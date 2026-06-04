Chelsea voulait absolument le recruter. L’Eintracht Francfort serait en pourparlers avec un jeune talent français très prometteur

Dans son pays natal, N’Guessan est considéré comme l’un des talents les plus prometteurs du football français. Bien qu’il n’ait été qu’un remplaçant au sein de l’équipe première de Saint-Étienne cette saison, il a suscité l’intérêt du club de Bundesliga. Francfort, réputé pour aider les jeunes professionnels français à franchir un cap, semble désormais prêt à passer à l’action.

Malgré un temps de jeu très limité – 325 minutes en 13 matchs officiels, pour un but marqué – l’intérêt qu’il suscite n’est pas nouveau. En janvier, le club hésitait encore à se séparer de lui, refusant tout risque inutile dans la course au retour parmi l’élite.

Relégué la saison passée, le club visait une remontée immédiate en Ligue 1. C’est pourquoi une offre de Chelsea d’un montant de huit millions d’euros a été refusée, selon L’Équipe.