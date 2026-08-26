Selon TuttoMercatoWeb, citant Sky Sport Italia, Chelsea a considérablement avancé dans sa quête d'Ahanor. Les discussions directes entre le club de Premier League et l'Atalanta ont nettement progressé, et les conditions personnelles sont actuellement en cours de finalisation. Les deux clubs structurent un accord d'une valeur d'environ 40 M€, ce qui représente un bénéfice substantiel pour le club de Serie A.

L'Atalanta n'a recruté Ahanor en provenance de Gênes que l'été dernier pour un montant initial de 16 M€, plus 4 M€ de bonus. Si ce montant final reste inférieur à leur prix demandé initial de 60 M€, il représente tout de même une hausse notable par rapport à l'offre de 34 M€ de Brighton, rejetée plus tôt lors de ce mercato par l'Atalanta.