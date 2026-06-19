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Giorgio ChielliniGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Chiellini, évoquant ses coéquipiers qui ont tout perdu, assène : « Une mauvaise gestion ». Et d’ajouter, à propos des dépenses somptueuses : « Ma première supercar à 24 ans, puis trois Ferrari »

Juventus FC

Le dirigeant de la Juventus, ancien défenseur des Bianconeri et de l’équipe nationale, livre son regard sur l’argent.

Giorgio Chiellini, ancien défenseur et capitaine de laJuventus ainsi que de l’équipe nationale, désormais dirigeant du club bianconero, s’est confié au podcast Smash & Cash sur sa relation avec l’argent. Voici les passages les plus intéressants, tels que rapportés par Tuttosport.


« Je n’ai jamais vraiment pensé à l’argent jusqu’à ce que je quitte la maison. Ensuite, j’ai commencé à gérer mon argent de poche, comme tous les adolescents. Cela servait à répondre à des besoins pratiques : des vêtements quand j’en avais besoin, des chaussures de foot quand il fallait jouer. Je ne me suis jamais particulièrement intéressé à l’argent et, à la maison, on n’en parlait pas beaucoup. »


«Y a-t-il eu un moment où je me suis dit : “Maintenant, je vais en profiter” ? Non, ce n’est pas mon genre. J’ai acheté ma première supercar à 24 ans, mais, au regard de mon niveau de vie, ce n’était pas une dépense démesurée. Quels ont été mes plus grands caprices ? Les voitures. Au fil des ans, j’ai eu trois Ferrari, mais elles étaient inconfortables pour mon dos. Puis la passion pour les montres, qui est apparue après mes 30 ans. Est-ce que j’ai déjà eu le sentiment d’être arrivé au sommet ? Non. Je me suis toujours senti très chanceux, mais j’ai toujours été animé par l’envie de m’améliorer et d’aller de l’avant. »


  • Le dirigeant de la Juve a également évoqué certaines mauvaises expériences dont il a été témoin, comme celles de ses collègues qui ont tout perdu : « Comment cela s’est-il produit ? À cause d’une mauvaise gestion. Pas nécessairement parce qu’ils gaspillent, mais parce qu’ils n’ont pas de plan stratégique pour leur carrière et leur patrimoine. Ai-je déjà craint de tout perdre ? Non. J’ai commencé à planifier très tôt, peu après mes 20 ans. Dès mon arrivée à Turin, j’ai investi dans l’immobilier, constitué un portefeuille et préparé ma transition après-carrière. Avais-je un plan précis ? Oui. Avant mes 25 ans, je disposais déjà d’un plan sur dix ans pour terminer ma carrière sans dettes.


    Comprends-je ceux qui, à l’instar de Cristiano Ronaldo, affirment qu’ils accepteraient de toucher moins pour préserver leur intimité ? Oui, je le comprends. Il a joué dans une autre dimension. Moi, je mène une vie normale : je flâne en centre-ville, je vais au supermarché acheter du café, au restaurant, et j’emmène mes filles à la danse.


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