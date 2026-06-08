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Christian Eriksen « va bien » après son malaise en cours de match ; le héros danois reçoit le soutien de ses anciens coéquipiers de Manchester United après une déclaration rassurante
Eriksen confirme son retour à domicile
Le monde du football a tremblé ce week-end lorsque l’ancien meneur de jeu de Manchester United et de Tottenham s’est soudainement effondré sur la pelouse à la 65e minute du match du Danemark à Odense. Mais Eriksen a rapidement pris les devants sur les réseaux sociaux pour livrer des nouvelles rassurantes : il a quitté l’hôpital et a commencé sa convalescence.
Dans un message sincère publié sur son compte Instagram, il a écrit : « Je tiens à faire savoir à tout le monde que je vais bien et que je suis chez moi avec ma famille. Comme vous pouvez sans doute l'imaginer, le choc provoqué par mon défibrillateur implantable a eu un impact considérable sur moi et ma famille, mais je tiens à rassurer tout le monde : cette situation était différente de ce qui s'était passé en 2021. Je me sens bien et ma convalescence a déjà commencé. »
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L'équipe médicale attribue cette protection au défibrillateur automatique implantable.
Le médecin de la sélection danoise, Morten Boesen, avait pris les choses en main lors de l’arrêt cardiaque de Christian Eriksen à l’Euro 2020. Il confirme aujourd’hui que le dispositif implanté dans la poitrine du joueur a fonctionné conformément aux attentes. L’incident, qui avait entraîné l’interruption immédiate de la rencontre après la perte de connaissance temporaire du milieu de terrain, avait été suivi d’une stabilisation rapide par les soignants présents sur la pelouse.
Le joueur a ensuite confirmé ces informations dans un communiqué, exprimant sa gratitude pour l’intervention des soignants : « Outre ma reconnaissance envers le soutien de tous les joueurs et de l’équipe médicale sur la pelouse, je suis profondément reconnaissant envers les médecins qui ont pris soin de mon cœur au fil des ans. Grâce à leur expertise, mon défibrillateur cardiaque implantable a fait exactement ce pour quoi il a été conçu : me protéger quand j’en avais besoin. Pour l’instant, je me concentre sur mon rétablissement, passer du temps avec ma famille, partir en vacances et jouer au football avec mes enfants », a-t-il ajouté.
Les stars danoises sont sous le choc après cet incident
Selon le sélectionneur du Danemark, Brian Riemer, les images choc du Nature Energy Park ont rendu impossible la suite de la rencontre. Malgré un bref signe de la main adressé à ses coéquipiers pendant son évacuation, le capitaine, déjà victime d’un arrêt cardiaque en 2019, a plongé son équipe dans un traumatisme collectif.
« Christian Eriksen a fait signe à ses coéquipiers en quittant le terrain », a expliqué Riemer à la presse. « Quelques minutes avant de s’effondrer, il avait eu un accrochage avec Ruslan Malinovskyi et j’ai cru que c’était pour cela qu’il semblait si bouleversé, mais je me trompais. À partir de ce moment-là, ni moi ni les joueurs sur le terrain n’aurions pu poursuivre la rencontre. »
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Les marques de soutien affluent pour cette icône danoise
La nouvelle de la stabilisation de l’état de santé d’Eriksen a suscité un immense soulagement dans la communauté footballistique mondiale. D’anciens coéquipiers, parmi lesquels les ex-stars de Manchester United David De Gea et Donny van de Beek, ainsi que Lautaro Martinez, Davinson Sanchez et Siem de Jong, ont été parmi les premiers à adresser des messages publics de soutien alors que la star de Wolfsburg regagne sa famille pour une période de repos.
Le médecin de l’équipe danoise, Boesen, a par ailleurs rassuré les supporters lors d’un point presse lundi matin : « J’ai parlé à Christian ce matin et il va bien. Il est avec sa famille et de bonne humeur. Nous nous attendons à ce qu’il sorte bientôt de l’hôpital pour rentrer chez lui. Nous prenons soin de nos joueurs et de notre staff, et nous restons en contact permanent avec eux. » Le milieu de terrain devrait ainsi retrouver les siens dans les prochains jours.