Luciano Chiarugi, ancien attaquant qui a notamment joué pour la Fiorentina, le Milan et Naples, s'est confié dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, dans laquelle il a dévoilé quelques coulisses et évoqué des moments loin d'être faciles qu'il a vécus au cours de sa carrière sportive. Voici ses déclarations :
Traduit par
Chiarugi : « Avec Liedholm, j'étais déprimé, Rocco a été mon salut. Moi, un simulateur ? Non, les arbitres me détestaient. »
LA FIORENTINA
« Ma Fiorentina ? Une équipe fantastique, on était la Fiorentina Ye-Ye. Je pense que c'est parce qu'on s'amusait toujours. On racontait tellement de bêtises. Et on avait un entraîneur comme Pesaola, capable de nous gérer au mieux. Il savait manier la carotte et le bâton. »
LE SURNOM « CHEVAL FOU » ?
« C'est grâce à un but marqué contre Zoff, qui était alors gardien de but à Naples. J'ai récupéré le ballon au milieu de terrain et je les ai tous dépassés d'un seul élan, une course de... cheval fou. Et c'est justement ainsi qu'un journaliste m'a surnommé. Depuis, ce surnom m'est resté. »
LA RELATION AVEC LIEDHOLM« Quelle relation ? Nous n'en avons jamais eu. Il ne m'adressait pas la parole et, quand il le faisait, il me vouvoyait. Je me sentais prisonnier de schémas et de consignes tactiques. À la fin de l'année, nous avons eu une discussion animée et j'ai décidé de partir. »
LA DÉPRESSION
« Vous savez, à mon époque, on ne parlait pas vraiment de dépression. J’étais déprimé, je n’ai pas honte de le dire. J’avais perdu 10 kilos, je ne mangeais plus. Je ne jouais plus, j’étais triste et stressé. Heureusement, Nereo Rocco m’a sauvé. »
LE MILAN AVEC ROCCO
« Ça me touche encore d'en parler. Je l'ai rencontré à Coverciano (Rocco, ndlr), j'avais la voix qui tremblait. Il m'a vu et m'a dit : « C'est tout ce qu'on a acheté ? ». J'étais maigre comme un clou. Il m'a rassuré et m'a confié aux cuisiniers. En quelques mois, j'étais au top. »
DERBY DU MERCATO AVEC L'INTER
« C'était un véritable derby. J'avais donné ma parole à Fraizzoli, mais le Milan a fini par me convaincre. Je voulais être entraîné par Rocco. Le Paròn m'a juré qu'au Milan, je trouverais une famille, et je ne pourrai jamais assez le remercier. »
LA FINALE DE LA COUPE DES COUPES
« Quel match ! On était épuisés, ça a été une véritable bataille. En attaque, Leeds avait Joe Jordan, le « requin ». C'est moi qui ai marqué, sur un coup franc. Tu sais, avant de tirer, je suis allé voir Rivera et je lui ai demandé de me laisser tirer. « Je me sens prêt », lui ai-je dit. Et il m'a laissé tirer. On en reparle encore quand on se voit. « Je t'aurais laissé tirer juste celui-là, tu as eu de la chance. »
LA FATALE VÉRONE
« Me croiriez-vous si je vous disais qu'après toutes ces années, je ne parviens toujours pas à m'expliquer ce qui s'est passé ? Chaque jour, je me dis que j'aimerais revivre ce match. Nous avions remporté la Coupe d'Italie et la Coupe des Coupes, cela aurait été notre triplé. Tout était joué. Le Bentegodi était rempli de supporters milanais. Nous sortions d'une finale épuisante contre Leeds, nous étions fatigués. Mais ce match a quelque chose de surnaturel. »
LES SIMULATIONS ?
« Mais non… Je pense simplement que les arbitres me détestaient. Ça n'en finissait plus. J'étais devenu célèbre, mais je ne me suis jamais laissé faire. Ils m'ont harcelé pendant toute ma carrière. Et à l'époque, on se battait pour de vrai sur le terrain, pas comme avec le VAR… »