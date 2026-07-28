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FC Barcelona Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

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Christensen se prépare au plus grand défi de sa carrière au Barça : dernière chance ou nouveau départ ?

A. Christensen
FC Barcelone
LaLiga
Danemark
Espagne

La star danoise désigne le but le plus important de Barcelone

Le FC Barcelone poursuit son stage de préparation pour la nouvelle saison au Royaume-Uni. L'entraîneur Hansi Flick a retenu une délégation composée d'une grande partie de l'équipe première, ainsi que de pas moins de 17 joueurs issus de l'académie de La Masia, qui cherchent à convaincre le technicien allemand durant cette période de préparation.

Parmi les noms les plus en vue lors des premiers jours figure Andreas Christensen, qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2028, après un an et demi marqué par les blessures et un rôle de plus en plus réduit au sein du Barça.

Aujourd'hui, la star danoise se trouve à un moment susceptible de redessiner entièrement sa carrière. Alors que certains y voient sa dernière chance de faire ses preuves, Christensen, lui, estime qu'il s'agit d'un nouveau départ pour retrouver sa meilleure version, s'appuyant sur la confiance du club, traduite par un nouveau contrat, et sur une ambition qui ne se limite pas à récupérer sa place, mais s'étend à la lutte pour les plus grands trophées européens.

  • Les priorités de Christensen : « Je me sens bien »

    Le défenseur danois a expliqué au journal espagnol Sport que sa priorité était de retrouver de la régularité dans les matches après une saison et demie marquée par des problèmes physiques.

    Il a déclaré : « Je me sens bien. Il est évident que le corps ressent que nous nous entraînons de plus en plus et avec une intensité plus grande, mais c'est pour cela que nous sommes ici, pour retrouver notre forme. L'objectif est désormais d'être dans la meilleure condition physique possible et, surtout, de pouvoir terminer la saison sans blessures. »

    Interrogé sur le fait de savoir s'il avait discuté avec Flick du rôle qu'il occuperait cette saison, Christensen a affirmé que le message était clair : « Je pense que nous visons tous la même chose. Mon objectif est de préserver ma condition physique, de continuer à progresser et de retrouver mon meilleur niveau. »

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  • Les plus grandes batailles

    La concurrence en défense sera l'une des plus grandes batailles de la saison prochaine, surtout après les rumeurs qui continuent d'associer le Barça à de nouveaux défenseurs. L'international danois a néanmoins préféré éviter de s'aventurer sur ce terrain.

    Il a déclaré : « Le marché des transferts ne dépend pas de moi. Je me concentre sur moi-même. J'ai confiance en mes capacités et je sais que mon meilleur niveau est très élevé. Chaque été, de nombreux noms de joueurs sont liés au Barça, mais c'est tout à fait normal. Nous, nous nous concentrons sur les joueurs qui sont ici. »

    Dans le même ordre d'idées, il a affirmé que son seul objectif était de retrouver le niveau qui avait fait de lui un élément important de l'équipe : « J'ai traversé une saison et demie extrêmement difficile. Aujourd'hui, je ne pense qu'à une seule chose : atteindre la meilleure forme possible, être prêt tout au long de la saison et retrouver mon meilleur niveau. C'est ce que j'ai essayé de faire cet été : travailler très dur pour revenir dans les meilleures conditions. »

    Christensen a également exprimé sa grande satisfaction après la prolongation de son contrat avec l'équipe : « Je suis très heureux et très fier. Je suis très reconnaissant au club de m'accorder une nouvelle chance. Et je pense aussi que le club a confiance en ma capacité à retrouver mon meilleur niveau. C'est une excellente nouvelle pour moi et pour ma famille. C'est l'endroit idéal pour moi. Nous avons une équipe jeune et extrêmement talentueuse, et nous pratiquons un football qui me plaît. C'est un endroit où je me sens en sécurité et où je peux encore continuer à progresser. »

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  • L'objectif, la Ligue des champions : « Nous sommes dans le meilleur club du monde »

    Le joueur danois a également salué la forte présence des jeunes et loué le niveau qu'ils ont atteint en provenance de l'académie du club : « Nous sommes tous dans le meilleur club du monde, et nous possédons tous de grandes qualités. La concurrence existe à tous les postes, et cela nous rend meilleurs. Les jeunes sont arrivés avec beaucoup d'enthousiasme et une grande envie de prouver leur niveau. L'important est qu'ils sachent qu'ils peuvent se tourner vers les joueurs d'expérience s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Ils réalisent une performance remarquable. »

    Concernant les objectifs du Barça pour la saison prochaine, Christensen a affiché une grande ambition et a tourné directement son regard vers la Ligue des champions, en déclarant : « Nous voulons remporter tous les titres possibles. Et la Ligue des champions est, bien sûr, l'un de ces objectifs. »

    Le défenseur estime que l'équipe possède les atouts qui lui permettent de viser tout : « Nous devons poursuivre ce que nous faisons et y croire. Nous avons prouvé que c'est la bonne voie. Il ne nous reste plus qu'à peaufiner quelques détails. Nous devons faire confiance aux joueurs que nous avons. Sept ou huit de nos joueurs viennent tout juste d'être sacrés champions du monde. Nous avons un effectif capable d'y parvenir. »

    Enfin, il a écarté tout doute quant à la maturité de l'équipe malgré le jeune âge de nombre de ses joueurs : « Je pense que nous avons un bon équilibre. Nous avons aussi des joueurs d'expérience. Nous avons six joueurs qui ont disputé la finale de la Coupe du monde. Et malgré leur jeune âge, ils ont déjà vécu la plus grande expérience du monde du football. Pour moi, c'est aussi de l'expérience, et cela constitue un grand pas en avant pour le Barça. »

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