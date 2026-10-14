Invité de l'émission "Nadina", diffusée sur la chaîne "MBC", Mohammed Noor a évoqué l'avenir de la star Salem Al-Dawsari, déclarant : "Si Salem revient et ne participe pas aux matchs, cela va poser problème. La direction d'Al Hilal est-elle capable de gérer Salem dans le vestiaire ?".

Il a ajouté : "J'aime beaucoup Salem Al-Dawsari et je le considère comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire de l'Arabie saoudite, il fait même partie des 10 meilleurs joueurs de l'histoire de l'Arabie saoudite. C'est pourquoi je lui conseille de chercher un autre club la saison prochaine, car il ne jouera pas avec Al Hilal".

Ces propos de la légende d'Al Ittihad arrivent après l'absence prolongée de Salem des matchs d'Al Hilal. Il était attendu dans la liste du Zaïm lors du dernier match face à Al Ittihad en Roshn League ou lors de la rencontre contre Al Sadd du Qatar en Ligue des champions d'Asie Elite, mais il n'est pas encore revenu.



