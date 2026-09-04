Grande lucidité, ou peut-être un petit point sensible ? L’expression « choc direct » reste compliquée et indigeste pour Cristian Chivu et son Inter, malgré le doublé Scudetto-Coupe d’Italie. Demain, sur la route du Roumain, à San Siro, se présente justement le Napoli de Max Allegri, qui, dans sa version Diavolo a remporté les deux derbies la saison passée, ne laissant que des miettes à l’Inter, qui n’est jamais parvenu à l’égratigner.
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Chivu, pique à la Juventus et à l’AC Milan : « Confrontations directes ? Ils sont arrivés très loin derrière. » L’an dernier, 3 points sur 12 avec le chaos Bastoni
TROIS POINTS SUR DOUZE
De manière générale, dans les confrontations de prestige contre le rival de la ville et la Juventus, l’an dernier, on peut dire sans exagérer que tout s’est très mal passé pour l’Inter : deux revers contre l’AC Milan, une défaite cuisante 4-3 dès la troisième journée contre Tudor, ensuite limogé, et la victoire controversée à San Siro marquée par le rouge adressé à Kalulu et l’absence d’expulsion de Bastoni. Trois points sur douze possibles, qui troublent probablement encore le sommeil de Chivu, malgré la conquête de deux trophées.
tendon d’Achille
Pour sa première saison sur le banc de l’Inter, il est indéniable que le talon d’Achille de l’ancien de Parme aura justement été les confrontations contre les équipes de son niveau, du moins sur le papier : pas Côme ni la Roma, avec Fabregas et Gasperini battus quatre fois sur quatre, mais dans un cas Naples et à trois reprises précisément les rivaux historiques, en plus des revers en Ligue des champions contre les soi-disant gros.
« Tellement en retard »
Chivu use alors de l’ironie, même si l’on perçoit aussi un peu d’amertume, lorsqu’on lui pose la question : « Ces deux mots m’avaient manqué… Et puis, qu’est-ce que ça veut dire, “confrontation directe” ? Affronter les grandes équipes par tradition en général, ou seulement les équipes qui terminent dans les quatre premières ? Et alors, où met-on Milan et la Juventus, puisqu’ils ont fini si loin la saison dernière. Ce ne sont donc plus des confrontations directes ? Naples et Côme, en revanche, ce sont des confrontations directes ? En réalité, pour moi, ce sont tous des confrontations directes, même contre les derniers… »
L’ANNÉE DU JUGEMENT
Cette saison, avec un an d’expérience, un Scudetto et une Coupe d’Italie à son palmarès, et avec un mercato qui a amené des pièces maîtresses comme Stones, Spence et Jones, trois internationaux anglais, et qui permet à l’Inter de disposer pratiquement de deux effectifs très forts et presque de niveau égal, comme le PSG et le Bayern Munich, la loupe sera braquée précisément sur les affiches, à commencer par Naples avant de poursuivre contre le Real Madrid et la Roma, ainsi que sur les grands chocs de Ligue des champions : l’Inter devra bien gérer le double engagement, avec l’objectif minimum des quarts de finale de la Ligue des champions, après l’élimination en seizièmes contre les Norvégiens de Bodo, ainsi que la confirmation en Serie A, en passant aussi par la Juventus et l’AC Milan,
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