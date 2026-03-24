Chelsea se prononce sur l'avenir de Liam Rosenior après une série de quatre défaites consécutives

Le poste de Rosenior en tant qu'entraîneur principal de Chelsea serait assuré, même si le club ne parvenait pas à se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine.

Selon des informations du Telegraph, la direction des Blues n'envisage pas de procéder à une évaluation formelle des performances de Rosenior avant l'été 2027 et n'a pas l'intention de procéder à un changement à la fin de cette saison.

Le seul scénario susceptible de faire évoluer cette position serait une implosion de Chelsea au cours des dernières semaines de la saison, mais rien ne laisse actuellement présager une telle situation au sein du club.

Si l'objectif ultime reste de terminer parmi les quatre ou cinq premiers, la direction reconnaît que Rosenior n'a pris ses fonctions qu'en janvier et ne peut être tenu pour seul responsable du résultat de la saison.