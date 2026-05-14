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Chris Sutton balaye l’affirmation de Gary Lineker, qui évoquait « la pire décision VAR de tous les temps », après le penalty controversé ayant permis au Celtic de battre Motherwell
Sutton défend une décision controversée de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR)
Le drame s’est noué à la 97^e minute du déplacement crucial du Celtic sur la pelouse de Motherwell. L’arbitre John Beaton a été appelé à consulter l’écran du VAR après une possible main de Sam Nicholson, jugé coupable d’avoir touché le ballon avec son bras dans une position non naturelle alors qu’il sautait pour effectuer un coup de tête.
Kelechi Iheanacho s’est alors présenté au point de penalty et a transformé la sentence, offrant une victoire cruciale 3-2 à l’équipe de Martin O’Neill. Ce succès assure au Celtic le titre de champion d’Écosse en cas de succès face au leader Hearts lors de la dernière journée, mais la nature du but victorieux a immédiatement déclenché un vaste débat dans le monde du football.
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Lineker et Boyd mènent la charge des critiques.
Lineker a été l’un des premiers à exprimer sa frustration, se tournant vers les réseaux sociaux pour dénoncer une décision qu’il a jugée ahurissante. « C’est sans doute la pire décision du VAR que j’aie jamais vue (et la concurrence est rude) », a-t-il écrit. « C’est incroyable, surtout pour un match d’une telle importance. »
L’ancien attaquant des Rangers Kris Boyd a abondé dans ce sens, soulignant que la trajectoire du ballon prouvait qu’il avait frappé la tête de Nicholson, non sa main.
« Si vous lancez un ballon sur quelqu’un et qu’il touche votre main, il retombera à quelques mètres devant vous », a expliqué Boyd lors de son analyse sur Sky Sports. « Il est impossible – impossible – d’obtenir une telle distance sur un coup de tête comme celui-là si le ballon touche d’abord votre main. C’est impossible. »
Le ballon a ensuite quitté la surface de réparation pour un coup franc, un détail que Boyd a également invoqué pour étayer son argument.
Sutton sous-entend l’existence d’un parti pris anti-Celtic.
Cependant, Sutton, auteur de 85 buts lors d’un passage glorieux à Celtic Park, a rapidement pris la défense des arbitres. Dans un message publié sur les réseaux sociaux après le match, il a suggéré que ces critiques dépassaient un simple désaccord sur l’interprétation des règles. « Maintenant que la poussière est retombée… la réaction de nombreuses personnalités est vraiment exagérée », a écrit Sutton.
« John Beaton a été invité à consulter les images, il a clairement vu le ballon frapper le bras dans une position non naturelle, et il a appliqué la règle. Au fond, certains ne supportent tout simplement pas l’idée de voir le Celtic remporter à nouveau le titre. »
Interrogé sur les plaintes de Lineker, il a coupé court : « C’est précisément le rôle du VAR. » Avant de conclure en plaisantant sur la réaction de son collègue commentateur Boyd : « J’ai peur que Boydy n’explose. »
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Le suspense durera jusqu’à la dernière journée pour connaître le champion.
Les conséquences de cette décision arbitrale pourraient bouleverser la course au titre de la Premiership écossaise. Les Hearts, qui aspirent à devenir le premier club hors de l’Old Firm à remporter le championnat depuis 1985, pensaient avoir fait le plus dur après leur victoire 3-0 contre Falkirk mercredi. Cependant, le but tardif de Iheanacho les oblige désormais à ne pas perdre samedi au Celtic Park s’ils veulent soulever le trophée.
Le manager des Hearts, Derek McInnes, n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer l’incident qui maintient en vie les espoirs de titre du Celtic : « C’est une décision tellement mauvaise, a-t-il asséné. Motherwell doit se sentir totalement lésé. J’ai dû regarder la scène en boucle parce que je pensais avoir manqué quelque chose. En la regardant, je me suis demandé : “Qu’est-ce que je cherche ici ?” C’est en fait assez révoltant. »