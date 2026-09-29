Les absences de Kelly et Toone sont les plus marquantes, les deux étant des cadres de l’équipe d’Angleterre depuis le triomphe à l’Euro 2022. Cependant, Kelly n’a été titularisée qu’une seule fois lors des cinq premiers matches d’Arsenal cette saison, tandis que Toone était sur le banc adverse lorsque les Gunners ont fait match nul 1-1 contre Manchester United plus tôt ce mois-ci. Cela dit, la numéro 7 des Red Devils a retrouvé le onze de départ quatre jours plus tard, signant un but et une passe décisive lors d’une victoire en League Cup contre Sheffield United, avant d’être titularisée lors du succès 2-1 face à West Ham dimanche.

La concurrence pour une place dans cette équipe d’Angleterre est toutefois de plus en plus forte, et ces dernières semaines, le sentiment grandissait que Wiegman ne pouvait sûrement pas ignorer la forme de Potter, la milieu de terrain de 20 ans qui a commencé la nouvelle saison comme titulaire régulière à Chelsea. Erica Parkinson, de son côté, a réalisé des débuts prometteurs aux États-Unis avec le North Carolina Courage et frappait à la porte pour un rappel, après avoir figuré dans le groupe d’avril mais pas dans celui de juin.

Les deux jeunes ont été retenues, ce qui signifie que des choix devaient être faits dans les secteurs du milieu de terrain et de l’attaque, et ce sont Kelly et Toone qui en font les frais.