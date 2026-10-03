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Emanuele Tramacere
Traduit par

Chivu : « Je veux créer quelque chose de durable à l’Inter. Il n’existe ni argent ni idées qui garantissent de gagner la Ligue des champions. Je n’ai pas fêté après le triplé. Pio Esposito a eu du courage »

Inter
C. Chivu

L'entraîneur de l'Inter, Cristian Chivu, s'est livré dans une version inédite, profonde et davantage liée à son état émotionnel et à son travail d'entraîneur qu'aux faits qui le voient protagoniste sur le terrain.

L'ancien défenseur et désormais entraîneur est revenu sur de nombreux aspects de sa vie, d'abord comme footballeur, puis comme entraîneur de jeunes garçons, et maintenant comme manager d'un club comme l'Inter, racontant plusieurs anecdotes et curiosités, mais soulignant aussi sa manière de vivre le football et la vie dans leur globalité.

Le tout au micro de Futnet, la sportech company qui intègre évaluation professionnelle indépendante, rapport technique, validation scientifique et, depuis novembre, l'accès direct de la part des clubs. Par l'intermédiaire de Futnet, Chivu a offert 200 évaluations gratuites aux jeunes qui utilisent la nouvelle plateforme pour être « observés » et évalués par des professionnels parmi lesquels figurent aussi Walter Sabatini, Christian Brocchi, Walter Zenga, Giorgio Perinetti et Dario Marcolin. Et Chivu est le premier membre de l’Honor Wall, qui soutient la recherche de talents en Italie.


  • LA RELATION AVEC LE PÈRE

    « Mon père me renvoyait à la maison en tram après les entraînements. C’était sa manière de m’apporter quelque chose, de me transmettre des valeurs, je crois. Et je suis sûr, à ce stade de ma vie, que ce sont des choses qui m’ont servi, parce que j’ai appris à me débrouiller tout seul.

    J’avais école le matin, donc je devais prendre les transports en commun pour arriver à l’heure à l’entraînement, puis je devais retourner à l’école. Une fois l’entraînement terminé, même s’il avait une voiture à disposition, il ne m’a jamais proposé de me déposer pour me ramener rapidement à l’école. Parfois, j’étais en retard, mais je réussissais quand même, tout seul, à trouver des moyens et des solutions pour respecter ce qui avait été convenu avec lui, les programmes, les horaires et les accords passés ».

  • Je traite les joueurs comme des fils

    « Est-il plus difficile d’être un bon père ou un bon entraîneur ?Sans aucun doute père, parce que cela reste une grande responsabilité. Mais on ne peut pas faire de comparaison, parce que je traite mes joueurs comme si c’étaient mes fils. Évidemment, il y a une différence : eux sont des garçons, moi j’ai deux filles, donc l’approche change un peu, tout ce que je suis vis-à-vis d’elles change un peu.


    Mais j’ai toujours essayé, avec mes filles, de transmettre les bonnes valeurs et aussi les critiques justes qui servent, je crois, à un adolescent pour comprendre certaines choses. C’est plus ou moins la même chose que j’ai faite aussi quand j’ai commencé chez les U14. J’avais des adolescents de treize ans, des garçons qui rêvaient de devenir footballeurs, mais qui restaient malgré tout de jeunes garçons, toujours mis dans des conditions où ils jouaient sans traiter sérieusement ce qui était leur profession, si l’on peut appeler cela une profession à treize ans et demi. »

  • ÊTRE CAPITAINE

    « Porter le brassard de capitaine dans un vestiaire change énormément de choses et, pour ceux qui parviennent à ressentir cette responsabilité que doit te donner un brassard, il faut selon moi avoir aussi une certaine sensibilité pour comprendre ce que signifie être porteur du brassard.

    Si on y ajoute aussi un peu d’intelligence émotionnelle, je crois que le niveau d’estime de soi augmente fortement. Tout le monde n’est pas capable de ressentir cette responsabilité et cette émotion particulière qui te fait grandir. Trop d’ego, parfois, c’est le contrepoids, c’est négatif. Je l’ai vécu moi aussi dans le secteur des jeunes. Je l’ai souvent vécu à certains moments.

