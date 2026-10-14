La star Mohamed Noor, vedette du club d'Al Ittihad et de la sélection saoudienne, a déclenché une polémique au sujet de l'avenir de Salem Al Dawsari, joueur d'Al Hilal, en affirmant que la meilleure option pour lui à l'avenir est de quitter la forteresse du Zaïm.
Al Dawsari était absent des terrains avec Al Hilal depuis la blessure contractée lors de sa participation avec la sélection saoudienne à la Coupe du monde 2026. Durant cette période, la direction d'Al Hilal a réussi à renforcer l'effectif avec un bataillon de stars, à commencer par Gabriel Martinelli, Ollie Watkins et Crysencio Summerville.