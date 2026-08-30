Chelsea trouve un accord avec Monaco pour recruter Lamine Camara alors qu'Enzo Fernandez se rapproche d'un départ

Chelsea a trouvé un accord avec Monaco pour recruter Camara pour un montant qui devrait atteindre 45 M€, bonus compris. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, le transfert approche de sa conclusion, seul l’échéancier des paiements restant à finaliser.

Le milieu de terrain sénégalais arrivera à Stamford Bridge comme remplaçant direct de Fernandez. Fernandez est dans les phases avancées d’un transfert monumental de 120 M£ vers son rival de Premier League, Manchester City, afin de retrouver Enzo Maresca. Chelsea a ciblé activement Camara tout au long de l’été, devançant Crystal Palace pour s’attacher les services de sa cible prioritaire.