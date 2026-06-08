Townsend a conseillé à son ancien coéquipier à Tottenham, Eriksen, de privilégier sa santé et sa famille en mettant un terme à sa carrière. Cet incident dramatique est survenu à la 65e minute du match Danemark-Ukraine à Odense, lorsque le milieu de terrain s’est soudainement effondré sur la pelouse, entraînant l’arrêt immédiat de la rencontre.

Interrogé sur talkSPORT, Townsend a exprimé son inquiétude pour le joueur de Wolfsburg : « En tant qu’observateur extérieur, je lui recommanderais de prendre cette décision. Il a des priorités plus importantes, une famille merveilleuse à qui il doit penser. Mais qui peut savoir ce qui se passe dans la tête d’une personne ? Sans oublier qu’un footballeur qui a travaillé si dur pour atteindre son niveau, qui a frôlé la mort sur la pelouse et qui est revenu porter le maillot de Manchester United, l’un des plus grands clubs du monde, doit forcément mûrir une décision aussi personnelle. Il est donc difficile de savoir ce qui se passe dans sa tête, mais, pour l’instant, il y a des choses plus importantes à penser qu’un match de football. »



