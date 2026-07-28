Christensen se prépare au plus grand défi de sa carrière au Barça : dernière chance ou nouveau départ ?

La concurrence en défense sera l'une des plus grandes batailles de la saison prochaine, surtout après les rumeurs qui continuent d'associer le Barça à de nouveaux défenseurs. L'international danois a néanmoins préféré éviter de s'aventurer sur ce terrain.

Il a déclaré : « Le marché des transferts ne dépend pas de moi. Je me concentre sur moi-même. J'ai confiance en mes capacités et je sais que mon meilleur niveau est très élevé. Chaque été, de nombreux noms de joueurs sont liés au Barça, mais c'est tout à fait normal. Nous, nous nous concentrons sur les joueurs qui sont ici. »

Dans le même ordre d'idées, il a affirmé que son seul objectif était de retrouver le niveau qui avait fait de lui un élément important de l'équipe : « J'ai traversé une saison et demie extrêmement difficile. Aujourd'hui, je ne pense qu'à une seule chose : atteindre la meilleure forme possible, être prêt tout au long de la saison et retrouver mon meilleur niveau. C'est ce que j'ai essayé de faire cet été : travailler très dur pour revenir dans les meilleures conditions. »

Christensen a également exprimé sa grande satisfaction après la prolongation de son contrat avec l'équipe : « Je suis très heureux et très fier. Je suis très reconnaissant au club de m'accorder une nouvelle chance. Et je pense aussi que le club a confiance en ma capacité à retrouver mon meilleur niveau. C'est une excellente nouvelle pour moi et pour ma famille. C'est l'endroit idéal pour moi. Nous avons une équipe jeune et extrêmement talentueuse, et nous pratiquons un football qui me plaît. C'est un endroit où je me sens en sécurité et où je peux encore continuer à progresser. »

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