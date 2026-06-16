Si le Borussia Dortmund a déjà enrôlé le défenseur central Joane Gadou en provenance de Salzbourg, la situation dans l’axe de la défense pourrait contraindre le BVB à se renforcer à nouveau sur ce poste, peut-être en recrutant Manny Fernandez. Niklas Süle a quitté le club et Emre Can sera absent plusieurs mois à cause d’une rupture des ligaments croisés. Il reste donc un trio composé de Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck et Luca Reggiani, tous trois évoqués dans de nombreuses rumeurs ces dernières semaines.

Le club assure que Waldemar Anton n’est pas à vendre, mais une offre mirobolante pourrait faire vaciller les dirigeants. Le cas Schlotterbeck est différent : son contrat inclut une clause libératoire activable dès cet été. Si le défenseur central brille lors de la Coupe du monde, il pourrait activer cette clause et partir, malgré sa récente prolongation de contrat et la volonté du BVB de le conserver. À ce propos, le nouvel entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, suivrait de près le dossier Schlotterbeck. De son côté, l’Inter Milan s’intéresserait à Luca Reggiani, fraîchement sélectionné en équipe d’Italie.

Si l’un d’eux venait à partir, le BVB devrait donc se renforcer à nouveau dans l’axe de la défense et aurait déjà coché le nom de Manny Fernandez. Une condition sine qua non est d’ailleurs remplie : son numéro de maillot est libre au Borussia, et c’est celui qu’il a porté dans tous ses clubs précédents. « Mon frère est décédé à l’âge de 37 ans et c’est en son honneur que je porte le numéro 37 », a expliqué Manny Fernandez.