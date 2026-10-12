L’entraîneur de l’Inter, Cristian Chivu, s’est exprimé au micro de Sky Sport et en conférence de presse pour présenter le match de Ligue des champions qui verra l’Inter affronter Bruges. Après sa défaite avec les honneurs face au Real Madrid, l’Inter doit s’imposer pour se relancer immédiatement dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale.
Chivu : « Bastoni est un patrimoine de l’Inter et de l’Italie. Que personne ne remette Calhanoglu en question. La Ligue des champions est-elle un rêve ou une occasion ? »
AUCUN MATCH N’EST FACILE EN LIGUE DES CHAMPIONS
« Nous savons que nous devons disputer 7 matches et obtenir le maximum de points pour nous qualifier. Bruges est une équipe qui a une identité, qui cherche à aller de l’avant : elle possède une certaine valeur. Ce ne sera pas facile, en Ligue des champions, aucun match ne l’est.
Dans les matches que nous disputons, nous avons besoin d’énergie, de détermination et d’attitude : c’est en fonction de cela que nous faisons nos choix. Contre Parme, nous avons fait des choix différents de ce que certains pouvaient imaginer : nous disposons d’un effectif de qualité, dont chaque joueur met sa valeur individuelle au service du groupe. »
ÇALHANOĞLU
« Calhanoglu ? Personne ne doit jamais remettre sa valeur en question, il l’a démontrée au fil des années. On verra comment nous le gérerons. Nous avons besoin de tout le monde, car nous jouons tous les trois jours. Ce que nous ne devons pas faire, c’est mettre en danger l’intégrité physique des joueurs. »
La Ligue des champions : rêve ou opportunité ?
« La Ligue des champions, un rêve ou une occasion ? Nous devrons tous faire attention à cette question : si l’on répond « un rêve », on met « objectif » dans le titre, et ce n’est pas la même réponse. Il est normal que l’Inter ait l’ambition d’aller aussi loin que possible, en rêvant de pouvoir aller loin. »
« Sans perdre de vue les efforts, le travail, le parcours. Aucune somme d’argent ne peut t’acheter un trophée aussi important. Il n’y a pas de joueurs ni d’entraîneurs que tu pourrais atteindre. La seule certitude que tu as, c’est l’envie de rêver, mais ce qui compte, c’est le travail nécessaire pour réaliser ce rêve. »
Calhanoglu va bien
« Quelques changements seront effectués. Calhanoglu va bien. On l’a vu avec de la glace, ce que j’ignorais, car pour moi, il était sorti sans blessure. Il a reçu un petit coup et a mis de la glace, mais il va bien. »
« Spence monte en puissance physiquement. Je suis content qu’il parvienne à évacuer un peu de pression et de colère. À son arrivée ici, il a eu des problèmes physiques qui l’ont empêché de participer à la première partie de la saison. Son estime de soi et sa confiance ont beaucoup grandi, et j’en suis content. »
BASTONI
« Je ne vais pas revenir sur l’injustice qu’il a subie ni sur ce qui s’est passé en équipe nationale. Nous connaissons tous la valeur d’Ale. Sa valeur individuelle, pour nous et pour l’Italie, il l’a montrée, mais il n’avait rien à prouver à personne. Il a toujours été un joueur de valeur. Je ne dis pas qu’il faut choyer les joueurs que nous avons en Italie, mais nous devons parfois prendre un peu soin d’eux. Ale représente un patrimoine important pour l’Inter et l’Italie. »
Effectif compétitif
« Nous avons acquis une mentalité qui nous permet d’entrer sur le terrain avec un grand sens des responsabilités, parfois avec l’attitude et la détermination qu’il faut, même si l’on peut toujours progresser, parfois en dominant. Nous avons une marge de progression, car, dans notre façon de voir les choses, certains aspects peuvent encore être améliorés. Le groupe de joueurs est d’une très grande qualité. Il y a une concurrence qui élève le niveau à l’entraînement et nos ambitions. Notre club a cette ambition et construit pour cela un effectif compétitif qui, d’ailleurs, et ce n’est pas une critique, peut toujours être amélioré. »
LE CLUB BRUGES
« Ce sont 7 matches, mais nous nous concentrons sur le premier. Nous ne pouvons pas nous permettre de voir trop loin, car nous jouons tous les 3 jours. Le Club Bruges est organisé, aussi bien avec le ballon qu’en défense. Ce ne sera pas un match facile. »
SOMMER
« Ce n’est pas ce que nous avons gagné l’an dernier, c’est ce qu’il a fait pendant ses 3 années à l’Inter : son professionnalisme, son sérieux, le respect qu’il a témoigné à l’Inter, aux supporters et au club. Il faut le remercier pour ces 3 années merveilleuses qui lui ont permis de remporter des trophées importants et d’accéder aussi aux plus grandes scènes. »
CHANGER DE STYLE DE JEU ?
« Nous ne décidons pas à l’avance de ce que nous devons faire. Nous avons notre identité, et c’est l’adversaire qui nous oblige à faire certains choix. Pendant les 20 premières minutes à Madrid, nous avons quasiment dominé et nous n’avons rien concédé. Puis nous avons encaissé un but et le match a changé. L’objectif de ce groupe est de conserver sa mentalité et sa volonté d’aller de l’avant. Si, pour un match, je dis : "Aujourd’hui, on joue la prudence et on voit ce que le Seigneur là-haut nous offre", comment puis-je être cohérent ? Sur le terrain, on récolte ce qu’on mérite. Parfois, on peut renverser un match, parfois non. Ce qui m’importe, c’est que si nous devons perdre, ce soit à nous de choisir comment, sans dépendre des autres. »
LES DOUBLURES
« Je n’aime pas parler de titulaires, de joueurs de première ou de deuxième ligne, de statut. Je préfère penser que je peux faire mes choix au sein d’un groupe en fonction de l’énergie des joueurs, de l’adversaire et de l’état d’esprit de nombreux joueurs qui ont été loin d’ici en rejoignant leur sélection nationale, où ils ont connu d’autres pressions et d’autres attentes. Il y a beaucoup de choses dont on parle. Pour moi, c’est un groupe de joueurs qui cherche à être compétitif et où chacun se mesure aussi, poste par poste, à celui qui pourrait jouer à sa place. Je souligne aussi l’importance des cinq remplacements, qui sont fondamentaux. Tout le monde est important, la saison est longue et les matches sont nombreux. »
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