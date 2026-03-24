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Chelsea se prononce sur l'avenir de Liam Rosenior après une série de quatre défaites consécutives
Chelsea mise sur la stabilité à long terme
Le poste de Rosenior en tant qu'entraîneur principal de Chelsea serait assuré, même si le club ne parvenait pas à se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine.
Selon des informations du Telegraph, la direction des Blues n'envisage pas de procéder à une évaluation formelle des performances de Rosenior avant l'été 2027 et n'a pas l'intention de procéder à un changement à la fin de cette saison.
Le seul scénario susceptible de faire évoluer cette position serait une implosion de Chelsea au cours des dernières semaines de la saison, mais rien ne laisse actuellement présager une telle situation au sein du club.
Si l'objectif ultime reste de terminer parmi les quatre ou cinq premiers, la direction reconnaît que Rosenior n'a pris ses fonctions qu'en janvier et ne peut être tenu pour seul responsable du résultat de la saison.
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Tirer les leçons de ses erreurs tactiques
Malgré ce vote de confiance général, il est reconnu en interne que des erreurs ont été commises au cours de cette période difficile.
L'une des erreurs de Rosenior a été de créer un problème inutile autour de ses gardiens de but en écartant Robert Sanchez pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, perdu face au Paris Saint-Germain, avant de devoir le réintégrer après que Filip Jorgensen eut commis une erreur coûteuse puis se soit blessé.
Cette décision a semé le trouble à un poste clé et semble avoir affecté Sanchez, qui est en partie responsable d’au moins un des buts lors de la récente défaite 3-0 contre Everton.
Cependant, Chelsea estime que l'entraîneur est ouvert aux retours et aux critiques constructives, et le club est convaincu qu'il saura tirer rapidement les leçons de ces erreurs tactiques à mesure qu'il acquiert de l'expérience au plus haut niveau.
Un projet à long terme à Stamford Bridge
La vision du club concernant Rosenior s'inscrit dans le long terme, comme en témoigne le contrat à long terme qu'il a signé jusqu'en 2032 lors de son transfert en provenance du club partenaire de Strasbourg.
Selon certaines sources internes à Chelsea, le manager ne pourra être jugé de manière équitable qu'après une période de 65 à 70 matchs, plutôt que sur les 17 rencontres qu'il a dirigées depuis qu'il a remplacé Enzo Maresca.
Statistiquement, le club met en avant de légers progrès malgré les apparences récentes, les Blues ayant remporté 10 victoires et essuyé 7 défaites sur les 19 matchs disputés sous la houlette du nouvel entraîneur. La direction attribue en grande partie le caractère « en dents de scie » de la saison au changement d'entraîneur en cours de saison, qui lui a été imposé lorsque Maresca a de facto démissionné de son poste.
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Recrutement estival et objectifs
Alors que le club se tourne vers l'avenir, l'été prochain est considéré comme crucial en matière de recrutement. Chelsea cherche désespérément à renforcer la résilience mentale de son effectif et à offrir à Rosenior un meilleur équilibre entre les différents postes sur le terrain.
Les principales cibles comprennent au moins un nouveau défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant pour renforcer l'ossature de l'équipe.
Des décisions doivent également être prises concernant le poste de numéro 1, le gardien Mike Penders devant probablement revenir de son prêt d'une saison à Strasbourg pour disputer la place de titulaire.