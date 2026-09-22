L’attaquant de Chelsea Estevao a célébré son retour officiel en sélection brésilienne lors d’une conférence de presse à Brisbane, en Australie. Le joueur de 19 ans a été retenu dans le groupe de Carlo Ancelotti pour la prochaine fenêtre FIFA Super Date, avec deux matches amicaux contre l’Australie et une rencontre face à l’Inde.

Cette convocation marque sa première apparition dans une sélection nationale depuis une grave déchirure aux ischio-jambiers droits contractée alors qu’il jouait pour Chelsea en avril 2026.

Malgré un traitement conservateur suivi dans son ancien club de Palmeiras, l’ailier a manqué l’occasion de disputer la Coupe du monde de la FIFA 2026.



