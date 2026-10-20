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cm grafica chivu inter 2026 27 2 1 deskGetty Images / Calciomercato
Emanuele Tramacere
Traduit par

Chivu : « La Ligue des champions, un rêve ? Pour l’instant, la priorité est de gagner un match… Nous ne sommes pas parfaits, mais si nous perdons, ce n’est pas un drame national. »

Inter
Ligue des Champions
Inter vs Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk

À l’approche d’Inter-Shakhtar Donetsk, troisième match de Ligue des champions.

L'Inter n'a plus le droit à l'erreur. Le club doit même absolument gagner pour pouvoir encore espérer atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des champions d'ici la fin de la phase de ligue. Le Shakhtar Donetsk arrive à San Siro après avoir bien mieux démarré la compétition que l'Inter, avec l'envie de confirmer.


S'exprimant d'abord sur Sky Sport puis en conférence de presse, l'entraîneur de l'Inter, Cristian Chivu, a expliqué comment il avait préparé ce match, ce qu'il comptait changer et comment faire évoluer les performances européennes d'une équipe qui réussit très bien en Italie.


  • CEUX QUI JOUENT CONTRE L’INTER N’ONT RIEN À PERDRE

    « Tous les matches de Ligue des champions sont difficiles. Nous affrontons des adversaires bien préparés et tactiquement évolués, qui savent jouer : ils viennent à San Siro avec l’envie de jouer les premiers rôles, ils n’ont rien à perdre. En Ligue des champions, les matches ne sont jamais simples : il faut avoir l’envie et la détermination nécessaires, et nous voulons les montrer dès demain soir. »

  • CE « JE DOIS CHANGER QUELQUE CHOSE »

    « Après le Club Bruges, je parlais de moi-même, de ma manière d’aborder les joueurs et de mieux leur expliquer les choses. Je ne faisais référence à rien d’autre. J’assume toujours la responsabilité de ce que je ne fais pas et de ce que je pourrais améliorer. Je me soucie beaucoup de trouver la bonne clé et les éléments qui correspondent à notre identité. C’est à cela que je faisais référence. »

  • SEPT DÉFAITES EN HUIT MATCHS

    « Oui, nous sommes conscients de ces résultats, pas besoin qu’on nous les rappelle sans cesse. Cette année, nous avons perdu deux matches. Nous voulons retrouver les sensations et l’énergie qui vont de pair avec nos ambitions. On parle trop du passé. Nous devons nous concentrer sur demain et entrer sur le terrain prêts à tous les niveaux pour obtenir le résultat. »

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  • AVEC LES JOUEURS COMME AVEC LES ENFANTS

    Vous m’avez entendu crier ? Je parle doucement, je ris, je plaisante, je me mets en colère. Avec mes joueurs, je fais ce que je fais à la maison avec mes enfants. L’amour est très semblable, car nous passons beaucoup de temps ensemble. L’amour que je leur porte ne change jamais.

  • PERCEPTION DU DANGER

    « Je suis heureux que les joueurs assument certaines responsabilités, mais le premier responsable, c’est moi, car je ne parviens pas à transmettre certaines choses. Si la saison dernière a été importante, c’est parce que toutes les composantes de ce club ont assumé de grandes responsabilités. »

  • L’Inter en Ligue des champions ?

    « Si l’on nous pose des questions sur certaines choses, nous répondons par politesse et par devoir. Nous avons dit que la Ligue des champions est un rêve, mais en ce moment, avec deux défaites, il vaut mieux penser à demain. Gagner un match en Ligue des champions est la priorité pour l’instant. »

  • Que changer ?

    « Plus d’inquiétude, plus de motivation, de meilleures lectures du match : cela me concerne aussi. Je suis responsable de tout ce qui se passe sur le terrain, surtout des choses négatives et des erreurs individuelles, car si l’énergie manque, c’est peut-être parce que je n’ai pas réussi à la transmettre. Ce groupe joue depuis des années sous certaines pressions. Toutes les attentes reposent sur lui et, parfois, c’est justifié, car il a gagné cette considération grâce à sa compétitivité. J’ai l’obligation d’assumer certaines responsabilités : si l’entraîneur n’est pas le principal responsable, de quoi parle-t-on ? »

  • « La prétention est la seule chose que je crois et espère ne pas avoir, mais on parle trop de rien. Je suis optimiste de nature. Je vois aussi le côté positif dans notre réaction aux buts encaissés et dans ce qui a manqué pendant le match. Je dois analyser en profondeur pourquoi, et je trouve mille raisons dont je ne veux pas parler, sinon on y passerait la soirée. J’en prends toutefois la responsabilité : c’est moi le coupable, et c’est normal qu’il en soit ainsi.

    Ils savent quoi faire pour réagir à l’adversité. Nous ne sommes parfaits ni collectivement ni individuellement : nous avons nous aussi des problèmes, des choses qui influent sur le déroulement d’un match, mais ce qui m’importe, c’est que le groupe fasse tout pour obtenir le résultat. Nous ne sommes pas parfaits et nous ne voulons pas être présentés comme tels, mais je ne veux pas non plus que chaque défaite de l’Inter soit présentée comme un drame national. On a le sentiment que l’Inter a une obligation et que les autres n’en ont pas. Ce n’est pas normal. »

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21 oct. 2026

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