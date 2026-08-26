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Chris Wood estime que l’attaquant de Chelsea Liam Delap, recruté pour 50 millions de livres sterling, apportera une « concurrence saine » à l’attaque de Forest
Wood soutient l’arrivée de Delap
Forest a trouvé un accord pour un montant record de 50 M£ afin de faire venir l’attaquant de Chelsea Delap avant la fermeture du mercato. Les informations faisant état de cette avancée se sont intensifiées avant leur défaite face à Leeds en Carabao Cup, alors que Delap cherchait à mettre fin à une période difficile à Stamford Bridge. Wood a accueilli la nouvelle avec enthousiasme, affirmant que cette recrue phare renforcera considérablement le tranchant offensif de Forest.
L’attaquant accueille favorablement la concurrence saine
Malgré seulement trois buts inscrits par Delap en 47 apparitions toutes compétitions confondues durant son passage à Chelsea, Wood reste convaincu du potentiel de l’attaquant. Évoquant l’ambition du club et la concurrence accrue pour les places en attaque, Wood a déclaré : « Nous sommes un club ambitieux et cela se voit avec ce que nous dépensons pour des joueurs comme lui [Delap]. Ce sera fantastique de faire venir Liam. Espérons que tout soit signé. Il sera formidable pour notre équipe, et c’est une concurrence saine, qui fera de nous de meilleurs joueurs. »
Les difficultés offensives suscitent des inquiétudes
Le soutien de Wood intervient dans la foulée de l’élimination de Forest au deuxième tour de la Carabao Cup, battu 2-0 par Leeds sur fond d’un manque criant de réalisme dans le dernier tiers. Wood a vu des occasions franches être annihilées par James Trafford ainsi que par un tacle salvateur de Joe Rodon, tandis qu’Ola Aina, Nikola Milenkovic et Nicolas Dominguez ont eux aussi gâché des opportunités. Deux défaites consécutives à domicile sans marquer contre le même adversaire en l’espace de quatre jours ont laissé le nouvel entraîneur Glasner dans l’urgence de renforcer son attaque.
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Le déplacement périlleux à Anfield se profile
Forest est désormais engagé dans une course contre la montre pour finaliser les documents de Delap avant la fermeture du mercato estival. Glasner espérera que l’attaquant sera enregistré à temps pour le difficile déplacement de samedi en Premier League à Anfield pour affronter Liverpool. Une amélioration immédiate devant le but reste indispensable alors que Forest cherche à prendre des points capitaux dans sa lutte pour assurer son maintien dans l’élite.
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