions le contrôle, mais d’autres où ils nous ont vraiment dominés. Dans l’ensemble, ce n’était pas suffisant. Mais il y a eu des moments où nous aurions pu profiter un peu plus de la dynamique. C’est là que nous aurions dû être plus incisifs. Non, il n’y a aucune excuse pour ce soir. Cela n’a rien à voir avec les blessures ou la disponibilité des joueurs. Nous avions une très bonne équipe sur le terrain qui aurait dû rivaliser à un haut niveau », a ajouté Norgaard.
- AFP
La pression s'intensifie sur les hommes d'Arteta
Cette défaite porte un coup dur aux objectifs de la saison d'Arsenal, qui voit désormais deux voies vers un titre se fermer en moins de deux semaines. La FA Cup étant désormais hors de portée, le club du nord de Londres doit désormais concentrer toute son énergie sur la course au titre de Premier League et sur sa campagne en Ligue des champions pour éviter une nouvelle année sans trophée. Norgaard a conclu en se tournant vers l'avenir, soulignant la nécessité d'une réaction immédiate : « Nous devons nous relever. Il nous reste deux grandes compétitions à disputer. »