Chivu : « Je veux créer quelque chose de durable à l’Inter. Il n’existe ni argent ni idées qui garantissent de gagner la Ligue des champions. Je n’ai pas fêté après le triplé. Pio Esposito a eu du courage »

Nous avons eu la chance de travailler avec Pio pendant un bon moment. Il était avec nous déjà depuis les moins de 14 ans, avant que nous le fassions monter en Primavera avec deux ans d’avance. Il avait peu joué parce que nous préférions d’autres joueurs, mais il était quand même avec nous. Il a su profiter de ce qui a été mes cadeaux, ou aussi de ce qui a été ses mérites, en jouant quelques matches de Youth League. Je ne me souviens pas s’il avait fait quelque chose en championnat, mais l’année d’après, il était déjà installé en équipe première, malgré son jeune âge.





Puis il a eu le courage, parce que personne ne le raconte, de quitter la Primavera, de partir dans un autre contexte, qui était la Serie B, dans une autre ville, où il devait faire ses preuves et repartir de zéro face à de vrais professionnels. Et lors de cette première année en Primavera, si je ne me trompe pas, il a marqué 17-18 buts. La perspective, c’était que l’année d’après, puisqu’il jouait avec deux ans d’avance, il en aurait peut-être marqué 30. Et lui a choisi de partir. Il pouvait choisir la voie la plus confortable : il pouvait faire une autre année en Primavera et faire grandir sa confiance en marquant peut-être 30 ou 40 buts, je ne sais pas.





La deuxième année, il a explosé, parce qu’il a marqué 17 buts, si je ne me trompe pas, en Serie B. Puis je l’ai retrouvé en équipe première plus prêt, plus mûr, avec la même faim et la même envie de progresser. Voilà pourquoi c’est important aussi ».