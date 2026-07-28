La concurrence en défense sera l'une des plus grandes batailles de la saison prochaine, surtout après les rumeurs qui continuent de lier Barcelone à de nouveaux défenseurs. L'international danois a toutefois évité de s'engager dans ce débat.

Il a déclaré : « Le marché des transferts ne dépend pas de moi. Je me concentre sur moi-même. J'ai confiance en mes capacités et je sais que mon meilleur niveau est très élevé. Chaque été, les noms de nombreux joueurs sont associés à Barcelone, mais c'est tout à fait normal. Nous, nous nous concentrons sur les joueurs présents ici. »

Dans le même ordre d'idées, il a affirmé que son unique objectif était de retrouver le niveau qui avait fait de lui un élément important de l'équipe : « J'ai vécu une saison et demie extrêmement difficile. Aujourd'hui, je ne pense qu'à une seule chose : atteindre la meilleure condition physique possible, être prêt tout au long de la saison et retrouver mon meilleur niveau. C'est ce que j'ai essayé de faire cet été : travailler très dur pour revenir dans la meilleure forme. »

Christensen s'est également dit très satisfait après la prolongation de son contrat avec l'équipe : « Je suis très heureux et très fier. Je suis très reconnaissant envers le club de m'avoir offert une autre chance. Et je pense aussi que le club a confiance en ma capacité à retrouver mon meilleur niveau. C'est une excellente nouvelle pour moi et pour ma famille. C'est l'endroit idéal pour moi. Nous avons une équipe jeune et extrêmement talentueuse, et nous pratiquons un football qui me plaît. C'est un endroit où je me sens en sécurité et où je peux encore continuer à progresser. »

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