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Chelsea vise un surprenant coup Wijnaldum ! Chelsea se tourne vers un agent libre après le chaos du dernier jour du mercato
La crise au milieu de terrain contraint Chelsea à se tourner vers le marché des joueurs libres
Chelsea préparerait un transfert surprise de Wijnaldum après une fin de mercato catastrophique pour le club de l’ouest de Londres. Après avoir vendu Enzo Fernandez à Manchester City dans le cadre d’un transfert de 125 millions de livres sterling, égalant le record britannique, Chelsea s’est retrouvé avec un vide béant au milieu de terrain, alors que ses pistes alternatives se sont effondrées de manière spectaculaire lors des dernières heures du mercato.
Le club de l’ouest de Londres était furieux après que Monaco a annulé à la dernière minute le transfert de Lamine Camara vers Stamford Bridge. L’échec tardif de l’opération, aggravé par le départ d’un élément clé de son onze de départ, a contraint Alonso à se démener pour trouver immédiatement des alternatives au milieu de terrain.
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Le vétéran néerlandais apparaît comme une solution d’urgence
Selon Foot Mercato, Chelsea a entamé des discussions avec Wijnaldum en vue d’un retour surprise en Premier League. Le joueur de 35 ans est toujours disponible en tant qu’agent libre après son départ cet été du club saoudien d’Al-Ettifaq, ce qui le rend éligible à une signature chez les Blues en dehors du mercato.
Malgré un bilan de buteur respectable au Moyen-Orient, avec 17 réalisations en 34 matches pour Al-Ettifaq la saison dernière, le club saoudien a choisi de ne pas renouveler le contrat du milieu de terrain. Cette décision a laissé Wijnaldum sans club depuis son départ, alors que l’ancien joueur de Liverpool évalue le bon projet pour la suite de sa carrière.
Alonso privilégie l’expérience de la Premier League
L’entraîneur des Blues, Alonso, se tourne désormais vers le marché des joueurs libres dans l’espoir d’élargir ses options. Alonso considère l’ancien milieu de terrain de Newcastle comme une solution pragmatique, ses 217 apparitions en Premier League entre St James' Park et Liverpool lui offrant un profil immédiatement opérationnel, qui nécessite un temps d’adaptation minimal.
Les références de Wijnaldum au plus haut niveau sont bien établies, lui qui a consolidé son statut d’icône de Liverpool en remportant la Premier League, la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs et la Supercoupe. Cependant, son départ d’Anfield continue de diviser ; le Néerlandais avait surpris les dirigeants de Liverpool il y a cinq ans en refusant une prolongation de contrat pour rejoindre le Paris Saint-Germain.
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Dépenses record et début en fanfare
Chelsea n’a pas hésité à sortir le chéquier lors du mercato estival, battant des records pour reconstruire l’effectif sous la direction d’Alonso. Morgan Rogers est devenu la recrue la plus chère de l’histoire du club après avoir bouclé plus tôt dans la fenêtre un transfert retentissant de 117 millions de livres sterling en provenance d’Aston Villa.
Sur le terrain, Chelsea a parfaitement lancé sa nouvelle campagne, enchaînant deux victoires contre Fulham (3-2) et Brighton (4-3) lors de ses deux premières journées de Premier League. L’équipe d’Alonso fait désormais face à un test majeur dans sa quête du titre ce dimanche, avec un choc très attendu face au champion en titre Arsenal dans le derby londonien.
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