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« Choisi par Ancelotti ! » – Estevao brise le silence sur le cauchemar de la Coupe du monde après son retour surprise avec le Brésil
Estevao fait un retour triomphal avec le Brésil
L’attaquant de Chelsea Estevao a célébré son retour officiel en sélection brésilienne lors d’une conférence de presse à Brisbane, en Australie. Le joueur de 19 ans a été retenu dans le groupe de Carlo Ancelotti pour la prochaine fenêtre FIFA Super Date, avec deux matches amicaux contre l’Australie et une rencontre face à l’Inde.
Cette convocation marque sa première apparition dans une sélection nationale depuis une grave déchirure aux ischio-jambiers droits contractée alors qu’il jouait pour Chelsea en avril 2026.
Malgré un traitement conservateur suivi dans son ancien club de Palmeiras, l’ailier a manqué l’occasion de disputer la Coupe du monde de la FIFA 2026.
- Getty Images Sport
L’ailier met en avant sa résilience et le soutien de sa famille face au calvaire de sa blessure
S'adressant aux journalistes, Estevao est revenu avec franchise sur la difficulté émotionnelle de suivre la Coupe du monde depuis les tribunes. L'ancien joueur formé à Cruzeiro a attribué à sa famille et à sa foi religieuse le mérite d'avoir préservé sa force mentale tout au long de son processus de récupération.
Il a souligné que le fait de se concentrer sur les progrès quotidiens l'avait aidé à surmonter le poids mental de l'absence lors d'un tournoi majeur.
« Ma famille a été fondamentale pour moi pendant cette période de blessure, qui n'est pas très facile pour un athlète, a déclaré Estevao. Nous avons manqué un moment très spécial, mais ils ont toujours été à mes côtés. J'ai aussi beaucoup eu recours au mot résilience, en affrontant chaque jour, en oubliant ce qui s'est passé et en me concentrant sur l'avenir. »
L’attaquant considère sa sélection par Carlo Ancelotti comme une motivation
Avant son coup d’arrêt sur blessure, Estevao avait connu des débuts internationaux incroyables sous les ordres d’Ancelotti, en marquant contre le Chili, la Corée du Sud, le Sénégal et la Tunisie. Interrogé sur son ambition de retrouver une place de titulaire aux côtés de Rodrygo et Vinicius Junior, l’adolescent a rejeté les affirmations selon lesquelles il se sentirait anxieux.
Au lieu de cela, il a expliqué que travailler sous les ordres d’Ancelotti était un privilège unique qui tire ses exigences quotidiennes à l’entraînement vers le haut.
« Je ne pense pas que ce soit de l’anxiété, je pense que c’est un privilège, a expliqué Estevao. Chaque joueur sélectionné ici est privilégié. Être choisi par Ancelotti est un privilège pour moi. Je vois cela comme une motivation pour donner le meilleur de moi-même chaque jour à l’entraînement et en match. »
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Le Brésil prépare une double confrontation contre l’Australie et un match contre l’Inde
Estevao cherchera à avoir un impact immédiat alors que le Brésil entamera sa tournée face à l’Australie vendredi au Queensland Country Bank Stadium de Townsville. La Seleção affrontera ensuite de nouveau l’Australie le 29 septembre au Suncorp Stadium de Brisbane.
L’équipe d’Ancelotti bouclera son calendrier international le 3 octobre face à l’Inde au Salt Lake Stadium de Kolkata.
Estevao vise à consolider sa place comme figure centrale du nouveau cycle du Brésil.
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