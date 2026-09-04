Cette saison, avec un an d’expérience, un Scudetto et une Coupe d’Italie à son palmarès, et avec un mercato qui a amené des pièces maîtresses comme Stones, Spence et Jones, trois internationaux anglais, et qui permet à l’Inter de disposer pratiquement de deux effectifs très forts et presque de niveau égal, comme le PSG et le Bayern Munich, la loupe sera braquée précisément sur les affiches, à commencer par Naples avant de poursuivre contre le Real Madrid et la Roma, ainsi que sur les grands chocs de Ligue des champions : l’Inter devra bien gérer le double engagement, avec l’objectif minimum des quarts de finale de la Ligue des champions, après l’élimination en seizièmes contre les Norvégiens de Bodo, ainsi que la confirmation en Serie A, en passant aussi par la Juventus et l’AC Milan,