Lineker a été l’un des premiers à exprimer sa frustration, se tournant vers les réseaux sociaux pour dénoncer une décision qu’il a jugée ahurissante. « C’est sans doute la pire décision du VAR que j’aie jamais vue (et la concurrence est rude) », a-t-il écrit. « C’est incroyable, surtout pour un match d’une telle importance. »

L’ancien attaquant des Rangers Kris Boyd a abondé dans ce sens, soulignant que la trajectoire du ballon prouvait qu’il avait frappé la tête de Nicholson, non sa main.

« Si vous lancez un ballon sur quelqu’un et qu’il touche votre main, il retombera à quelques mètres devant vous », a expliqué Boyd lors de son analyse sur Sky Sports. « Il est impossible – impossible – d’obtenir une telle distance sur un coup de tête comme celui-là si le ballon touche d’abord votre main. C’est impossible. »

Le ballon a ensuite quitté la surface de réparation pour un coup franc, un détail que Boyd a également invoqué pour étayer son argument.