    Pio Esposito me vient à l’esprit : quand je l’ai responsabilisé en lui donnant le brassard, il a répondu de la meilleure des manières, en se comportant comme une personne très sensible. Et il l’a montré, et il le montre encore aujourd’hui. »

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  • Pio Esposito

    Nous avons eu la chance de travailler avec Pio pendant un bon moment. Il était avec nous déjà depuis les moins de 14 ans, avant que nous le fassions monter en Primavera avec deux ans d’avance. Il avait peu joué parce que nous préférions d’autres joueurs, mais il était quand même avec nous. Il a su profiter de ce qui a été mes cadeaux, ou aussi de ce qui a été ses mérites, en jouant quelques matches de Youth League. Je ne me souviens pas s’il avait fait quelque chose en championnat, mais l’année d’après, il était déjà installé en équipe première, malgré son jeune âge.


    Puis il a eu le courage, parce que personne ne le raconte, de quitter la Primavera, de partir dans un autre contexte, qui était la Serie B, dans une autre ville, où il devait faire ses preuves et repartir de zéro face à de vrais professionnels. Et lors de cette première année en Primavera, si je ne me trompe pas, il a marqué 17-18 buts. La perspective, c’était que l’année d’après, puisqu’il jouait avec deux ans d’avance, il en aurait peut-être marqué 30. Et lui a choisi de partir. Il pouvait choisir la voie la plus confortable : il pouvait faire une autre année en Primavera et faire grandir sa confiance en marquant peut-être 30 ou 40 buts, je ne sais pas.


    La deuxième année, il a explosé, parce qu’il a marqué 17 buts, si je ne me trompe pas, en Serie B. Puis je l’ai retrouvé en équipe première plus prêt, plus mûr, avec la même faim et la même envie de progresser. Voilà pourquoi c’est important aussi ».

  • La fête « annulée » après le triplé

    « Je n’ai pas fêté après le Triplé ? J’ai peu profité. C’était un soupir de soulagement au vu des difficultés qu’il y avait eues cette année-là. En janvier, je me blesse, je finis au bloc opératoire, j’ai des incertitudes et je ne sais pas si je peux encore rejouer au football.

    Je reviens vite, après deux mois et demi. On arrive en finale, on gagne le championnat, on gagne la Coupe et on gagne aussi la Ligue des champions. Mais je pensais que je devais aller en sélection, parce que j’avais cette responsabilité. J’étais aussi le capitaine de la sélection et je ne voulais pas qu’on me perçoive comme quelqu’un qui avait désormais pris la grosse tête. Le sélectionneur m’avait donné quelques jours de repos, mais j’ai dit : « Non, je suis le capitaine de l’équipe, je dois venir comme tous les autres. »

  • LA LIGUE DES CHAMPIONS

    « Gagner la Ligue des champions, c’est magnifique, c’est le rêve de tout le monde, je crois. C’est une compétition tellement importante qu’elle se fait ressentir. Il y a une grosse différence entre un match de championnat et un match de Ligue des champions. Peu importe qu’il s’agisse de la phase de groupes ou d’un huitième de finale : il y a une grosse différence dans la motivation individuelle d’un joueur, mais aussi dans celles d’une équipe. 

    Les difficultés existent parce qu’il n’y a pas de recette qui te donne la certitude de pouvoir gagner la Ligue des champions. Il n’existe pas d’argent qui puisse t’acheter une Ligue des champions, il n’existe même pas d’idées qui puissent te l’acheter. C’est une somme de beaucoup de choses qui, au cours de la saison, arrivent à un certain point, mais tard, vers mars, je crois, où elles te font comprendre où tu en es. Parce qu’aujourd’hui, dire qui est le favori, sur le papier, c’est simple de le nommer. Mais dire qui ira au bout et qui y parviendra n’est pas simple. »

  • Quelque chose de durable

    « Je suis arrivé à un moment où je pense à ce qu’est le lendemain. Je sais où je suis tombé, je sais quelle est ma responsabilité, je sais ce que signifie avoir cette grande responsabilité, mais surtout je sais que j’ai une responsabilité envers mes joueurs.

    Je voudrais créer quelque chose qui dure, quelque chose qui laisse quelque chose d’important dans les pages de cette merveilleuse société, et je travaille pour cela. J’ai de mini-objectifs à atteindre à court terme, parce que je ne pense jamais jusqu’au bout.

    En partant de petits pas, atteindre les objectifs te permet ensuite de rêver plus grand. Je veux seulement de la santé pour moi et pour mes joueurs. Je veux seulement que nous gardions la même énergie et la même intensité pour affronter certains moments que nous voulons améliorer tous les jours, tous, moi y compris. Nous voulons être la meilleure version de nous-mêmes, ou la meilleure version de ce que nous étions la veille. »

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