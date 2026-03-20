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Simone Gervasio

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Chiesa fait son retour en équipe nationale : le choix de Gattuso pour les barrages de la Coupe du monde et les raisons de son absence de deux ans

Les dernières années de la relation entre l'ailier et l'international.

Où en étions-nous restés ? Federico Chiesa fait son retour en équipe nationale après deux ans d’absence, et ce pour deux rencontres décisives : son nom figure également sur la liste de Gattuso pour le double affrontement contre l’Irlande du Nord et, si le premier match se passe bien, contre le Pays de Galles ou la Bosnie-Herzégovine lors de la finale des barrages de la Coupe du monde. L’ailier de Liverpool n’avait plus revêtu le maillot bleu depuis 2024.


Appelé à remplacer Zaccagni, blessé, le sélectionneur a préféré le fils d’Enrico aux autres candidats potentiels que sont Zaniolo, Bernardeschi, Orsolini, Berardi et Maldini. Sa dernière sélection en équipe nationale, comme indiqué, remonte au 29 juin 2024, lors de ces huitièmes de finale contre la Suisse qui ont coûté l’élimination de l’équipe de Spalletti de l’Euro. Il s'agissait de sa 51e sélection (il a marqué 7 buts et délivré 8 passes décisives sous le maillot italien) avant une longue pause, due à des blessures et aux choix du joueur de 28 ans lui-même.


  • POURQUOI CHIESA N'ÉTAIT PLUS CONVOQUÉ

    Dès ses premières conférences de presse, Federico Chiesa a toujours été au centre des questions posées au sélectionneur et de ses explications sur les raisons pour lesquelles l'un des meilleurs joueurs de la campagne européenne victorieuse de 2021 n'était plus convoqué. Avant les rencontres d'octobre comme celles de novembre, le sélectionneur avait révélé l'avoir écarté sur la base d'un choix du joueur lui-même qui, bien que remis de ses blessures, ne se sentait pas encore au mieux de sa forme physique et avait décidé de renoncer à la sélection nationale.

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  • LA SAISON À LIVERPOOL

    Mais, après un début de saison mitigé, comment se déroule la deuxième saison de Chiesa à Liverpool ? Le bilan fait état de 31 matchs, 3 buts et 3 passes décisives pour un peu plus de 600 minutes au total, avec une moyenne de 21 minutes par match. L'Italien n'a été titulaire qu'une seule fois, en septembre, et cette année encore, il ne bénéficie pas de la confiance de Klopp.


    Malgré quelques petites gênes musculaires, il n'a toutefois pas connu de blessures graves cette année et son état physique lui permet désormais de répondre à la convocation de Gattuso pour les deux matchs les plus importants.

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