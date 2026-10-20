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cm grafica chivu inter 2026 27 2 1 deskGetty Images / Calciomercato
Emanuele Tramacere
Traduit par

Chivu : « La Ligue des champions, un rêve ? En ce moment, la priorité est de gagner un match… Nous ne sommes pas parfaits, mais si nous perdons, ce n’est pas un drame national »

Inter
Ligue des Champions
Inter vs Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk

À l’approche d’Inter-Shakhtar Donetsk, troisième match de Ligue des champions.

L'Inter ne peut plus se permettre la moindre erreur et doit absolument gagner pour conserver une chance d'atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des champions d'ici la fin de la phase de ligue. À San Siro, elle reçoit le Shakhtar Donetsk, qui a bien mieux débuté la compétition que l'Inter et entend confirmer.


D'abord interrogé par Sky Sport, puis en conférence de presse, l'entraîneur de l'Inter, Cristian Chivu, a expliqué comment il avait préparé le match, ce qu'il comptait changer et comment faire évoluer les performances européennes d'une équipe qui réussit très bien en Italie.


  • QUICONQUE JOUE CONTRE L’INTER N’A RIEN À PERDRE

    « Tous les matches de Ligue des champions sont difficiles. Nous affrontons des adversaires bien préparés, au jeu évolué, qui savent jouer : ils viennent à San Siro avec l’ambition de tenir le premier rôle, ils n’ont rien à perdre. En Ligue des champions, les matches ne sont jamais simples : il faut avoir l’envie et la détermination nécessaires, et nous voulons les avoir dès demain soir. »

  • Ce « je dois changer quelque chose »

    « Après le match contre le Club Bruges, je parlais de moi-même, de ma façon d’aborder les joueurs et de mieux leur expliquer les choses : je ne faisais référence à rien d’autre. J’assume toujours la responsabilité de ce que je ne fais pas et de ce que je pourrais améliorer. Je me soucie beaucoup de trouver la bonne clé et ce qui convient à notre identité. C’est à cela que je faisais référence. »

  • Sept défaites sur huit

    « Oui, nous sommes conscients de ces résultats, pas besoin qu’on nous les rappelle sans cesse. Cette année, nous avons perdu deux matches. Nous voulons retrouver les sensations et l’énergie qui vont de pair avec nos ambitions. On parle trop du passé. Nous devons nous concentrer sur demain et entrer sur le terrain prêts à tous les niveaux pour obtenir un résultat. »

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  • Avec les joueurs comme avec ses enfants

    Vous m’avez entendu crier ? Je parle à voix basse, je ris, je plaisante, je me mets en colère. Je fais avec mes joueurs ce que je fais à la maison avec mes enfants. L’amour est très semblable, parce que nous passons beaucoup de temps ensemble. L’amour que je leur porte ne change jamais.

  • PERCEPTION DU DANGER

    « Je suis heureux que les joueurs prennent certaines responsabilités, mais le premier responsable, c’est moi, car je ne parviens pas à transmettre certaines choses. Si la saison dernière a été importante, c’est parce que toutes les composantes de ce club ont assumé de grandes responsabilités. »

  • L’Inter, taillé pour la Ligue des champions ?

    « Si nous sommes interrogés sur certaines choses, nous répondons par politesse et par devoir. Nous avons dit que la Ligue des champions était un rêve, mais en ce moment, après deux défaites, il vaut mieux penser à demain. Gagner un match en Ligue des champions est notre priorité à l’heure actuelle. »

  • QUE FAUT-IL CHANGER ?

    « Plus d’inquiétude, plus de motivation, de meilleures lectures du jeu : cela me concerne aussi. Pour tout ce qui se passe sur le terrain, surtout les choses négatives et les erreurs individuelles, car il manque peut-être de l’énergie parce que je n’ai pas réussi à la transmettre. Ce groupe joue depuis des années sous certaines pressions. Toutes les attentes reposent sur lui et, parfois, c’est normal, car il a gagné cette considération grâce à sa compétitivité. J’ai l’obligation d’assumer certaines responsabilités : si l’entraîneur n’est pas le principal responsable, de quoi parle-t-on ?

  • « La prétention est la seule chose que je crois et espère ne pas avoir, mais on parle beaucoup trop de choses sans importance. Je suis optimiste de nature, je vois aussi le côté positif dans la réaction aux buts encaissés et dans ce qui a manqué pendant le match. Je dois analyser en profondeur les raisons de tout cela et j’en trouve mille dont je ne veux pas parler, sinon on y passerait la soirée. J’en assume toutefois la responsabilité : c’est moi le responsable et c’est normal qu’il en soit ainsi.

    Ils savent quoi faire pour réagir face à l’adversité. Nous ne sommes pas parfaits, ni collectivement ni individuellement : nous avons aussi nos problèmes, des choses qui influent sur le déroulement d’un match, mais ce qui m’importe, c’est que le groupe fasse tout pour obtenir le résultat. Nous ne sommes pas parfaits et nous ne voulons pas être présentés comme l’incarnation de la perfection, mais je ne veux pas non plus qu’une défaite de l’Inter soit présentée comme un drame national. On a le sentiment que l’Inter a une obligation que les autres n’ont pas. Ce n’est pas normal. »

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21 oct. 2026

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