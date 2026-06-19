Giorgio Chiellini, ancien défenseur et capitaine de laJuventus ainsi que de l’équipe nationale, désormais dirigeant du club bianconero, s’est confié au podcast Smash & Cash sur sa relation avec l’argent. Voici les passages les plus intéressants, tels que rapportés par Tuttosport.





« Je n’ai jamais vraiment pensé à l’argent jusqu’à ce que je quitte la maison. Ensuite, j’ai commencé à gérer mon argent de poche, comme tous les adolescents. Cela servait à répondre à des besoins pratiques : des vêtements quand j’en avais besoin, des chaussures de foot quand il fallait jouer. Je ne me suis jamais particulièrement intéressé à l’argent et, à la maison, on n’en parlait pas beaucoup. »





«Y a-t-il eu un moment où je me suis dit : “Maintenant, je vais en profiter” ? Non, ce n’est pas mon genre. J’ai acheté ma première supercar à 24 ans, mais, au regard de mon niveau de vie, ce n’était pas une dépense démesurée. Quels ont été mes plus grands caprices ? Les voitures. Au fil des ans, j’ai eu trois Ferrari, mais elles étaient inconfortables pour mon dos. Puis la passion pour les montres, qui est apparue après mes 30 ans. Est-ce que j’ai déjà eu le sentiment d’être arrivé au sommet ? Non. Je me suis toujours senti très chanceux, mais j’ai toujours été animé par l’envie de m’améliorer et d’aller de l’avant. »



