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Chloe Kelly, Alessia Russo et Lauren James figurent parmi les six Lionesses distinguées par le titre de Membre de l’Ordre de l’Empire britannique (MBE). Leur victoire à l’Euro 2025 est ainsi saluée dans la liste des honneurs publiée à l’occasion de l’anniversaire du Roi
Une distinction royale pour les héros du football
La liste des distinctions honorifiques publiée aujourd’hui salue une période de domination exceptionnelle des équipes de formation et des sélections seniors d’élite anglaises. Hannah Hampton, Kelly, Michelle Agyemang, James, Russo et Jess Carter se voient ainsi décerner le titre de MBE pour leur contribution décisive à la victoire sur l’Espagne, championne du monde, à Bâle l’été dernier. Lee Carsley, sélectionneur de l’équipe masculine des moins de 21 ans d’Angleterre, double lauréat du Championnat d’Europe U21, et Sam Gough, icône du sport malvoyant, figurent également parmi les récipiendaires.
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Le président de la FA salue cet événement historique
La présidente de la FA, Debbie Hewitt MBE, a exprimé une immense fierté à l’égard de cette nouvelle promotion de lauréates, soulignant le profond changement culturel que les joueuses et le staff technique ont inspiré à travers tout le pays. Elle a déclaré : « Au nom de toute l’équipe de la FA, je tiens à féliciter Alessia, Chloé, Hannah, Jess, Lauren, Lee, Michelle et Sam pour leurs MBE amplement mérités.
L’été dernier a été historique : les Lionesses et les Espoirs masculins ont enchaîné les titres continentaux. Ces distinctions saluent non seulement leurs performances inoubliables, mais aussi leur engagement en dehors du terrain. Chacune incarne à merveille l’esprit Lioness : talent, courage et volonté de faire avancer la société tout en inspirant une génération de supporters.
Lee, qui a mené un autre groupe de jeunes talents et son staff dévoué vers un nouveau sacre au plus haut niveau, mérite également toute notre reconnaissance. Au-delà du développement et du soutien de la prochaine génération de joueurs masculins d’élite, réussir à gagner de manière constante est une performance remarquable.
Nous sommes profondément reconnaissants envers toutes les personnes qui ont contribué à ces quatre victoires historiques à l’EURO, de 2022 à 2025. Nous saluons également les autres membres de la famille du football distingués lors des honneurs de l’anniversaire du Roi, notamment David Dein, Lou Macari, Jason Land, Eleanor Guadella, Anthony Whelan, Michael Barnard et Scott Rogers. »
Les poids lourds du championnat national affichent leur fierté
Le triomphe de l’équipe d’Arsenal en Ligue des champions féminine de l’UEFA 2024-2025 a suscité un écho retentissant à l’échelle nationale.
Richard Garlick, directeur général du club, a déclaré : « Au nom de tout le monde à l’Arsenal Football Club, nous félicitons Alessia, Chloé et Michelle pour leur distinction MBE dans la liste d’honneur de l’anniversaire du Roi 2026.
Alessia, Chloe et Michelle ont joué un rôle clé dans la victoire inspirante de l’Angleterre à l’Euro l’été dernier, juste après notre triomphe historique en Ligue des champions de l’UEFA en mai. Nous sommes extrêmement fiers d’elles et, comme de toutes nos internationales, de la façon dont elles représentent Arsenal sur la plus grande scène internationale. »
- AFP
La domination mondiale se profile à l’horizon
Championnes d’Europe en titre, les joueuses de Sarina Wiegman doivent maintenant se projeter vers la nouvelle saison de Women’s Super League, dont le coup d’envoi est fixé début septembre. Après avoir manqué la qualification directe lors des éliminatoires européennes pour la Coupe du monde féminine 2027, les Lionesses doivent désormais passer par un barrage crucial pour atteindre la scène mondiale. Leurs adversaires et les lieux des rencontres seront connus à l’issue du tirageau sort de l’UEFA, fixé au jeudi 18 juin.