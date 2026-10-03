Chivu : « Je veux créer quelque chose de durable à l’Inter. Il n’existe ni argent ni idées qui garantissent de gagner la Ligue des champions. Je n’ai pas fêté après le triplé. Pio Esposito a eu du courage »

L'entraîneur de l'Inter, Cristian Chivu, s'est livré dans une version inédite, profonde et davantage liée à son état émotionnel et à son travail d'entraîneur qu'aux faits qui le voient protagoniste sur le terrain.
L'ancien défenseur et désormais entraîneur est revenu sur de nombreux aspects de sa vie, d'abord comme footballeur, puis comme entraîneur de jeunes garçons, et maintenant comme manager d'un club comme l'Inter, racontant plusieurs anecdotes et curiosités, mais soulignant aussi sa manière de vivre le football et la vie dans leur globalité.
Le tout au micro de Futnet, la sportech company qui intègre évaluation professionnelle indépendante, rapport technique, validation scientifique et, depuis novembre, l'accès direct de la part des clubs. Par l'intermédiaire de Futnet, Chivu a offert 200 évaluations gratuites aux jeunes qui utilisent la nouvelle plateforme pour être « observés » et évalués par des professionnels parmi lesquels figurent aussi Walter Sabatini, Christian Brocchi, Walter Zenga, Giorgio Perinetti et Dario Marcolin. Et Chivu est le premier membre de l’Honor Wall, qui soutient la recherche de talents en Italie.