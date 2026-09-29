Les absences de Kelly et Toone sont les plus marquantes, toutes deux étant des cadres de l’équipe d’Angleterre depuis le triomphe à l’Euro 2022. Cependant, Kelly n’a été titulaire qu’une seule fois lors des cinq premiers matches d’Arsenal cette saison, tandis que Toone était sur le banc adverse lorsque Arsenal a fait match nul 1-1 avec Manchester United plus tôt ce mois-ci. Cela dit, la n°7 de Manchester United a retrouvé sa place dans le onze quatre jours plus tard, signant un but et une passe décisive lors d’une victoire en League Cup contre Sheffield United, avant d’être de nouveau titulaire lors du succès 2-1 face à West Ham dimanche.

La concurrence pour les places dans cette équipe d’Angleterre s’intensifie toutefois, avec le sentiment, ces dernières semaines, que Wiegman ne pouvait sûrement pas ignorer la forme de Potter, la milieu de terrain de 20 ans, qui a entamé la nouvelle saison comme titulaire régulière à Chelsea. Erica Parkinson, de son côté, a réalisé des débuts prometteurs aux États-Unis avec le North Carolina Courage et frappait à la porte d’un rappel, après avoir figuré dans le groupe d’avril mais pas dans celui de juin.

Les deux jeunes ont été retenues, ce qui signifie que des choix devaient être faits au milieu de terrain et en attaque, et ce sont Kelly et Toone qui en font les frais.