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Christian Eriksen devrait-il mettre un terme à sa carrière après son deuxième malaise en plein match ? Un ancien coéquipier de Tottenham lui prodigue des conseils pour la suite, après ce « moment effrayant » survenu lors d’un match amical du Danemark
Un ancien coéquipier lui suggère de raccrocher les crampons.
Townsend a conseillé à son ancien coéquipier à Tottenham, Eriksen, de privilégier sa santé et sa famille en mettant un terme à sa carrière. Cet incident dramatique est survenu à la 65e minute du match Danemark-Ukraine à Odense, lorsque le milieu de terrain s’est soudainement effondré sur la pelouse, entraînant l’arrêt immédiat de la rencontre.
Interrogé sur talkSPORT, Townsend a exprimé son inquiétude pour le joueur de Wolfsburg : « En tant qu’observateur extérieur, je lui recommanderais de prendre cette décision. Il a des priorités plus importantes, une famille merveilleuse à qui il doit penser. Mais qui peut savoir ce qui se passe dans la tête d’une personne ? Sans oublier qu’un footballeur qui a travaillé si dur pour atteindre son niveau, qui a frôlé la mort sur la pelouse et qui est revenu porter le maillot de Manchester United, l’un des plus grands clubs du monde, doit forcément mûrir une décision aussi personnelle. Il est donc difficile de savoir ce qui se passe dans sa tête, mais, pour l’instant, il y a des choses plus importantes à penser qu’un match de football. »
- AFP
Bilan médical et réaction à la stimulation cardiaque
Malgré la gravité de l’incident, des nouvelles encourageantes ont été communiquées au sujet de l’état de santé d’Eriksen. La Fédération danoise de football (DBU) a confirmé que le milieu de terrain était conscient et se portait bien après avoir été transporté à l’hôpital universitaire d’Odense. Surtout, les équipes médicales ont souligné que le défibrillateur automatique implantable (DAI) dont Eriksen avait été équipé en 2021 avait fonctionné exactement comme prévu lors de l’urgence.
Le médecin de l’équipe danoise, Morten Boesen, a clarifié la situation en déclarant : « J’ai parlé avec Christian ce matin, et il va bien. Il est avec sa famille et de bonne humeur. On s’attend à ce qu’il sorte bientôt de l’hôpital et puisse rentrer chez lui. Nous continuons de prendre soin des joueurs et du staff, et nous restons en contact régulier avec eux. » Le médecin a également précisé qu’après la brève perte de connaissance d’Eriksen, le défibrillateur avait parfaitement fonctionné, ce qui a permis au joueur de quitter le terrain avec assistance.
Les miroirs de l’Euro 2020
Cet incident a inévitablement rappelé l’arrêt cardiaque d’Eriksen lors du match de phase de groupes de l’Euro 2020 contre la Finlande. Depuis ce moment qui a bouleversé sa vie, le Danois a remarquablement poursuivi sa carrière au plus haut niveau, connaissant des périodes fructueuses à Brentford et à Manchester United avant de rejoindre la Bundesliga avec Wolfsburg. Cependant, cette nouvelle alerte a relancé le débat sur la question de savoir si les risques liés à la poursuite de sa carrière ne sont pas désormais trop élevés.
Townsend a reconnu que le défibrillateur implantable (ICD) constitue une sécurité que peu de personnes possèdent, mais il a aussi admis que l’image de cet effondrement restait traumatisante pour ceux qui l’ont observé. « C’est un moment effrayant, mais je pense qu’il est en réalité… Je ne veux pas paraître cynique, mais je pense qu’il est en sécurité, grâce à ce défibrillateur qui peut lui administrer un choc si cela se produit, et c’est ce qui s’est passé hier », a-t-il ajouté.
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Le soutien du monde du football
Après cet incident, les messages de soutien ont afflué du monde entier. Manchester United, où Eriksen a passé trois saisons, a publié un communiqué pour lui adresser « force et amour », ainsi qu’à sa famille. Tottenham a également pris contact avec son ancien meneur de jeu, lui souhaitant un « prompt et complet rétablissement » alors qu’il subit actuellement des examens médicaux complémentaires pour déterminer la cause exacte de ses problèmes cardiaques.
L’attention se porte désormais sur les résultats des examens spécialisés prévus dans les 72 prochaines heures. Le joueur devrait ensuite s’exprimer publiquement et, en fonction du diagnostic, décider de poursuivre ou non sa carrière professionnelle.