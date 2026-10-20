L'Inter ne peut plus se permettre la moindre erreur et doit absolument gagner pour conserver une chance d'atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des champions d'ici la fin de la phase de ligue. À San Siro, elle reçoit le Shakhtar Donetsk, qui a bien mieux débuté la compétition que l'Inter et entend confirmer.





D'abord interrogé par Sky Sport, puis en conférence de presse, l'entraîneur de l'Inter, Cristian Chivu, a expliqué comment il avait préparé le match, ce qu'il comptait changer et comment faire évoluer les performances européennes d'une équipe qui réussit très bien en Italie.



