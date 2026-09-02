Chelsea préparerait un transfert surprise de Wijnaldum après une fin de mercato catastrophique pour le club de l’ouest de Londres. Après avoir vendu Enzo Fernandez à Manchester City dans le cadre d’un transfert de 125 millions de livres sterling, égalant le record britannique, Chelsea s’est retrouvé avec un vide béant au milieu de terrain, alors que ses pistes alternatives se sont effondrées de manière spectaculaire lors des dernières heures du mercato.

Le club de l’ouest de Londres était furieux après que Monaco a annulé à la dernière minute le transfert de Lamine Camara vers Stamford Bridge. L’échec tardif de l’opération, aggravé par le départ d’un élément clé de son onze de départ, a contraint Alonso à se démener pour trouver immédiatement des alternatives au milieu de terrain.