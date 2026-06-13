La présidente de la FA, Debbie Hewitt MBE, a exprimé une immense fierté à l’égard de cette nouvelle promotion de lauréates, soulignant le profond changement culturel que les joueuses et le staff technique ont inspiré à travers tout le pays. Elle a déclaré : « Au nom de toute l’équipe de la FA, je tiens à féliciter Alessia, Chloé, Hannah, Jess, Lauren, Lee, Michelle et Sam pour leurs MBE amplement mérités.

L’été dernier a été historique : les Lionesses et les Espoirs masculins ont enchaîné les titres continentaux. Ces distinctions saluent non seulement leurs performances inoubliables, mais aussi leur engagement en dehors du terrain. Chacune incarne à merveille l’esprit Lioness : talent, courage et volonté de faire avancer la société tout en inspirant une génération de supporters.

Lee, qui a mené un autre groupe de jeunes talents et son staff dévoué vers un nouveau sacre au plus haut niveau, mérite également toute notre reconnaissance. Au-delà du développement et du soutien de la prochaine génération de joueurs masculins d’élite, réussir à gagner de manière constante est une performance remarquable.

Nous sommes profondément reconnaissants envers toutes les personnes qui ont contribué à ces quatre victoires historiques à l’EURO, de 2022 à 2025. Nous saluons également les autres membres de la famille du football distingués lors des honneurs de l’anniversaire du Roi, notamment David Dein, Lou Macari, Jason Land, Eleanor Guadella, Anthony Whelan, Michael Barnard et Scott Rogers. »