Choc alors que Manchester United prépare une offre de 43 millions de livres sterling pour la star surprise de Nottingham Forest, les recruteurs étant impressionnés par ce « candidat direct » pour remplacer Casemiro
Les Red Devils identifient un milieu de terrain puissant
L'Ivoirien a connu une ascension fulgurante au City Ground, attirant l'attention des recruteurs des plus grands clubs européens grâce à ses performances impressionnantes au cœur du terrain. Alors que le club cherche à naviguer dans l'ère post-Casemiro, United considère Sangare comme le successeur idéal du vétéran brésilien. CaughtOffside affirme que les recruteurs de United ont été impressionnés par sa domination dans les duels et son sang-froid sous pression. Ses qualités physiques et son intelligence tactique font de lui une perle rare sur le marché actuel.
Forest fixe le prix demandé pour Sangaré
Si Nottingham Forest a acquis Sangare pour environ 30 millions de livres sterling en 2023, le club est pleinement conscient de la valeur fulgurante du joueur. Il devrait donc espérer réaliser un bénéfice assez important, des informations suggérant que Forest a l'intention d'entamer les négociations à un montant plus élevé, autour de 43 millions de livres sterling.
L'équipe de Vitor Pereira se trouve dans une situation où au moins une vente importante pourrait être nécessaire cet été pour équilibrer ses comptes. Sangare, Elliot Anderson et Murillo font partie de ses actifs les plus précieux et, étant donné qu'il reste sous contrat jusqu'en 2028, United devra payer un supplément pour obtenir son éventuel remplaçant pour Casemiro.
La course à la signature de l'Ivoirien
Manchester United n'est pas le seul club à suivre Sangare, qui s'est parfaitement adapté aux rigueurs du football anglais. Aston Villa et West Ham surveillent également sa situation, car ils cherchent à renforcer leur défense, et les Hammers ont même déjà tenté de recruter Sangare par le passé.
Les poids lourds européens que sont le Bayern Munich et Liverpool l'ont suivi par le passé, ce qui suggère que le profil de Sangare intéresse les clubs d'élite. Cependant, Manchester United dispose des moyens financiers nécessaires pour conclure le transfert et pourrait le considérer comme une solution plus rentable que d'autres alternatives telles qu'Adam Wharton ou Carlos Baleba. Anderson, quant à lui, semble destiné à rejoindre son rival Manchester City.
Une signature qui va changer la donne pour Man Utd ?
L'arrivée potentielle de Sangare pourrait changer la donne pour celui qui sera nommé entraîneur permanent du club cet été, en apportant la stabilité défensive qui a souvent fait défaut et en laissant les talents créatifs de United s'exprimer librement. Reste à voir si United va intensifier ses efforts en faisant une offre officielle, mais Sangare pourrait s'avérer être un atout décisif pour le club qui cherche à revenir au sommet de la Premier League.
