AFP
Traduit par
Chelsea trouve un accord avec Monaco pour recruter Lamine Camara alors qu'Enzo Fernandez se rapproche d'un départ
Chelsea trouve un accord pour le milieu de terrain de Monaco
Chelsea a trouvé un accord avec Monaco pour recruter Camara pour un montant qui devrait atteindre 45 M€, bonus compris. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, le transfert approche de sa conclusion, seul l’échéancier des paiements restant à finaliser.
Le milieu de terrain sénégalais arrivera à Stamford Bridge comme remplaçant direct de Fernandez. Fernandez est dans les phases avancées d’un transfert monumental de 120 M£ vers son rival de Premier League, Manchester City, afin de retrouver Enzo Maresca. Chelsea a ciblé activement Camara tout au long de l’été, devançant Crystal Palace pour s’attacher les services de sa cible prioritaire.
- Getty Images Sport
Alonso remet en question l’envie du milieu de terrain sur le départ
Le départ imminent de Fernandez fait suite à une période mouvementée sous les ordres de l’entraîneur Xabi Alonso, qui a récemment écarté le milieu de terrain de son groupe pour une victoire en Carabao Cup contre Luton Town. Alonso a publiquement remis en question l’état d’esprit et la préparation de Fernandez avant cette rencontre.
En expliquant sa décision de l’écarter, Alonso a déclaré : « Nous avons besoin de joueurs qui sont dans la meilleure disposition pour jouer. Nous devons tout prendre en considération : les joueurs qui sont dans une bonne période, ceux qui ne ressentent pas cette énergie pour jouer. Pour moi, il est très important qu’ils ressentent cette envie de jouer et qu’ils soient bien préparés. »
Camara arrive à Stamford Bridge avec un palmarès impressionnant
Alonso a également confirmé avoir eu une discussion privée avec Fernandez avant le match. Alonso a ajouté : « Nous avons parlé et nous avons décidé qu’il valait mieux qu’il ne fasse pas partie du groupe. C’est un joueur de tout premier plan. » Alors que cette relation semble s’être détériorée, Chelsea a agi avec détermination pour s’assurer de ne pas se retrouver en manque au milieu de terrain. Camara s’est imposé comme une force dominante en Ligue 1 au cours des deux dernières années, disputant 75 matches pour Monaco toutes compétitions confondues. L’international a inscrit six buts et délivré 11 passes décisives durant son passage réussi en France.
- Getty Images Sport
Quelle suite pour Chelsea et son milieu de terrain remanié
Chelsea cherchera à finaliser rapidement le départ de Fernandez vers Manchester City tout en officialisant Camara dans les prochaines heures. La nouvelle recrue rejoindra un milieu de terrain profondément remanié qui compte déjà parmi ses renforts estivaux Valentin Barco et Jordan Henderson. Alonso doit désormais intégrer rapidement ces nouveaux éléments alors que Chelsea se prépare pour ses prochains matches de Premier League.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles