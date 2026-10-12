« Nous savons que nous devons disputer 7 matches et obtenir le maximum de points pour nous qualifier. Bruges est une équipe qui a une identité, qui cherche à aller de l’avant : elle possède une certaine valeur. Ce ne sera pas facile, en Ligue des champions, aucun match ne l’est.

Dans les matches que nous disputons, nous avons besoin d’énergie, de détermination et d’attitude : c’est en fonction de cela que nous faisons nos choix. Contre Parme, nous avons fait des choix différents de ce que certains pouvaient imaginer : nous disposons d’un effectif de qualité, dont chaque joueur met sa valeur individuelle au service du groupe. »