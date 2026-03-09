Choc alors que Manchester United prépare une offre de 43 millions de livres sterling pour la star surprise de Nottingham Forest, les recruteurs étant impressionnés par ce « candidat direct » pour remplacer Casemiro

Si Nottingham Forest a acquis Sangare pour environ 30 millions de livres sterling en 2023, le club est pleinement conscient de la valeur fulgurante du joueur. Il devrait donc espérer réaliser un bénéfice assez important, des informations suggérant que Forest a l'intention d'entamer les négociations à un montant plus élevé, autour de 43 millions de livres sterling.

L'équipe de Vitor Pereira se trouve dans une situation où au moins une vente importante pourrait être nécessaire cet été pour équilibrer ses comptes. Sangare, Elliot Anderson et Murillo font partie de ses actifs les plus précieux et, étant donné qu'il reste sous contrat jusqu'en 2028, United devra payer un supplément pour obtenir son éventuel remplaçant pour Casemiro.