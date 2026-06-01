« Chill » - La star de Liverpool, Jérémie Frimpong, explique ses célébrations exubérantes après avoir vu Arsenal s’incliner aux tirs au but en finale de la Ligue des champions contre le PSG

Le rêve européen d'Arsenal a tourné au cauchemar dans la capitale hongroise. Dominateurs dès la 6^e minute grâce à une merveille de frappe de Kai Havertz, les Gunners ont été repris par Ousmane Dembélé. La rencontre s'est conclue sur un score de 1-1 après les prolongations, et la loterie des tirs au but a pris le relais.

Eberechi Eze avait déjà vu sa tentative repoussée plus tôt dans la séance, avant que le tir manqué de Gabriel ne scelle le sort des Londoniens. Ce résultat permet au PSG de conserver son titre continental, un an après sa large victoire face à l’Inter, tandis que la quête d’Arsenal d’un premier sacre en Ligue des champions se poursuit malgré ses succès nationaux.