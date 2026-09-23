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Christian Eriksen quitte Wolfsburg ! Le milieu de terrain résilie son contrat de manière anticipée pour un retour auprès de sa famille
Eriksen met un terme à son passage à Wolfsburg
L'aventure d'Eriksen à Wolfsburg a pris fin prématurément. L'international danois a trouvé un accord à l'amiable avec le club allemand pour résilier son contrat. Le bail du milieu de terrain devait initialement courir jusqu'à l'été 2027.
Cependant, le vétéran du jeu a demandé à être libéré plus tôt de ses engagements afin de se rapprocher de sa famille au Danemark. Wolfsburg a respecté son souhait et a officiellement confirmé son départ cette semaine. Cette séparation à l'amiable met fin à un chapitre bref mais riche en événements dans l'illustre carrière en club de la star danoise.
Rentrer chez soi pour se rapprocher de sa famille
La famille a joué un rôle décisif dans la décision d’Eriksen de quitter le club allemand. L’international danois recordman des sélections a exprimé son immense gratitude pour cette résolution rapide et à l’amiable.
« À l’heure actuelle, il est important pour moi d’être proche de ma famille au Danemark », a expliqué Eriksen sur le site officiel du club. « Je suis heureux que nous ayons pu trouver une solution ensemble. Mon passage à Wolfsburg a été marqué par de nombreux hauts et bas.
« Je sais que le club est désormais entre de bonnes mains alors qu’il cherche à retrouver la Bundesliga, et je suis convaincu qu’un avenir prometteur attend le VfL. Je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui m’ont soutenu pendant mon passage au VfL et à Wolfsburg. Ce fut un grand plaisir pour moi de jouer pour vous, et je repenserai à cette période avec beaucoup d’affection. »
Laisser une empreinte durable en Allemagne
Eriksen est arrivé au club il y a un an en tant qu'agent libre de premier plan. Il a apporté un immense pedigree à l'effectif, avec plus de 300 apparitions en Premier League et une vaste expérience européenne.
Lors de son unique campagne avec les Wolves, le milieu de terrain a disputé 34 matches entre la Bundesliga, le DFB-Pokal et les barrages de relégation. Il a inscrit trois buts et délivré dix passes décisives au cours d'une saison difficile, marquée par un mélange de hauts et de bas. Malgré son bref passage, le directeur général sportif Dieter Hecking a salué le caractère du vétéran, sur le terrain comme en dehors.
« Il a déjà énormément vécu et accompli au cours de son extraordinaire carrière, a déclaré Hecking. Cela rend d'autant plus remarquable la façon dont nous avons appris à le connaître à VfL : accessible et terre à terre. Malgré son court passage ici, il a laissé une impression durable sur ses coéquipiers, notre staff et les supporters. Nous tenons à remercier Christian et lui souhaitons, ainsi qu'à sa famille, le meilleur pour la suite. »
- AFP
Ouvrir la voie à un nouveau chapitre
Son contrat étant désormais entièrement réglé, Eriksen est maintenant libre de décider de la suite de sa carrière. Un retour en club dans son Danemark natal semble très probable, compte tenu de son souhait affiché de rester proche de ses proches. De son côté, Wolfsburg doit se concentrer sur sa reconstruction sans son meneur de jeu expérimenté, alors que le club cherche à assurer sa remontée en Bundesliga.
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