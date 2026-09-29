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Chloe Kelly et Ella Toone écartées de la sélection anglaise, tandis que Sarina Wiegman offre à la jeune pépite de Chelsea Lexi Potter sa première convocation avec l’Angleterre avant le crucial match de qualification pour la Coupe du monde contre la Grèce
Kelly et Toone écartées de la sélection de l’Angleterre
Les absences de Kelly et Toone sont les plus marquantes, toutes deux étant des cadres de l’équipe d’Angleterre depuis le triomphe à l’Euro 2022. Cependant, Kelly n’a été titulaire qu’une seule fois lors des cinq premiers matches d’Arsenal cette saison, tandis que Toone était sur le banc adverse lorsque Arsenal a fait match nul 1-1 avec Manchester United plus tôt ce mois-ci. Cela dit, la n°7 de Manchester United a retrouvé sa place dans le onze quatre jours plus tard, signant un but et une passe décisive lors d’une victoire en League Cup contre Sheffield United, avant d’être de nouveau titulaire lors du succès 2-1 face à West Ham dimanche.
La concurrence pour les places dans cette équipe d’Angleterre s’intensifie toutefois, avec le sentiment, ces dernières semaines, que Wiegman ne pouvait sûrement pas ignorer la forme de Potter, la milieu de terrain de 20 ans, qui a entamé la nouvelle saison comme titulaire régulière à Chelsea. Erica Parkinson, de son côté, a réalisé des débuts prometteurs aux États-Unis avec le North Carolina Courage et frappait à la porte d’un rappel, après avoir figuré dans le groupe d’avril mais pas dans celui de juin.
Les deux jeunes ont été retenues, ce qui signifie que des choix devaient être faits au milieu de terrain et en attaque, et ce sont Kelly et Toone qui en font les frais.
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Keating est de retour alors que d’autres noms plus notables manquent à l’appel
Parmi les autres absentes notables figurent Lotte Wubben-Moy et Taylor Hinds, les deux défenseures d’Arsenal n’ayant chacune joué qu’une seule fois pour Arsenal lors de ses cinq premiers matches. Niamh Charles figure parmi les défenseures après avoir fait son retour de blessure en entrant en jeu depuis le banc de Manchester City ce week-end, et Grace Fisk, la défenseure centrale de Liverpool, est également présente.
Aggie Beever-Jones n’est toutefois pas incluse après avoir été gênée par une blessure ces dernières semaines, elle n’ayant disputé que 10 minutes lors de la victoire de Chelsea contre Arsenal dimanche. Ellie Roebuck n’a pas encore joué cette saison non plus, après avoir été opérée de l’épaule durant l’été, et sa place parmi les gardiennes est donc prise par Khiara Keating, qui a retrouvé un temps de jeu régulier après son transfert estival à Liverpool.
Composition complète de l’équipe d’Angleterre
Gardiennes : Hannah Hampton (Chelsea), Khiara Keating (Liverpool), Anna Moorhouse (Orlando Pride)
Défenseures : Lucy Bronze (Chelsea), Jess Carter (Gotham), Niamh Charles (Chelsea), Grace Fisk (Liverpool), Alex Greenwood (Manchester City), Maya Le Tissier (Manchester United), Esme Morgan (Washington Spirit), Leah Williamson (Arsenal)
Milieux de terrain : Laura Blindkilde Brown (Manchester City), Lucia Kendall (Aston Villa), Erica Parkinson (North Carolina Courage), Lexi Potter (Chelsea), Georgia Stanway (Bayern Munich), Keira Walsh (Chelsea)
Attaquantes : Freya Godfrey (London City Lionesses), Lauren Hemp (Manchester City), Lauren James (Chelsea), Beth Mead (Arsenal), Jess Park (Manchester United), Alessia Russo (Arsenal)
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La qualification pour la Coupe du monde en jeu alors que l’Angleterre affronte la Grèce
Après avoir échoué à décrocher l’unique place de qualification automatique dans un groupe relevé avec l’Espagne, l’Angleterre se rendra sur l’île grecque de Crète pour le match aller de son premier barrage de qualification à la Coupe du monde féminine, face à la Grèce au stade Pankritio d’Héraklion, le vendredi 9 octobre. Le match retour aura ensuite lieu au King Power Stadium de Leicester City, le mardi 13 octobre. L’Angleterre sera largement favorite pour se qualifier, face à une sélection classée 59e au classement mondial de la FIFA.
En cas de victoire, il restera un barrage de plus à l’Angleterre à disputer pour se qualifier pour la Coupe du monde féminine 2027, contre la Slovaquie ou l’Ukraine. Là encore, l’Angleterre sera attendue comme victorieuse, d’autant qu’elle vient de battre à deux reprises l’Ukraine, favorite de cette confrontation, lors de la phase de groupes des qualifications pour la Coupe du monde. La Slovaquie se situe environ 20 places plus bas au classement mondial de la FIFA et ne s’est jamais qualifiée pour une compétition majeure.
Les Pays-Bas, la Suède, l’Italie et la Norvège figurent parmi les autres grandes nations européennes qui doivent passer par les qualifications, l’Espagne, le Danemark, la France et l’Allemagne ayant décroché les seules places de qualification automatique attribuées par l’UEFA.
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