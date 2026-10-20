L'Inter n'a plus le droit à l'erreur. Le club doit même absolument gagner pour pouvoir encore espérer atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des champions d'ici la fin de la phase de ligue. Le Shakhtar Donetsk arrive à San Siro après avoir bien mieux démarré la compétition que l'Inter, avec l'envie de confirmer.





S'exprimant d'abord sur Sky Sport puis en conférence de presse, l'entraîneur de l'Inter, Cristian Chivu, a expliqué comment il avait préparé ce match, ce qu'il comptait changer et comment faire évoluer les performances européennes d'une équipe qui réussit très bien en Italie.



