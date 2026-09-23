La famille a joué un rôle décisif dans la décision d’Eriksen de quitter le club allemand. L’international danois recordman des sélections a exprimé son immense gratitude pour cette résolution rapide et à l’amiable.

« À l’heure actuelle, il est important pour moi d’être proche de ma famille au Danemark », a expliqué Eriksen sur le site officiel du club. « Je suis heureux que nous ayons pu trouver une solution ensemble. Mon passage à Wolfsburg a été marqué par de nombreux hauts et bas.

« Je sais que le club est désormais entre de bonnes mains alors qu’il cherche à retrouver la Bundesliga, et je suis convaincu qu’un avenir prometteur attend le VfL. Je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui m’ont soutenu pendant mon passage au VfL et à Wolfsburg. Ce fut un grand plaisir pour moi de jouer pour vous, et je repenserai à cette période avec beaucoup d’affection. »







