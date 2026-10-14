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Al hilal Salem Al Dawsary Saudi Pro LeagueGetty Images
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« Cherche un autre club que l'Al Hilal » : Mohammed Noor pousse Salem Al Dawsari au départ, et la réponse tranchante de Sami Al Jaber !

Salem Mohammed Al-Dossari
Al Hilal
Saudi Pro League

L'absence prolongée du capitaine d'Al Hilal entretient le flou sur son avenir

La star Mohamed Noor, vedette du club d'Al Ittihad et de la sélection saoudienne, a déclenché une polémique au sujet de l'avenir de Salem Al Dawsari, joueur d'Al Hilal, en affirmant que la meilleure option pour lui à l'avenir est de quitter la forteresse du Zaïm.

Al Dawsari était absent des terrains avec Al Hilal depuis la blessure contractée lors de sa participation avec la sélection saoudienne à la Coupe du monde 2026. Durant cette période, la direction d'Al Hilal a réussi à renforcer l'effectif avec un bataillon de stars, à commencer par Gabriel Martinelli, Ollie Watkins et Crysencio Summerville.


  • Le départ est la meilleure option pour Salem

    Invité de l'émission "Nadina", diffusée sur la chaîne "MBC", Mohammed Noor a évoqué l'avenir de la star Salem Al-Dawsari, déclarant : "Si Salem revient et ne participe pas aux matchs, cela va poser problème. La direction d'Al Hilal est-elle capable de gérer Salem dans le vestiaire ?".

    Il a ajouté : "J'aime beaucoup Salem Al-Dawsari et je le considère comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire de l'Arabie saoudite, il fait même partie des 10 meilleurs joueurs de l'histoire de l'Arabie saoudite. C'est pourquoi je lui conseille de chercher un autre club la saison prochaine, car il ne jouera pas avec Al Hilal".

    Ces propos de la légende d'Al Ittihad arrivent après l'absence prolongée de Salem des matchs d'Al Hilal. Il était attendu dans la liste du Zaïm lors du dernier match face à Al Ittihad en Roshn League ou lors de la rencontre contre Al Sadd du Qatar en Ligue des champions d'Asie Elite, mais il n'est pas encore revenu.


  • سامي الجابر - الهلالNadena - MBC TV

    Sami Al-Jaber réplique avec force

    De l'autre côté, ces propos n'ont pas été du goût de Sami Al Jaber, légende du club d'Al Hilal et ancien président, qui a affirmé que Salem Al Dawsari avait une forte volonté de retrouver sa place dans l'effectif d'Al Hilal et de s'imposer face à tout le monde. Il a déclaré : « Je suis certain que Salem Al Dawsari a une forte envie de revenir, et en force. »

    Mohammed Noor a accueilli favorablement cette idée, assurant qu'il parlait dans l'intérêt du joueur, qui ne trouvera pas facilement sa chance avec Al Hilal dans la période à venir, en raison de son âge avancé et des graves blessures qui l'ont affecté. Mais il a ajouté : « Si ce que dit Sami Al Jaber se produit et que Salem revient avec cette force qu'on lui connaît, alors Al Hilal remportera tous les titres cette saison. »

  • Mystère autour de la situation du « Tornado »

    Dans le même contexte, des informations de presse ont révélé que l'ailier néerlandais Crysencio Summerville ne sera pas la seule menace pour Salem Al-Dawsari au sein d'Al Hilal, en précisant que la direction du club a commencé à bouger pour renforcer le flanc gauche avec un autre transfert de poids.

    Al Hilal n'a pas souffert de l'absence de la « Tornade », survenue depuis le début de la saison en cours, après son opération chirurgicale au tendon du genou en juillet dernier, et ce malgré le fait qu'il soit un joueur essentiel depuis des années, puisque le club a recruté le Néerlandais Summerville, qui a rapidement réussi à imposer sa mainmise sur le onze de l'équipe.

    Al-Dawsari devrait faire son retour sur les terrains au cours des prochaines semaines, mais le banc l'attendra. Toutefois, le journaliste saoudien Abdulaziz Al-Muraisel a affirmé que la situation de Salem au sein d'Al Hilal est entourée de flou à l'approche du prochain mercato hivernal, au moment où il entre dans la période libre de son contrat.

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  • Hammam Alhammami

    Al Hilal cherche un remplaçant à Salem !

    Al-Mrisel avait indiqué dans un précédent rapport qu'Al Hilal avait jeté son dévolu sur Hammam Al-Hammami, l'ailier gauche d'Al Shabab, après sa grande prestation avec la sélection saoudienne lors de la Coupe du Golfe Arabique 2026, la « Gulf Cup 27 ».

    Cette opération ne devrait pas être très compliquée, étant donné que le contrat d'Al-Hammami avec Al Shabab expire fin juin 2027 et qu'il entrera dans sa période libre en janvier prochain.

    Al-Hammami représente un renfort de poids pour Al Hilal, après que le joueur de 22 ans a joué un rôle essentiel dans le sacre de la sélection saoudienne lors de la Gulf Cup 27, pour la quatrième fois de l'histoire de l'Arabie saoudite, en inscrivant un but en finale face aux Émirats arabes unis.

    Al-Hammami a par ailleurs été élu meilleur joueur du tournoi du Golfe, devançant plusieurs stars.

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