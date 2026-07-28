Le FC Barcelone poursuit son stage de préparation pour la nouvelle saison au Royaume-Uni. L'entraîneur Hansi Flick a retenu un groupe composé d'une grande partie de l'équipe première, ainsi que de pas moins de 17 joueurs issus de l'académie de La Masia, qui cherchent à convaincre le technicien allemand durant cette période de préparation.
Parmi les noms qui se sont distingués lors des premiers jours figure Andreas Christensen, qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2028, après un an et demi de galères avec les blessures et un rôle réduit au sein du Barça.
La star danoise se trouve désormais face à un moment qui pourrait redessiner entièrement sa carrière. Alors que certains y voient sa dernière chance de faire ses preuves, Christensen estime qu'il s'agit d'un nouveau départ pour retrouver sa meilleure version, s'appuyant sur la confiance du club traduite par un nouveau contrat, et sur une ambition qui ne se limite pas à récupérer sa place, mais s'étend jusqu'à la lutte pour les plus grands titres européens.