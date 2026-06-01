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« Chill » - La star de Liverpool, Jérémie Frimpong, explique ses célébrations exubérantes après avoir vu Arsenal s’incliner aux tirs au but en finale de la Ligue des champions contre le PSG
Déception à Budapest pour les Gunners
Le rêve européen d'Arsenal a tourné au cauchemar dans la capitale hongroise. Dominateurs dès la 6^e minute grâce à une merveille de frappe de Kai Havertz, les Gunners ont été repris par Ousmane Dembélé. La rencontre s'est conclue sur un score de 1-1 après les prolongations, et la loterie des tirs au but a pris le relais.
Eberechi Eze avait déjà vu sa tentative repoussée plus tôt dans la séance, avant que le tir manqué de Gabriel ne scelle le sort des Londoniens. Ce résultat permet au PSG de conserver son titre continental, un an après sa large victoire face à l’Inter, tandis que la quête d’Arsenal d’un premier sacre en Ligue des champions se poursuit malgré ses succès nationaux.
Explications sur la célébration virale de Frimpong
Le monde du football a été stupéfait lorsque des vidéos de Frimpong ont circulé sur les réseaux sociaux, montrant le joueur de Liverpool se réjouissant de la défaite d’Arsenal. Alors que Gabriel Magalhaes voyait son penalty décisif filer dans les tribunes, Frimpong a été filmé en train de bondir de son siège et de hurler de joie, donnant l’impression qu’il prenait un malin plaisir à voir les champions de Premier League s’effondrer.
L’ancien joueur du Bayer Leverkusen a toutefois rapidement clarifié la situation, assurant qu’il n’éprouvait aucune animosité envers l’équipe de Mikel Arteta. Dans une story Instagram destinée à calmer la polémique, Frimpong a expliqué : « 😂😂 Du calme ! Un ami et moi avions fait un pari et je l’ai remporté, d’où ma joie 🤷♂️ ».
Chelsea se lance dans la provocation sur les réseaux sociaux.
Frimpong n’était pas le seul à savourer ce résultat. Chelsea, le rival londonien d’Arsenal, s’est également invité dans la fête en publiant un message provocateur sur son compte Instagram officiel. Les Blues ont lancé : « Venez découvrir le temple des trophées de Londres. Réservez dès maintenant votre visite guidée de Stamford Bridge via le lien dans notre story ou dans notre bio. »
Peu après, le community manager a tempéré le propos en plaisantant : « On mérite sans doute un deuxième carton rouge pour ce dernier post ! Mais sérieusement, félicitations à Arsenal pour son titre de champion d’Angleterre et son beau parcours en Ligue des champions. On a hâte de reprendre la bataille contre vous la saison prochaine. »
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Hommage à Arne Slot, qui nous quitte
Au cœur de la tempête médiatique provoquée par ses célébrations sur les réseaux sociaux, Frimpong a pris le temps d’adresser un message à l’entraîneur de son club, fraîchement démis de ses fonctions. Arne Slot avait été limogé de son poste d’entraîneur principal de Liverpool quelques heures seulement avant le coup d’envoi de la finale à Budapest, mettant brutalement fin à son mandat à Anfield. Le milieu de terrain a profité de sa tribune pour exprimer sa gratitude envers le technicien néerlandais, en publiant : « Merci pour tout, coach. Bonne chance pour la suite ! »