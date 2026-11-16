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cm grafica chivu inter 2026 27 2 1 deskGetty Images / Calciomercato
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Chivu remporte la Panchina d’Oro : « La comparaison avec Mourinho est excessive. Scudetto : je ne crains personne. L’Inter n’est pas obligée de gagner, mais si elle perd, c’est une tragédie »

Inter

Les mots de l’entraîneur roumain, vainqueur du Scudetto dès sa première année avec l’Inter.

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Récompensé par la Panchina d’Oro 2025/26, l’entraîneur de l’Inter Cristian Chivu a évoqué son prix, tout en refusant d’être comparé à Mourinho, dernier entraîneur étranger à l’avoir reçu : « Je pense à cette opportunité, au club qui m’a fait confiance, aux joueurs et à ce que j’ai fait de bien toutes ces années. J’essaie de maintenir un niveau élevé et un standard important pour notre club et pour le football italien en Europe. Être comparé à Mourinho, c’est trop pour moi, cela me met mal à l’aise. Lui est un grand entraîneur et moi, je viens de commencer. J’espère remporter ne serait-ce qu’une partie de ce qu’il a gagné. Je serais un homme heureux et un entraîneur plus heureux qu’aujourd’hui. »

Pour la suite, a-t-on le sentiment que si l’Inter joue à son niveau, elle n’a pas de rivaux ?

« Je n’aime pas ce genre d’étiquettes. C’est trop facile de parler d’une Inter ultra-favorite qui doit gagner. Non, l’Inter doit faire ce qu’elle a toujours fait ces dernières années, avec les résultats et la régularité dont elle a fait preuve en Italie et en Europe. Mais il faut le prouver : des paroles aux actes, le chemin est long et la frontière est ténue. On le voit tous : un match perdu, c’est une tragédie ; puis on en gagne deux et c’est l’euphorie. Il faut trouver un équilibre. En tant que club, nous l’avons trouvé depuis quelque temps. »

Qui craignez-vous le plus dans la course au Scudetto ?

« Je ne crains personne, ce n’est pas dans ma mentalité. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes, être compétitifs match après match, en sachant que personne ne nous fera de cadeau. Nous devons toujours essayer de montrer la meilleure version de nous-mêmes. »

Qu’attendez-vous du retour sur le terrain ?

« Je m’attends à reprendre là où nous nous sommes arrêtés : un bon rythme, de l’équilibre, de l’agressivité et de la qualité. Je m’attends à une équipe qui cherchera à ramener quelque chose à la maison, pour conclure une série de nombreux matchs de ce week-end au 22 décembre. »

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