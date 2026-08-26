Malgré seulement trois buts inscrits par Delap en 47 apparitions toutes compétitions confondues durant son passage à Chelsea, Wood reste convaincu du potentiel de l’attaquant. Évoquant l’ambition du club et la concurrence accrue pour les places en attaque, Wood a déclaré : « Nous sommes un club ambitieux et cela se voit avec ce que nous dépensons pour des joueurs comme lui [Delap]. Ce sera fantastique de faire venir Liam. Espérons que tout soit signé. Il sera formidable pour notre équipe, et c’est une concurrence saine, qui fera de nous de meilleurs joueurs. »