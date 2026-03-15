Chiarugi : « Avec Liedholm, j'étais déprimé, Rocco a été mon salut. Moi, un simulateur ? Non, les arbitres me détestaient. »

« Quel match ! On était épuisés, ça a été une véritable bataille. En attaque, Leeds avait Joe Jordan, le « requin ». C'est moi qui ai marqué, sur un coup franc. Tu sais, avant de tirer, je suis allé voir Rivera et je lui ai demandé de me laisser tirer. « Je me sens prêt », lui ai-je dit. Et il m'a laissé tirer. On en reparle encore quand on se voit. « Je t'aurais laissé tirer juste celui-là, tu as eu de la chance. »