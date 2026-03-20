Chiesa fait son retour en équipe nationale : le choix de Gattuso pour les barrages de la Coupe du monde et les raisons de son absence de deux ans

Où en étions-nous restés ? Federico Chiesa fait son retour en équipe nationale après deux ans d’absence, et ce pour deux rencontres décisives : son nom figure également sur la liste de Gattuso pour le double affrontement contre l’Irlande du Nord et, si le premier match se passe bien, contre le Pays de Galles ou la Bosnie-Herzégovine lors de la finale des barrages de la Coupe du monde. L’ailier de Liverpool n’avait plus revêtu le maillot bleu depuis 2024.





Appelé à remplacer Zaccagni, blessé, le sélectionneur a préféré le fils d’Enrico aux autres candidats potentiels que sont Zaniolo, Bernardeschi, Orsolini, Berardi et Maldini. Sa dernière sélection en équipe nationale, comme indiqué, remonte au 29 juin 2024, lors de ces huitièmes de finale contre la Suisse qui ont coûté l’élimination de l’équipe de Spalletti de l’Euro. Il s'agissait de sa 51e sélection (il a marqué 7 buts et délivré 8 passes décisives sous le maillot italien) avant une longue pause, due à des blessures et aux choix du joueur de 28 ans lui-même.



