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Chloe Kelly et Ella Toone écartées de la sélection anglaise tandis que Sarina Wiegman offre à la jeune joueuse de Chelsea Lexi Potter sa première convocation avec l’Angleterre avant le crucial match de qualification pour la Coupe du monde contre la Grèce
Kelly et Toone écartées de la sélection anglaise
Les absences de Kelly et Toone sont les plus marquantes, les deux étant des cadres de l’équipe d’Angleterre depuis le triomphe à l’Euro 2022. Cependant, Kelly n’a été titularisée qu’une seule fois lors des cinq premiers matches d’Arsenal cette saison, tandis que Toone était sur le banc adverse lorsque les Gunners ont fait match nul 1-1 contre Manchester United plus tôt ce mois-ci. Cela dit, la numéro 7 des Red Devils a retrouvé le onze de départ quatre jours plus tard, signant un but et une passe décisive lors d’une victoire en League Cup contre Sheffield United, avant d’être titularisée lors du succès 2-1 face à West Ham dimanche.
La concurrence pour une place dans cette équipe d’Angleterre est toutefois de plus en plus forte, et ces dernières semaines, le sentiment grandissait que Wiegman ne pouvait sûrement pas ignorer la forme de Potter, la milieu de terrain de 20 ans qui a commencé la nouvelle saison comme titulaire régulière à Chelsea. Erica Parkinson, de son côté, a réalisé des débuts prometteurs aux États-Unis avec le North Carolina Courage et frappait à la porte pour un rappel, après avoir figuré dans le groupe d’avril mais pas dans celui de juin.
Les deux jeunes ont été retenues, ce qui signifie que des choix devaient être faits dans les secteurs du milieu de terrain et de l’attaque, et ce sont Kelly et Toone qui en font les frais.
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Keating fait son retour tandis que d’autres noms plus notables manquent à l’appel
Parmi les autres absentes notables figurent Lotte Wubben-Moy et Taylor Hinds, les deux défenseures d’Arsenal n’ayant chacune disputé qu’un seul match pour Arsenal lors de ses cinq premières rencontres. Niamh Charles figure parmi les défenseures après son retour de blessure, survenu ce week-end en sortant du banc de Manchester City, et Grace Fisk, la défenseure centrale de Liverpool, a également sa place.
Aggie Beever-Jones n’est toutefois pas incluse, après avoir été gênée par une blessure ces dernières semaines, n’ayant joué que 10 minutes lors de la victoire de Chelsea contre Arsenal dimanche. Ellie Roebuck n’a pas encore joué cette saison non plus, après une opération de l’épaule cet été, et sa place parmi les gardiennes revient donc à Khiara Keating, qui a retrouvé un temps de jeu régulier après son transfert estival à Liverpool.
La liste complète de l’Angleterre
Gardiennes : Hannah Hampton (Chelsea), Khiara Keating (Liverpool), Anna Moorhouse (Orlando Pride)
Défenseuses : Lucy Bronze (Chelsea), Jess Carter (Gotham), Niamh Charles (Chelsea), Grace Fisk (Liverpool), Alex Greenwood (Manchester City), Maya Le Tissier (Manchester United), Esme Morgan (Washington Spirit), Leah Williamson (Arsenal)
Milieux de terrain : Laura Blindkilde Brown (Manchester City), Lucia Kendall (Aston Villa), Erica Parkinson (North Carolina Courage), Lexi Potter (Chelsea), Georgia Stanway (Bayern Munich), Keira Walsh (Chelsea)
Attaquantes : Freya Godfrey (London City Lionesses), Lauren Hemp (Manchester City), Lauren James (Chelsea), Beth Mead (Arsenal), Jess Park (Manchester United), Alessia Russo (Arsenal)
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La qualification pour la Coupe du monde en jeu alors que l’Angleterre affronte la Grèce
Après avoir échoué à décrocher l’unique place de qualification automatique dans un groupe relevé avec l’Espagne, l’Angleterre se rendra sur l’île grecque de Crète pour le match aller de son premier barrage de qualification à la Coupe du monde féminine, face à la Grèce au stade Pankritio d’Héraklion, le vendredi 9 octobre. Le match retour aura ensuite lieu au King Power Stadium de Leicester City, le mardi 13 octobre. L’Angleterre sera largement favorite pour se qualifier, face à une équipe classée 59e au classement mondial de la FIFA.
En cas de victoire, l’Angleterre devra encore disputer un autre barrage pour se qualifier pour la Coupe du monde féminine 2027, contre la Slovaquie ou l’Ukraine. Là encore, l’Angleterre sera attendue au tournant pour l’emporter, d’autant qu’elle vient de battre l’Ukraine, favorite de cette affiche, à deux reprises lors de la phase de groupes des qualifications pour la Coupe du monde. La Slovaquie se situe une vingtaine de places plus bas au classement mondial de la FIFA et ne s’est jamais qualifiée pour un tournoi majeur.
Les Pays-Bas, la Suède, l’Italie et la Norvège font partie des autres géants européens devant passer par les qualifications, alors que l’Espagne, le Danemark, la France et l’Allemagne ont décroché les seules places qualificatives automatiques de l’UEFA.
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