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Chelsea se rapproche d’un accord à 40 M€ pour recruter le jeune défenseur d’Atalanta Honest Ahanor
Chelsea se rapproche d’Ahanor
Selon TuttoMercatoWeb, citant Sky Sport Italia, Chelsea a considérablement avancé dans sa quête d'Ahanor. Les discussions directes entre le club de Premier League et l'Atalanta ont nettement progressé, et les conditions personnelles sont actuellement en cours de finalisation. Les deux clubs structurent un accord d'une valeur d'environ 40 M€, ce qui représente un bénéfice substantiel pour le club de Serie A.
L'Atalanta n'a recruté Ahanor en provenance de Gênes que l'été dernier pour un montant initial de 16 M€, plus 4 M€ de bonus. Si ce montant final reste inférieur à leur prix demandé initial de 60 M€, il représente tout de même une hausse notable par rapport à l'offre de 34 M€ de Brighton, rejetée plus tôt lors de ce mercato par l'Atalanta.
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Une relation de transferts fructueuse
Ce transfert imminent prolonge une relation très fructueuse entre Chelsea et l’Atalanta durant l’actuel mercato. Chelsea a déjà obtenu la signature de Marco Palestra en provenance de l’Atalanta cet été, ce qui témoigne d’une communication solide et d’une confiance mutuelle dans les affaires entre les directions des deux clubs.
Le club anglais suit de manière constante les matches de l’Atalanta afin d’identifier les meilleurs jeunes talents. En allant piocher à l’Atalanta pour la deuxième fois, Chelsea démontre clairement son intention d’investir massivement dans les meilleurs espoirs européens. Palestra a déjà commencé à s’intégrer à l’effectif, et Ahanor pourrait très bientôt suivre le même chemin de Bergame à Londres pour renforcer ses options défensives.
Une saison de révélation en Italie
Ahanor a connu une ascension spectaculaire vers le premier plan au cours de l’année écoulée. Né en février 2008, le défenseur est parvenu à s’imposer presque immédiatement comme un titulaire régulier à l’Atalanta. Il a disputé 28 matches de Serie A lors de sa première saison au Gewiss Stadium, en livrant des performances pleines de maturité qui démentaient son jeune âge.
Ahanor a également acquis une précieuse expérience continentale, en jouant en Ligue des champions contre certains des plus grands clubs d’Europe. Sa progression fulgurante et sa présence autoritaire sur le terrain ont rapidement attiré l’attention des meilleurs recruteurs du continent, faisant de lui l’un des adolescents les plus convoités du football mondial à l’heure actuelle.
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Quelle suite pour Chelsea ?
Le transfert d’Ahanor pourrait être officiellement bouclé d’ici vendredi, Chelsea et l’Atalanta cherchant tous deux à régler les derniers détails. Une fois la visite médicale passée et le contrat signé, Ahanor rejoindra ses nouveaux coéquipiers à Londres. Chelsea se concentrera ensuite sur l’intégration de sa nouvelle recrue au groupe de l’équipe première avant ses prochains matches de Premier League.
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