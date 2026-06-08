Le monde du football a tremblé ce week-end lorsque l’ancien meneur de jeu de Manchester United et de Tottenham s’est soudainement effondré sur la pelouse à la 65e minute du match du Danemark à Odense. Mais Eriksen a rapidement pris les devants sur les réseaux sociaux pour livrer des nouvelles rassurantes : il a quitté l’hôpital et a commencé sa convalescence.

Dans un message sincère publié sur son compte Instagram, il a écrit : « Je tiens à faire savoir à tout le monde que je vais bien et que je suis chez moi avec ma famille. Comme vous pouvez sans doute l'imaginer, le choc provoqué par mon défibrillateur implantable a eu un impact considérable sur moi et ma famille, mais je tiens à rassurer tout le monde : cette situation était différente de ce qui s'était passé en 2021. Je me sens bien et ma convalescence a déjà commencé. »